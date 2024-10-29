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Госдума приняла закон о преступлениях нелегальных мигрантов - РИА Новости Крым, 29.10.2024
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Госдума приняла закон о преступлениях нелегальных мигрантов
Госдума приняла закон о преступлениях нелегальных мигрантов - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Госдума приняла закон о преступлениях нелегальных мигрантов
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о признании отягчающим обстоятельством совершения преступления... РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T12:57
2024-10-29T13:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о признании отягчающим обстоятельством совершения преступления нелегальным мигрантом.Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД. Законопроект поддержан правительством РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом.Законопроектом предлагается дополнить статью 63 УК РФ новым пунктом "т", согласно которому отягчающим уголовное наказание обстоятельством будет признаваться совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории Российской Федерации.Володин ранее отмечал, что, по данным Следственного комитета, в этом году число таких преступлений увеличилось в 3 раза - до 8 тысяч эпизодов.Что изменилось в законеТакже Володин разъяснил, что четыре принятых закона направленны на борьбу с незаконной миграцией:Внесены изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ в части совершенствования механизмов противодействия незаконной миграции. К числу особо тяжких преступлений отнесена организация незаконной миграции, совершенная организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Наказание составит: - лишение свободы сроком от 8 до 15 лет (ранее максимальный срок составлял до 7 лет); - штраф от 3 до 5 миллионов рублей; - лишение права занимать определенные должности на срок до 10 лет. Также установлены меры повышенной ответственности за подделку или оборот поддельных документов, за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учёт иностранных граждан. За это теперь предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет.Обстоятельством, отягчающим наказание, признано совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории нашей страны. Это позволит устанавливать при вынесении приговоров нелегальным мигрантам более высокую меру ответственности, избегая условных сроков.Также установлен полный запрет для посредников принимать участие в организации и приеме экзаменов у мигрантов. В декабре 2023 года, после инициирования Государственной Думой надзорных мероприятий в этой сфере: - количество посреднических организаций сократилось в 4 раза — с 622 до 156 мест проведения экзамена; - число мигрантов, не сдавших экзамен, возросло до 30%; - доход в бюджет от данных мероприятий увеличился в 5 раз, возросла стоимость услуги за прием экзамена. Закон обяжет правительство определить точный размер платы за экзамен, что в том числе сделает невыгодными попытки организации теневого рынка.Теперь законодательно введена внесудебная блокировка интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса. "Принятые законы позволят сформировать законодательное поле в части противодействия незаконной миграции и снизить количество преступлений в этой сфере. Теперь у надзорных и правоохранительных органов, профильных министерств есть все возможности для эффективной борьбы с противоправными действиями иностранных граждан, находящихся на территории нашей страны, а также с пособничеством в этом", - подытожил Володин в своем ТГ-канале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России вдвое сократили квоту на временное проживание иностранцевЗа организацию незаконной миграции будут конфисковывать имуществоГосдума рассмотрит пять законопроектов о мигрантах
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96
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государственная дума рф, закон и право, россия, нелегальные мигранты, трудовые мигранты, миграционная политика, мигранты, новости
Госдума приняла закон о преступлениях нелегальных мигрантов

ГД приняла закон о преступлении нелегального мигранта как отягчающем обстоятельстве

12:57 29.10.2024 (обновлено: 13:49 29.10.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы РФ
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о признании отягчающим обстоятельством совершения преступления нелегальным мигрантом.
Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД. Законопроект поддержан правительством РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом.
Законопроектом предлагается дополнить статью 63 УК РФ новым пунктом "т", согласно которому отягчающим уголовное наказание обстоятельством будет признаваться совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории Российской Федерации.
Володин ранее отмечал, что, по данным Следственного комитета, в этом году число таких преступлений увеличилось в 3 раза - до 8 тысяч эпизодов.

Что изменилось в законе

Также Володин разъяснил, что четыре принятых закона направленны на борьбу с незаконной миграцией:
Внесены изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ в части совершенствования механизмов противодействия незаконной миграции. К числу особо тяжких преступлений отнесена организация незаконной миграции, совершенная организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений.
Наказание составит:
- лишение свободы сроком от 8 до 15 лет (ранее максимальный срок составлял до 7 лет);
- штраф от 3 до 5 миллионов рублей;
- лишение права занимать определенные должности на срок до 10 лет.
Также установлены меры повышенной ответственности за подделку или оборот поддельных документов, за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учёт иностранных граждан. За это теперь предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет.
Обстоятельством, отягчающим наказание, признано совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории нашей страны. Это позволит устанавливать при вынесении приговоров нелегальным мигрантам более высокую меру ответственности, избегая условных сроков.
Также установлен полный запрет для посредников принимать участие в организации и приеме экзаменов у мигрантов.
В декабре 2023 года, после инициирования Государственной Думой надзорных мероприятий в этой сфере:
- количество посреднических организаций сократилось в 4 раза — с 622 до 156 мест проведения экзамена;
- число мигрантов, не сдавших экзамен, возросло до 30%;
- доход в бюджет от данных мероприятий увеличился в 5 раз, возросла стоимость услуги за прием экзамена.
Закон обяжет правительство определить точный размер платы за экзамен, что в том числе сделает невыгодными попытки организации теневого рынка.
Теперь законодательно введена внесудебная блокировка интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса.
"Принятые законы позволят сформировать законодательное поле в части противодействия незаконной миграции и снизить количество преступлений в этой сфере. Теперь у надзорных и правоохранительных органов, профильных министерств есть все возможности для эффективной борьбы с противоправными действиями иностранных граждан, находящихся на территории нашей страны, а также с пособничеством в этом", - подытожил Володин в своем ТГ-канале.
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