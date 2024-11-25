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В России могут запретить зачислять в школы детей без знания русского
В России могут запретить зачислять в школы детей без знания русского - РИА Новости Крым, 25.11.2024
В России могут запретить зачислять в школы детей без знания русского
В Госдуму внесен законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, сообщил председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T17:11
2024-11-25T17:11
2024-11-25T17:11
вячеслав володин
трудовые мигранты
государственная дума рф
новости
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В Госдуму внесен законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.Ранее в Госдуме предложили при приеме детей мигрантов в школы тестировать их на знание русского языка и проверять законность пребывания семей в России.Законопроект по этой теме, а также ряд других изменений в Кодекс об административных правонарушениях об ответственности за нарушения в сфере миграции был рассмотрен в Госдуме 12 ноября. С учетом их принятия к концу года будет действовать 13 законов по борьбе с нелегальной миграцией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин высказался о мигрантах в РоссииВ Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантовПринят закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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вячеслав володин, трудовые мигранты, государственная дума рф, новости, закон и право
В России могут запретить зачислять в школы детей без знания русского
Законопроект о запрете зачислять в школы детей без знания русского языка внесен в Госдуму