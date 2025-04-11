https://crimea.ria.ru/20250411/krushenie-batiskafa-v-egipte-v-bolnitse-umer-esche-odin-rebenok-iz-rossii-1145585767.html

Крушение батискафа в Египте: в больнице умер еще один ребенок из России

Крушение батискафа в Египте: в больнице умер еще один ребенок из России - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Крушение батискафа в Египте: в больнице умер еще один ребенок из России

Седьмой жертвой крушения туристического батискафа в Египте стала российская девочка, за жизнь которой все это время боролись врачи. О смерти ребенка сообщают... РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T07:38

2025-04-11T07:38

2025-04-11T07:38

батискаф

крушение батискафа с российскими туристами в египте

египет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Седьмой жертвой крушения туристического батискафа в Египте стала российская девочка, за жизнь которой все это время боролись врачи. О смерти ребенка сообщают "Известия", ссылаясь на отца девочки, пишет РИА Новости.В генконсульстве сообщали РИА Новости, что батискаф начал заполняться водой еще во время посадки рядом с морской платформой. Местная прокуратура выпустила капитана судна под залог, запретив ему выезжать из страны.Катастрофа произошла 27 марта, в километре от побережья Хургады в Египте во время экскурсии к коралловому рифу. Потерпел крушение туристический батискаф "Синдбад" с 45 россиянами на борту. В списке госпитализированных значились имена 14 граждан РФ, семеро из них - дети. Погибли шестеро, из них двое несовершеннолетних.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Катер с туристами из России и Казахстана взорвался у берегов ТаиландаАвтобус с российскими туристами перевернулся на ПхукетеЧисло жертв землетрясения в Мьянме продолжает расти

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египет

россия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

батискаф, крушение батискафа с российскими туристами в египте, египет, в мире, россия, новости