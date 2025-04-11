Рейтинг@Mail.ru
Крушение батискафа в Египте: в больнице умер еще один ребенок из России - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250411/krushenie-batiskafa-v-egipte-v-bolnitse-umer-esche-odin-rebenok-iz-rossii-1145585767.html
Крушение батискафа в Египте: в больнице умер еще один ребенок из России
Крушение батискафа в Египте: в больнице умер еще один ребенок из России - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Крушение батискафа в Египте: в больнице умер еще один ребенок из России
Седьмой жертвой крушения туристического батискафа в Египте стала российская девочка, за жизнь которой все это время боролись врачи. О смерти ребенка сообщают... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T07:38
2025-04-11T07:38
батискаф
крушение батискафа с российскими туристами в египте
египет
в мире
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1b/1145279774_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_4e59a985ec2280e3ab5b12fc33a0f7c0.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Седьмой жертвой крушения туристического батискафа в Египте стала российская девочка, за жизнь которой все это время боролись врачи. О смерти ребенка сообщают "Известия", ссылаясь на отца девочки, пишет РИА Новости.В генконсульстве сообщали РИА Новости, что батискаф начал заполняться водой еще во время посадки рядом с морской платформой. Местная прокуратура выпустила капитана судна под залог, запретив ему выезжать из страны.Катастрофа произошла 27 марта, в километре от побережья Хургады в Египте во время экскурсии к коралловому рифу. Потерпел крушение туристический батискаф "Синдбад" с 45 россиянами на борту. В списке госпитализированных значились имена 14 граждан РФ, семеро из них - дети. Погибли шестеро, из них двое несовершеннолетних.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Катер с туристами из России и Казахстана взорвался у берегов ТаиландаАвтобус с российскими туристами перевернулся на ПхукетеЧисло жертв землетрясения в Мьянме продолжает расти
https://crimea.ria.ru/20250411/pri-padenii-vertoleta-pogib-glava-ispanskogo-filiala-siemens-s-semey-1145585264.html
египет
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1b/1145279774_38:0:838:600_1920x0_80_0_0_9fe1efe4e45e7d1a625a8ed83ae800eb.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
батискаф, крушение батискафа с российскими туристами в египте, египет, в мире, россия, новости
Крушение батискафа в Египте: в больнице умер еще один ребенок из России

В больнице умерла пострадавшая при крушении батискафа "Синдбад" девочка из России

07:38 11.04.2025
 
© Sindbad ClubПрогулочный батискаф "Синдбад"
Прогулочный батискаф Синдбад
© Sindbad Club
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Седьмой жертвой крушения туристического батискафа в Египте стала российская девочка, за жизнь которой все это время боролись врачи. О смерти ребенка сообщают "Известия", ссылаясь на отца девочки, пишет РИА Новости.
"По его данным, смерть была констатирована в среду, 9 апреля. Он уточнил, что с момента крушения девочка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких", — говорится в публикации.
В генконсульстве сообщали РИА Новости, что батискаф начал заполняться водой еще во время посадки рядом с морской платформой. Местная прокуратура выпустила капитана судна под залог, запретив ему выезжать из страны.
Катастрофа произошла 27 марта, в километре от побережья Хургады в Египте во время экскурсии к коралловому рифу. Потерпел крушение туристический батискаф "Синдбад" с 45 россиянами на борту. В списке госпитализированных значились имена 14 граждан РФ, семеро из них - дети. Погибли шестеро, из них двое несовершеннолетних.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Катер с туристами из России и Казахстана взорвался у берегов Таиланда
Автобус с российскими туристами перевернулся на Пхукете
Число жертв землетрясения в Мьянме продолжает расти
Города мира. Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
07:20
При падении вертолета погиб глава испанского филиала Siemens с семьей
 
БатискафКрушение батискафа с российскими туристами в ЕгиптеЕгипетВ миреРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:30Аксенов поздравил крымчан с Днем Конституции
07:59Принц Гарри внезапно посетил Львов
07:41Украинец укусил за ногу сотрудника ТЦК в попытке отбиться от мобилизации
07:38Крушение батискафа в Египте: в больнице умер еще один ребенок из России
07:3130 украинских беспилотников сбиты над двумя областями России
07:20При падении вертолета погиб глава испанского филиала Siemens с семьей
07:16В МИД России заявили о недопустимости иностранной интервенции на Украину
06:48В Севастополе полностью остановился морской транспорт
06:2311 лет Конституции Крыма: что получила республика
06:02Подвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистов
00:01Ливни и снегодожди: прогноз погоды в Крыму на 11 апреля
00:00Какой сегодня праздник: 11 апреля
23:01Вертолет рухнул в реку в Нью-Йорке – что известно
22:33Отставка мэра в Крыму и переговоры в Стамбуле – главное за день
22:23В США назвали условие для продолжения переговоров с Россией
21:56Войска ЕС могут участвовать в конфликте против России в тылу ВСУ – мнение
21:35"Имеет чудесное воздействие": актер Бурунов назвал Крым любимым курортом
21:05От сельского клуба до музея: какие мероприятия проведут в Крыму к 9 мая
20:48В Феодосии открыли памятную доску разведчику Гайку Майдеросову
20:21Рост потребления газа зафиксирован в России в апреле
Лента новостейМолния