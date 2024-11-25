https://crimea.ria.ru/20241125/v-kechi-dostraivayut-protivoopolznevye-sooruzheniya-za-13-milliarda-1142117197.html

В Керчи достраивают противооползневые сооружения за 1,3 миллиарда

В Керчи достраивают противооползневые сооружения за 1,3 миллиарда - РИА Новости Крым, 25.11.2024

В Керчи достраивают противооползневые сооружения за 1,3 миллиарда

Строительная готовность противооползневых сооружений в керченском микрорайоне Аршинцево достигла 97%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства... РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T16:10

2024-11-25T16:10

2024-11-25T16:17

керчь

противооползневые сооружения

новости крыма

крым

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Строительная готовность противооползневых сооружений в керченском микрорайоне Аршинцево достигла 97%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства Крыма со ссылкой на главу ведомства Эдуарда Щеголева.По словам министра, сейчас подрядчик продолжает планировку откосов, чтобы повысить устойчивость склонов, предотвратить эрозии почвы, ведет монтаж водоотводных лотков для сбора и отвода поверхностных вод. Также проводятся работы по устройству покрытия Прибрежного спуска."Реализация проекта позволит не только укрепить береговую линию, но и создать условия для дальнейшего устойчивого развития территории, что крайне важно для будущего жителей Крыма", – цитирует пресс-служа Щеголева.Строительство объекта ведется в рамках программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Заказчиком выступает Инвестстрой Крыма, подрядчик – компания "Крымдорстрой".На укрепление береговой линии в районе братской могилы в микрорайоне Героевское под Керчью ранее также были выделены средства – семь миллионов рублей из резервного фонда Совета министров Крыма. Участки дорог и береговая линия в Героевском, в районе объекта культурного наследия "Братская могила советских воинов" по ул. Косоногова были размыты в результате прошлогоднего ноябрьского шторма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оползни проснулись: может ли Крым предупредить обрушения зданий и подпорных стенЛивни в Крыму "разбудили" спящие оползни: ученые бьют тревогуВ Севастополе более 120 участков находятся под угрозой оползня

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, противооползневые сооружения, новости крыма, крым, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)