https://crimea.ria.ru/20250327/v-krushenii-batiskafa-v-egipte-pogibli-shestero-rossiyan--iz-nikh-dvoe-detey-1145289016.html

В крушении батискафа в Египте погибли шестеро россиян – из них двое детей

В крушении батискафа в Египте погибли шестеро россиян – из них двое детей - РИА Новости Крым, 27.03.2025

В крушении батискафа в Египте погибли шестеро россиян – из них двое детей

Генконсульство России подтвердило гибель шести россиян, в том числе двоих детей, при крушении батискафа у побережья Хургады в Египте. РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T22:54

2025-03-27T22:54

2025-03-27T23:00

крушение батискафа с российскими туристами в египте

батискаф

новости

египет

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Генконсульство России подтвердило гибель шести россиян, в том числе двоих детей, при крушении батискафа у побережья Хургады в Египте.Сообщается также, что семь пострадавших россиян, включая пятерых несовершеннолетних, на данный момент остаются в больницах Хургады.Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова ранее сообщила, что погибли шесть человек, в том числе двое детей. Еще один ребенок находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается помощь.Туристический батискаф "Синдбад", на борту которого, помимо экипажа, находились 45 россиян, утром 27 марта потерпел крушение в километре от побережья Хургады во время экскурсии к коралловому рифу. В списке госпитализированных значились имена 14 граждан РФ, семеро из них дети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

египет

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение батискафа с российскими туристами в египте, батискаф, новости, египет, происшествия