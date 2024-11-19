https://crimea.ria.ru/20241119/v-krymu-predlozhili-vernut-sovetskiy-printsip-nabora-migrantov-1141947875.html

В Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантов

В Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантов - РИА Новости Крым, 19.11.2024

В Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантов

России необходимо вернуться к советской практике обязательного организованного набора трудовых мигрантов на конкретные проекты, прежде всего строительные, с... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T07:16

2024-11-19T07:16

2024-11-19T07:16

трудовые мигранты

мигранты

нелегальные мигранты

радио "спутник в крыму"

мнения

наталья киселева

миграционная политика

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Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политолог Наталья Киселева Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политолог Наталья Киселева audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. России необходимо вернуться к советской практике обязательного организованного набора трудовых мигрантов на конкретные проекты, прежде всего строительные, с жесткими условиями выезда по окончании работ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политолог Наталья Киселева.По словам Киселевой, в советское время проблема с нехваткой рабочей силы тоже существовала, и ее успешно решали благодаря так называемому организованному набору.Ввести в рамки организованного набора всю миграцию на 100% в современных условиях невозможно, добавила она. Но применять практику там, где это целесообразно с экономической точки зрения, не только реально, но и необходимо, считает эксперт.В частности, по мнению Киселевой, обязательные оргнаборы трудовых мигрантов следует ввести в сфере строительства, чтобы застройщики перестали быть промежуточным звеном для людей, которые хотят переехать, тем более с семьями."В этом случае человек подписывает контракт на определенный период. И если ему просто захотелось поменять место работы, то это невозможно, так как существуют жесткие рамки договора: отработал – уехал. И уехал не когда захочу, а в определенное время. В советский период давалось на это до месяца. И уж точно, если это трудовая миграция, то человек не должен везти с собой все семейство", – прокомментировала эксперт.Она подчеркнула, что Россия входит в пятерку стран с наибольшей численностью трудовых мигрантов. И ужесточение миграционной политики не прихоть, а жесткая необходимость, учитывая статистику преступлений в среде нелегальных мигрантов."Только в этом году в три раза увеличилось число преступлений, совершенных мигрантами. Стало в 1,5 раза больше преступлений среди тех, кто получил гражданство РФ в последние 10 лет. Среди несовершеннолетних мигрантов рост преступлений, в том числе особо тяжких – в 2 раза. Все это статистика, заставляющая предпринимать определенные меры правового характера", – сказала Киселева.Эксперт считает, что для улучшения ситуации необходимо также увеличить сроки между этапами получения переселенцами разрешения на временное проживание в РФ (РВП), вида на жительства (ВНЖ) и гражданства России.В октябре в МВД Крыма сообщили, что только на одном объекте в Большой Ялте выявили более полусотни незаконных трудовых мигрантов.Глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании коллегии ведомства заявил, что число нелегальных мигрантов в России с начала года выросло на 40%.О необходимости продолжать ужесточение миграционного законодательства в России летом говорил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, в июле он направил в Госдуму перечень предложений.По словам председателя палаты Федерального собрания Вячеслава Володина, Госдума с начала года приняла уже 13 законов, направленных на совершенствование миграционной политики в стране, и эта работа продолжается.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ужесточил наказание мигрантам и организаторам незаконной миграцииПрием детей мигрантов в школы: в Госдуме предлагают усилить проверкуВ России вдвое сократили квоту на временное проживание иностранцев

https://crimea.ria.ru/20240831/ekzamen-po-russkomu-yazyku-dlya-migrantov-v-krymu-chto-nado-menyat--mnenie-1139891684.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трудовые мигранты, мигранты, нелегальные мигранты, мнения, наталья киселева, миграционная политика