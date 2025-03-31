https://crimea.ria.ru/20250331/spasal-ranenogo-tovarischa-sevastopol-prostilsya-s-geroem-svo-1145347105.html

Спасал раненого товарища: Севастополь простился с героем СВО

Спасал раненого товарища: Севастополь простился с героем СВО - РИА Новости Крым, 31.03.2025

Спасал раненого товарища: Севастополь простился с героем СВО

В Севастополе прошла церемония прощания с погибшим участником спецоперации Сергеем Савкиным. Об этом сообщил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.03.2025

2025-03-31T16:54

2025-03-31T16:54

2025-03-31T16:54

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе прошла церемония прощания с погибшим участником спецоперации Сергеем Савкиным. Об этом сообщил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев.Сергей Савкин родился в городе Мары Туркменской ССР в семье военнослужащего. Вместе с семьей переехал в Крым, учился в Ленинградском высшем военном инженерно-строительном училище имени А.Н. Комаровского и Ленинградском инженерно-строительном институте.Трудился в сфере строительства в Надыме, в Москве и области. В 2012 году переехал жить в Севастополь. В 2014 году принял активное участие в событиях Русской весны, нес службу на блокпостах, защищая наш город, обеспечивал поддержание правопорядка. После начала спецоперации активно участвовал в добровольческих формированиях, оказывающих содействие Вооруженным силам России. Геройски погиб, спасая раненого боевого товарища в одном из ожесточенных боев при освобождении Луганской Народной Республики.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, герои сво, память, новости сво, утраты