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11 лет Конституции Крыма: что получила республика - РИА Новости Крым, 10.04.2025
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11 лет Конституции Крыма: что получила республика
11 лет Конституции Крыма: что получила республика - РИА Новости Крым, 10.04.2025
11 лет Конституции Крыма: что получила республика
11 апреля исполняется одиннадцать лет со дня принятия Конституции Республики Крым. Документ гарантировал региону реальный статус, полномочия и учет интересов... РИА Новости Крым, 10.04.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. 11 апреля исполняется одиннадцать лет со дня принятия Конституции Республики Крым. Документ гарантировал региону реальный статус, полномочия и учет интересов региона федеральной властью.Конституция Крыма состоит из 10 глав и 95 статей, основные положения документа схожи со статьями Конституции РФ. В тексте указывается, что Республика Крым является демократическим, правовым государством в составе Российской Федерации и равноправным субъектом. Конституция закрепила высшим должностным лицом главу, избираемого депутатами на пять лет. Кроме того, впервые три языка названы на полуострове государственными: русский, украинский и крымско-татарский.По сравнению с действовавшей в украинский период Конституцией АРК, Конституция российского Крыма дает жителям полуострова гораздо больше прав и свобод, в том числе в культурной и языковой сфере.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, конституция республики крым, праздники и памятные даты, общество, инфографика
11 лет Конституции Крыма: что получила республика

В Крыму отмечается 11-летие со дня принятия Конституции республики

06:23 11.04.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. 11 апреля исполняется одиннадцать лет со дня принятия Конституции Республики Крым. Документ гарантировал региону реальный статус, полномочия и учет интересов региона федеральной властью.
День конституции Республики КрымДень конституции Республики Крым
Конституция Крыма состоит из 10 глав и 95 статей, основные положения документа схожи со статьями Конституции РФ. В тексте указывается, что Республика Крым является демократическим, правовым государством в составе Российской Федерации и равноправным субъектом. Конституция закрепила высшим должностным лицом главу, избираемого депутатами на пять лет. Кроме того, впервые три языка названы на полуострове государственными: русский, украинский и крымско-татарский.
По сравнению с действовавшей в украинский период Конституцией АРК, Конституция российского Крыма дает жителям полуострова гораздо больше прав и свобод, в том числе в культурной и языковой сфере.
Статус Крыма, как и его территория, закреплены в конституциях Республики Крым и РФ и не могут быть изменены без согласия республики, вплоть до проведения референдума. Также с принятием Конституции 2014 года Крым получили право законодательной инициативы. Республика имеет право вносить законопроекты в Госдуму и участвовать в их рассмотрении. Два представителя субъекта — от главы республики и от Госсовета РК — входят в Совет Федерации.
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