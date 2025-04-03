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В МИД объяснили причины атак Украины на энергообъекты

В МИД объяснили причины атак Украины на энергообъекты - РИА Новости Крым, 03.04.2025

В МИД объяснили причины атак Украины на энергообъекты

Атаки Киева на энергообъекты не имеют военного значения и нацелены на срыв начавшегося диалога между Россией и США. Об этом заявила официальный представитель... РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T11:38

2025-04-03T11:38

2025-04-03T11:38

россия

новости

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

министерство обороны рф

министерство иностранных дел рф (мид рф)

марина захарова

мораторий на удары по энергосистеме

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СИМФЕРОПОЛЬ 3 апр - РИА Новости Крым. Атаки Киева на энергообъекты не имеют военного значения и нацелены на срыв начавшегося диалога между Россией и США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в четверг.Российский лидер Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого президент США предложил взаимный отказ сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры.Владимир Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Однако после этого ВСУ продолжили ежедневные попытки атаковать энергоинфраструктуру РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мораторий на удары на 30 дней – Россия и США согласовали список объектовАтаку ВСУ на станцию "Суджа" координировали из Британии – МИД РФПутин собрал Совбез из-за договора об отказе от ударов по энергообъектам

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, министерство обороны рф, министерство иностранных дел рф (мид рф), марина захарова, мораторий на удары по энергосистеме