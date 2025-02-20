https://crimea.ria.ru/20250220/esche-dva-ukrainskikh-bespilotnika-sbili-nad-krymom-1144349008.html

Еще два украинских беспилотника сбили над Крымом

Еще два украинских беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 20.02.2025

Еще два украинских беспилотника сбили над Крымом

Силы российской противовоздушной обороны в четверг вечером сбили над Крымом еще два украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T21:37

2025-02-20T21:37

2025-02-20T21:47

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Силы российской противовоздушной обороны в четверг вечером сбили над Крымом еще два украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее вечером над полуостровом был сбит еще один украинский дрон. Также, по данным Минобороны, с 15:30 до 19:30 27 беспилотников были сбиты над Азовским морем и Краснодарским краем, еще один – над Белгородской областью. 19 дронов были уничтожены в небе над Кубанью, восемь – в акватории Азовского моря.В результате воздушной атаки обломки дрона упали на электроподстанцию в Краснодарском крае, в Северском районе региона после отражения атаки беспилотников в поле обнаружен упавший дрон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, министерство обороны рф, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)