https://crimea.ria.ru/20241125/v-rossii-mogut-zapretit-zachislyat-v-shkoly-detey-bez-znaniya-russkogo-1142119951.html

В России могут запретить зачислять в школы детей без знания русского

В России могут запретить зачислять в школы детей без знания русского - РИА Новости Крым, 25.11.2024

В России могут запретить зачислять в школы детей без знания русского

В Госдуму внесен законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, сообщил председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T17:11

2024-11-25T17:11

2024-11-25T17:11

вячеслав володин

трудовые мигранты

государственная дума рф

новости

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В Госдуму внесен законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.Ранее в Госдуме предложили при приеме детей мигрантов в школы тестировать их на знание русского языка и проверять законность пребывания семей в России.Законопроект по этой теме, а также ряд других изменений в Кодекс об административных правонарушениях об ответственности за нарушения в сфере миграции был рассмотрен в Госдуме 12 ноября. С учетом их принятия к концу года будет действовать 13 законов по борьбе с нелегальной миграцией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин высказался о мигрантах в РоссииВ Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантовПринят закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, трудовые мигранты, государственная дума рф, новости, закон и право