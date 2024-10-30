https://crimea.ria.ru/20241030/chislo-nelegalnykh-migrantov-v-rossii-vyroslo-na-40-s-nachala-goda-1141474600.html
Число нелегальных мигрантов в России выросло на 40% с начала года
Число нелегальных мигрантов в России выросло на 40% с начала года - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Число нелегальных мигрантов в России выросло на 40% с начала года
По состоянию на начало октября в России более 740 тысяч иностранцев находились в стране нелегально, их число с начала года увеличилось на 40%. Об сообщил глава... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T15:31
2024-10-30T15:31
2024-10-30T15:32
владимир колокольцев
новости
россия
трудовые мигранты
мигранты
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
нелегальные мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111678/70/1116787099_0:0:3190:1794_1920x0_80_0_0_bac06835df152f6d085246431a423988.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. По состоянию на начало октября в России более 740 тысяч иностранцев находились в стране нелегально, их число с начала года увеличилось на 40%. Об сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании коллегии ведомства.Колокольцев напомнил, что для подавляющего большинства граждан данной категории действует свободный въезд в РФ. Они могут заехать сюда с туристическими целями и здесь остаться, перейдя в разряд нелегально пребывающих здесь граждан.Глава ведомства заверил, что полиция усилила контроль за законностью нахождения приезжих и процедурой получения ими сертификатов о владении русским языком.Так, по его словам, почти 7500 иностранцев не были допущены к участию в экзаменах, поскольку не имели даже элементарных знаний. В целом не прошли испытания 66 тысяч человек, или четверть от общего числа.Министр добавил, что в этом году в полтора раза увеличилось количество удаленных из страны лиц, на 15% – привлеченных к ответственности за нарушения режима въезда и пребывания.Ранее Госдума приняла закон о признании отягчающим обстоятельством совершения преступления нелегальным мигрантом, а также одобрила конфискацию денег, имущества и ценностей, полученных в результате организации незаконной миграции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума рассмотрит пять законопроектов о мигрантахПутин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцевЭкзамен по русскому языку для мигрантов в Крыму: что надо менять – мнение
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111678/70/1116787099_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_4ba3546d75f3bd72ea008fa081fd3205.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир колокольцев, новости, россия, трудовые мигранты, мигранты, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), нелегальные мигранты
Число нелегальных мигрантов в России выросло на 40% с начала года
Количество нелегальных мигрантов в России с начала года увеличилось на 40% – Колокольцев
15:31 30.10.2024 (обновлено: 15:32 30.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. По состоянию на начало октября в России более 740 тысяч иностранцев находились в стране нелегально, их число с начала года увеличилось на 40%. Об сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании коллегии ведомства.
"По состоянию на 1 октября в России находилось более 6,5 миллиона граждан других государств, из них свыше 740 тысяч не имели законных оснований для пребывания. С начала года число указанных лиц возросло почти на 40%", – приводит его слова РИА Новости.
Колокольцев напомнил, что для подавляющего большинства граждан данной категории действует свободный въезд в РФ. Они могут заехать сюда с туристическими целями и здесь остаться, перейдя в разряд нелегально пребывающих здесь граждан.
Глава ведомства заверил, что полиция усилила контроль за законностью нахождения приезжих и процедурой получения ими сертификатов о владении русским языком.
Так, по его словам, почти 7500 иностранцев не были допущены к участию в экзаменах, поскольку не имели даже элементарных знаний. В целом не прошли испытания 66 тысяч человек, или четверть от общего числа.
Министр добавил, что в этом году в полтора раза увеличилось количество удаленных из страны лиц, на 15% – привлеченных к ответственности за нарушения режима въезда и пребывания.
"Органами внутренних дел принято 34 тысячи решений о сокращении срока временного нахождения, а также порядка 180 тысяч – об ограничении возможности приехать в РФ. Рост составил 23% и 50% соответственно. В текущем году сокращен срок пребывания более чем 7000 приезжих, не прошедших дактилоскопирование и фотографирование. Лишены гражданства свыше 1200 лиц", – указал Колокольцев.
Ранее Госдума приняла закон о признании отягчающим обстоятельством
совершения преступления нелегальным мигрантом, а также одобрила
конфискацию денег, имущества и ценностей, полученных в результате организации незаконной миграции.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: