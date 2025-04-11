О чем будет новый гимн Крыма
Новый гимн Крыма должен отражать борьбу крымчан за возвращение в Россию - Константинов
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоДень Республики Крым. Архивное фото
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В новом гимне Крыма будет говориться о том, как крымчане боролись за возвращение на историческую родину, в Россию. Об этом РИА Новости рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
Конкурс на новый гимн республики стартовал 1 декабря 2024 года. Работы присылают в комиссию, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков.
"В новый гимн мы хотим заложить идею Крымской весны, отразить борьбу крымчан за возвращение на Родину, преданность нашего народа России, которую мы не растеряли со временем. Новый гимн должен олицетворять эти образы", - сказал Константинов.
По его словам, уже подано 29 заявок, их рассматривает рабочая группа. Также Константинов выразил уверенность, что крымчанам новый гимн понравится.
Прием заявок продлится до 31 мая 2025 года, второй этап конкурса - с 1 июня по 30 июня 2025 года - определение победителя.
5 апреля глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила в своем Telegram-канале, что народный артист РФ Илья Резник и бывший сенатор от Крыма Ольга Ковитиди написали свой вариант нового гимна Республики и представили его в конкурсную комиссию Госсовета Крыма.
Ранее первый зампредседателя Госсовета Крыма, глава конкурсной комиссии Сергей Цеков рассказал РИА Новости Крым, что в конкурсе на новый гимн Крыма представлены композиции авторов со всей России, в том числе из самой республики. Также он отмечал, что существующий гимн уже "выполнил свою историческую роль". В новом варианте, по его словам, должна быть выражена любовь к Крыму, отображена его история и связь с Россией.
Предварительное прослушивание 11 конкурсных композиций из 20 заявленных уже провели. Композиции были представлены с соблюдением анонимности, без указания имен авторов музыки и текста.
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