https://crimea.ria.ru/20241029/pozhar-na-neftebaze-pod-simferopolem---nachalnik-tsekha-poydet-pod-sud-1141433801.html
Пожар на нефтебазе под Симферополем - начальник цеха пойдет под суд
Пожар на нефтебазе под Симферополем - начальник цеха пойдет под суд - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Пожар на нефтебазе под Симферополем - начальник цеха пойдет под суд
Начальника цеха нефтебазы в Симферополе будут судить по обвинению в нарушении требований безопасности, что повлекло смерть человека. Об этом сообщили в крымском РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T14:27
2024-10-29T14:27
2024-10-29T14:32
гсу ск россии по крыму и севастополю
новости крыма
пожар
новый аэропорт "симферополь"
закон и право
правосудие
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1d/1141433456_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8b4d423d424bd4dd07467d69e43c6dc2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Начальника цеха нефтебазы в Симферополе будут судить по обвинению в нарушении требований безопасности, что повлекло смерть человека. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.В ведомстве напомнили, что 24 апреля этого года в поселке Комсомольское произошло возгорание железнодорожной цистерны, в результате чего погиб рабочий, находившийся в очаге пожара.В СК подчеркнули, что это произошло вследствие нарушений требований безопасности при проведении работ с резервуарами для хранения нефтепродуктов, допущенных ответственным лицом."Следователями Крымского следственного отдела на транспорте собрана достаточная доказательственная база, проведены необходимые судебные экспертизы. Начальнику цеха нефтебазы предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и двое пострадали в ЧП под СимферополемПожар на нефтебазе под Симферополем - Следком назвал причину ЧП
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1d/1141433456_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_058b68e8aa1f89253aafb6729d2211c3.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гсу ск россии по крыму и севастополю, новости крыма, пожар, новый аэропорт "симферополь", закон и право, правосудие, крым
Пожар на нефтебазе под Симферополем - начальник цеха пойдет под суд
Начальника цеха нефтебазы будут судить за гибель рабочего на пожаре под Симферополем
14:27 29.10.2024 (обновлено: 14:32 29.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Начальника цеха нефтебазы в Симферополе будут судить по обвинению в нарушении требований безопасности, что повлекло смерть человека. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.
В ведомстве напомнили, что 24 апреля этого года в поселке Комсомольское произошло возгорание железнодорожной цистерны
, в результате чего погиб рабочий, находившийся в очаге пожара.
В СК подчеркнули, что это произошло вследствие нарушений требований безопасности при проведении работ с резервуарами для хранения нефтепродуктов, допущенных ответственным лицом.
"Следователями Крымского следственного отдела на транспорте собрана достаточная доказательственная база, проведены необходимые судебные экспертизы. Начальнику цеха нефтебазы предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: