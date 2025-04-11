https://crimea.ria.ru/20250411/o-chem-budet-novyy-gimn-kryma-1145587242.html

О чем будет новый гимн Крыма

О чем будет новый гимн Крыма - РИА Новости Крым, 11.04.2025

О чем будет новый гимн Крыма

В новом гимне Крыма будет говориться о том, как крымчане боролись за возвращение на историческую родину, в Россию. Об этом РИА Новости рассказал глава крымского РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T09:01

2025-04-11T09:01

2025-04-11T09:01

гимн крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В новом гимне Крыма будет говориться о том, как крымчане боролись за возвращение на историческую родину, в Россию. Об этом РИА Новости рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.Конкурс на новый гимн республики стартовал 1 декабря 2024 года. Работы присылают в комиссию, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков.По его словам, уже подано 29 заявок, их рассматривает рабочая группа. Также Константинов выразил уверенность, что крымчанам новый гимн понравится.Прием заявок продлится до 31 мая 2025 года, второй этап конкурса - с 1 июня по 30 июня 2025 года - определение победителя.5 апреля глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила в своем Telegram-канале, что народный артист РФ Илья Резник и бывший сенатор от Крыма Ольга Ковитиди написали свой вариант нового гимна Республики и представили его в конкурсную комиссию Госсовета Крыма.Ранее первый зампредседателя Госсовета Крыма, глава конкурсной комиссии Сергей Цеков рассказал РИА Новости Крым, что в конкурсе на новый гимн Крыма представлены композиции авторов со всей России, в том числе из самой республики. Также он отмечал, что существующий гимн уже "выполнил свою историческую роль". В новом варианте, по его словам, должна быть выражена любовь к Крыму, отображена его история и связь с Россией.Предварительное прослушивание 11 конкурсных композиций из 20 заявленных уже провели. Композиции были представлены с соблюдением анонимности, без указания имен авторов музыки и текста.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гимн Крыма: каким его представляют жителиАвторы со всей России: кто участвует в конкурсе на новый гимн КрымаНовый гимн Крыма: комиссия прослушала 11 конкурсных композиций

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гимн крыма, владимир константинов, новости крыма, крым, россия, крымская весна