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В МИД объяснили причины атак Украины на энергообъекты - РИА Новости Крым, 03.04.2025
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В МИД объяснили причины атак Украины на энергообъекты
В МИД объяснили причины атак Украины на энергообъекты - РИА Новости Крым, 03.04.2025
В МИД объяснили причины атак Украины на энергообъекты
Атаки Киева на энергообъекты не имеют военного значения и нацелены на срыв начавшегося диалога между Россией и США. Об этом заявила официальный представитель... РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T11:38
2025-04-03T11:38
россия
новости
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
министерство обороны рф
министерство иностранных дел рф (мид рф)
марина захарова
мораторий на удары по энергосистеме
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СИМФЕРОПОЛЬ 3 апр - РИА Новости Крым. Атаки Киева на энергообъекты не имеют военного значения и нацелены на срыв начавшегося диалога между Россией и США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в четверг.Российский лидер Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого президент США предложил взаимный отказ сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры.Владимир Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Однако после этого ВСУ продолжили ежедневные попытки атаковать энергоинфраструктуру РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мораторий на удары на 30 дней – Россия и США согласовали список объектовАтаку ВСУ на станцию "Суджа" координировали из Британии – МИД РФПутин собрал Совбез из-за договора об отказе от ударов по энергообъектам
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РИА Новости Крым
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96
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россия, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, министерство обороны рф, министерство иностранных дел рф (мид рф), марина захарова, мораторий на удары по энергосистеме
В МИД объяснили причины атак Украины на энергообъекты

Атаки Киева на энергообъекты не имеют военного значения и нацелены на срыв мира - МИД

11:38 03.04.2025
 
© Кадр видео из соцсетейДым на месте пожара на газоизмерительной станции "Суджа"
Дым на месте пожара на газоизмерительной станции Суджа
© Кадр видео из соцсетей
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СИМФЕРОПОЛЬ 3 апр - РИА Новости Крым. Атаки Киева на энергообъекты не имеют военного значения и нацелены на срыв начавшегося диалога между Россией и США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в четверг.
"Как отмечает министерство обороны России, все объекты надежно защищены, последствия инцидентов оперативно ликвидируются, угрозы для населения нет, но в этом и заключается замысел киевского режима. Не нанести реальный ущерб, что в принципе невозможно при нынешнем состоянии ВСУ, а создать информационный повод для очередной истерики в западных СМИ и попытаться сорвать начавшийся диалог между Москвой и Вашингтоном", - сказала она.
Российский лидер Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого президент США предложил взаимный отказ сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры.
Владимир Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Однако после этого ВСУ продолжили ежедневные попытки атаковать энергоинфраструктуру РФ.
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РоссияНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУМинистерство обороны РФМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Марина ЗахароваМораторий на удары по энергосистеме
 
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