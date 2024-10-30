https://crimea.ria.ru/20241030/chislo-nelegalnykh-migrantov-v-rossii-vyroslo-na-40-s-nachala-goda-1141474600.html

Число нелегальных мигрантов в России выросло на 40% с начала года

Число нелегальных мигрантов в России выросло на 40% с начала года - РИА Новости Крым, 30.10.2024

Число нелегальных мигрантов в России выросло на 40% с начала года

По состоянию на начало октября в России более 740 тысяч иностранцев находились в стране нелегально, их число с начала года увеличилось на 40%. Об сообщил глава... РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T15:31

2024-10-30T15:31

2024-10-30T15:32

владимир колокольцев

новости

россия

трудовые мигранты

мигранты

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

нелегальные мигранты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. По состоянию на начало октября в России более 740 тысяч иностранцев находились в стране нелегально, их число с начала года увеличилось на 40%. Об сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании коллегии ведомства.Колокольцев напомнил, что для подавляющего большинства граждан данной категории действует свободный въезд в РФ. Они могут заехать сюда с туристическими целями и здесь остаться, перейдя в разряд нелегально пребывающих здесь граждан.Глава ведомства заверил, что полиция усилила контроль за законностью нахождения приезжих и процедурой получения ими сертификатов о владении русским языком.Так, по его словам, почти 7500 иностранцев не были допущены к участию в экзаменах, поскольку не имели даже элементарных знаний. В целом не прошли испытания 66 тысяч человек, или четверть от общего числа.Министр добавил, что в этом году в полтора раза увеличилось количество удаленных из страны лиц, на 15% – привлеченных к ответственности за нарушения режима въезда и пребывания.Ранее Госдума приняла закон о признании отягчающим обстоятельством совершения преступления нелегальным мигрантом, а также одобрила конфискацию денег, имущества и ценностей, полученных в результате организации незаконной миграции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума рассмотрит пять законопроектов о мигрантахПутин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцевЭкзамен по русскому языку для мигрантов в Крыму: что надо менять – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир колокольцев, новости, россия, трудовые мигранты, мигранты, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), нелегальные мигранты