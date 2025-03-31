https://crimea.ria.ru/20250331/vesnoy-v-armiyu-rossii-prizovut-160-tysyach-chelovek-1145346603.html

Весной в армию России призовут 160 тысяч человек

Весной в армию России призовут 160 тысяч человек - РИА Новости Крым, 31.03.2025

Весной в армию России призовут 160 тысяч человек

160 тысяч человек призовут на срочную службу в России в весенний призыв. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном... РИА Новости Крым, 31.03.2025

2025-03-31T16:36

2025-03-31T16:36

2025-03-31T16:40

владимир путин (политик)

весенний призыв

вооруженные силы россии

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. 160 тысяч человек призовут на срочную службу в России в весенний призыв. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.Обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан России, президент поручил правительству исполнительным органам субъектов РФ и призывным комиссиям.В рамках осеннего призыва 2024 года в воинские подразделения отправились служить 133 тысяч человек. В ходе весенней призывной кампании прошлого года в Вооруженные силы России, другие войска и воинские формирования были отправлены 150 тысяч человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повестки в армию начали вручать через электронный реестрСрочники весеннего призыва не будут привлечены к СВО – ГенштабУвеличение численности армии в России – Кремль назвал причину

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), весенний призыв, вооруженные силы россии, россия, новости