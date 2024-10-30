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Число нелегальных мигрантов в России выросло на 40% с начала года - РИА Новости Крым, 30.10.2024
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Число нелегальных мигрантов в России выросло на 40% с начала года
Число нелегальных мигрантов в России выросло на 40% с начала года - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Число нелегальных мигрантов в России выросло на 40% с начала года
По состоянию на начало октября в России более 740 тысяч иностранцев находились в стране нелегально, их число с начала года увеличилось на 40%. Об сообщил глава... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T15:31
2024-10-30T15:32
владимир колокольцев
новости
россия
трудовые мигранты
мигранты
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
нелегальные мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. По состоянию на начало октября в России более 740 тысяч иностранцев находились в стране нелегально, их число с начала года увеличилось на 40%. Об сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании коллегии ведомства.Колокольцев напомнил, что для подавляющего большинства граждан данной категории действует свободный въезд в РФ. Они могут заехать сюда с туристическими целями и здесь остаться, перейдя в разряд нелегально пребывающих здесь граждан.Глава ведомства заверил, что полиция усилила контроль за законностью нахождения приезжих и процедурой получения ими сертификатов о владении русским языком.Так, по его словам, почти 7500 иностранцев не были допущены к участию в экзаменах, поскольку не имели даже элементарных знаний. В целом не прошли испытания 66 тысяч человек, или четверть от общего числа.Министр добавил, что в этом году в полтора раза увеличилось количество удаленных из страны лиц, на 15% – привлеченных к ответственности за нарушения режима въезда и пребывания.Ранее Госдума приняла закон о признании отягчающим обстоятельством совершения преступления нелегальным мигрантом, а также одобрила конфискацию денег, имущества и ценностей, полученных в результате организации незаконной миграции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума рассмотрит пять законопроектов о мигрантахПутин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцевЭкзамен по русскому языку для мигрантов в Крыму: что надо менять – мнение
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Новости
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владимир колокольцев, новости, россия, трудовые мигранты, мигранты, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), нелегальные мигранты
Число нелегальных мигрантов в России выросло на 40% с начала года

Количество нелегальных мигрантов в России с начала года увеличилось на 40% – Колокольцев

15:31 30.10.2024 (обновлено: 15:32 30.10.2024)
 
© РИА Новости . Денис Гришкин / Перейти в фотобанкПосетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы
Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Денис Гришкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. По состоянию на начало октября в России более 740 тысяч иностранцев находились в стране нелегально, их число с начала года увеличилось на 40%. Об сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании коллегии ведомства.
"По состоянию на 1 октября в России находилось более 6,5 миллиона граждан других государств, из них свыше 740 тысяч не имели законных оснований для пребывания. С начала года число указанных лиц возросло почти на 40%", – приводит его слова РИА Новости.
Колокольцев напомнил, что для подавляющего большинства граждан данной категории действует свободный въезд в РФ. Они могут заехать сюда с туристическими целями и здесь остаться, перейдя в разряд нелегально пребывающих здесь граждан.
Глава ведомства заверил, что полиция усилила контроль за законностью нахождения приезжих и процедурой получения ими сертификатов о владении русским языком.
Так, по его словам, почти 7500 иностранцев не были допущены к участию в экзаменах, поскольку не имели даже элементарных знаний. В целом не прошли испытания 66 тысяч человек, или четверть от общего числа.
Министр добавил, что в этом году в полтора раза увеличилось количество удаленных из страны лиц, на 15% – привлеченных к ответственности за нарушения режима въезда и пребывания.

"Органами внутренних дел принято 34 тысячи решений о сокращении срока временного нахождения, а также порядка 180 тысяч – об ограничении возможности приехать в РФ. Рост составил 23% и 50% соответственно. В текущем году сокращен срок пребывания более чем 7000 приезжих, не прошедших дактилоскопирование и фотографирование. Лишены гражданства свыше 1200 лиц", – указал Колокольцев.

Ранее Госдума приняла закон о признании отягчающим обстоятельством совершения преступления нелегальным мигрантом, а также одобрила конфискацию денег, имущества и ценностей, полученных в результате организации незаконной миграции.
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