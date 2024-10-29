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Пожар на нефтебазе под Симферополем - начальник цеха пойдет под суд - РИА Новости Крым, 29.10.2024
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Пожар на нефтебазе под Симферополем - начальник цеха пойдет под суд
Пожар на нефтебазе под Симферополем - начальник цеха пойдет под суд - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Пожар на нефтебазе под Симферополем - начальник цеха пойдет под суд
Начальника цеха нефтебазы в Симферополе будут судить по обвинению в нарушении требований безопасности, что повлекло смерть человека. Об этом сообщили в крымском РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T14:27
2024-10-29T14:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Начальника цеха нефтебазы в Симферополе будут судить по обвинению в нарушении требований безопасности, что повлекло смерть человека. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.В ведомстве напомнили, что 24 апреля этого года в поселке Комсомольское произошло возгорание железнодорожной цистерны, в результате чего погиб рабочий, находившийся в очаге пожара.В СК подчеркнули, что это произошло вследствие нарушений требований безопасности при проведении работ с резервуарами для хранения нефтепродуктов, допущенных ответственным лицом."Следователями Крымского следственного отдела на транспорте собрана достаточная доказательственная база, проведены необходимые судебные экспертизы. Начальнику цеха нефтебазы предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и двое пострадали в ЧП под СимферополемПожар на нефтебазе под Симферополем - Следком назвал причину ЧП
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гсу ск россии по крыму и севастополю, новости крыма, пожар, новый аэропорт "симферополь", закон и право, правосудие, крым
Пожар на нефтебазе под Симферополем - начальник цеха пойдет под суд

Начальника цеха нефтебазы будут судить за гибель рабочего на пожаре под Симферополем

14:27 29.10.2024 (обновлено: 14:32 29.10.2024)
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюНачальника цеха нефтебазы будут судить за гибель рабочего на пожаре под Симферополем
Начальника цеха нефтебазы будут судить за гибель рабочего на пожаре под Симферополем
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Начальника цеха нефтебазы в Симферополе будут судить по обвинению в нарушении требований безопасности, что повлекло смерть человека. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.
В ведомстве напомнили, что 24 апреля этого года в поселке Комсомольское произошло возгорание железнодорожной цистерны, в результате чего погиб рабочий, находившийся в очаге пожара.
В СК подчеркнули, что это произошло вследствие нарушений требований безопасности при проведении работ с резервуарами для хранения нефтепродуктов, допущенных ответственным лицом.
"Следователями Крымского следственного отдела на транспорте собрана достаточная доказательственная база, проведены необходимые судебные экспертизы. Начальнику цеха нефтебазы предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.
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