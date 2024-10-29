https://crimea.ria.ru/20241029/pozhar-na-neftebaze-pod-simferopolem---nachalnik-tsekha-poydet-pod-sud-1141433801.html

Пожар на нефтебазе под Симферополем - начальник цеха пойдет под суд

Пожар на нефтебазе под Симферополем - начальник цеха пойдет под суд - РИА Новости Крым, 29.10.2024

Пожар на нефтебазе под Симферополем - начальник цеха пойдет под суд

Начальника цеха нефтебазы в Симферополе будут судить по обвинению в нарушении требований безопасности, что повлекло смерть человека. Об этом сообщили в крымском РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T14:27

2024-10-29T14:27

2024-10-29T14:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Начальника цеха нефтебазы в Симферополе будут судить по обвинению в нарушении требований безопасности, что повлекло смерть человека. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.В ведомстве напомнили, что 24 апреля этого года в поселке Комсомольское произошло возгорание железнодорожной цистерны, в результате чего погиб рабочий, находившийся в очаге пожара.В СК подчеркнули, что это произошло вследствие нарушений требований безопасности при проведении работ с резервуарами для хранения нефтепродуктов, допущенных ответственным лицом."Следователями Крымского следственного отдела на транспорте собрана достаточная доказательственная база, проведены необходимые судебные экспертизы. Начальнику цеха нефтебазы предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и двое пострадали в ЧП под СимферополемПожар на нефтебазе под Симферополем - Следком назвал причину ЧП

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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