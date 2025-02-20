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Еще два украинских беспилотника сбили над Крымом
Еще два украинских беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Еще два украинских беспилотника сбили над Крымом
Силы российской противовоздушной обороны в четверг вечером сбили над Крымом еще два украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T21:37
2025-02-20T21:37
2025-02-20T21:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Силы российской противовоздушной обороны в четверг вечером сбили над Крымом еще два украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее вечером над полуостровом был сбит еще один украинский дрон. Также, по данным Минобороны, с 15:30 до 19:30 27 беспилотников были сбиты над Азовским морем и Краснодарским краем, еще один – над Белгородской областью. 19 дронов были уничтожены в небе над Кубанью, восемь – в акватории Азовского моря.В результате воздушной атаки обломки дрона упали на электроподстанцию в Краснодарском крае, в Северском районе региона после отражения атаки беспилотников в поле обнаружен упавший дрон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, министерство обороны рф, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Еще два украинских беспилотника сбили над Крымом
Над Крымом сбили еще два украинских беспилотника
21:37 20.02.2025 (обновлено: 21:47 20.02.2025)