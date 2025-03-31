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Спасал раненого товарища: Севастополь простился с героем СВО
Спасал раненого товарища: Севастополь простился с героем СВО - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Спасал раненого товарища: Севастополь простился с героем СВО
В Севастополе прошла церемония прощания с погибшим участником спецоперации Сергеем Савкиным. Об этом сообщил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T16:54
2025-03-31T16:54
2025-03-31T16:54
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе прошла церемония прощания с погибшим участником спецоперации Сергеем Савкиным. Об этом сообщил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев.Сергей Савкин родился в городе Мары Туркменской ССР в семье военнослужащего. Вместе с семьей переехал в Крым, учился в Ленинградском высшем военном инженерно-строительном училище имени А.Н. Комаровского и Ленинградском инженерно-строительном институте.Трудился в сфере строительства в Надыме, в Москве и области. В 2012 году переехал жить в Севастополь. В 2014 году принял активное участие в событиях Русской весны, нес службу на блокпостах, защищая наш город, обеспечивал поддержание правопорядка. После начала спецоперации активно участвовал в добровольческих формированиях, оказывающих содействие Вооруженным силам России. Геройски погиб, спасая раненого боевого товарища в одном из ожесточенных боев при освобождении Луганской Народной Республики.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, герои сво, память, новости сво, утраты
Спасал раненого товарища: Севастополь простился с героем СВО
В Севастополе простились с погибшим героем спецоперации Сергеем Савкиным
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе прошла церемония прощания с погибшим участником спецоперации Сергеем Савкиным. Об этом сообщил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь бойца подразделения "БАРС-7" Сергея Александровича Савкина. В боях Сергей Александрович проявил мужество и отвагу, он с честью выполнял боевые задачи, умело применяя свой опыт военной службы и навыки инженера-строителя", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Сергей Савкин родился в городе Мары Туркменской ССР в семье военнослужащего. Вместе с семьей переехал в Крым, учился в Ленинградском высшем военном инженерно-строительном училище имени А.Н. Комаровского и Ленинградском инженерно-строительном институте.
Трудился в сфере строительства в Надыме, в Москве и области. В 2012 году переехал жить в Севастополь. В 2014 году принял активное участие в событиях Русской весны, нес службу на блокпостах, защищая наш город, обеспечивал поддержание правопорядка. После начала спецоперации активно участвовал в добровольческих формированиях, оказывающих содействие Вооруженным силам России. Геройски погиб, спасая раненого боевого товарища в одном из ожесточенных боев при освобождении Луганской Народной Республики.