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Весной в армию России призовут 160 тысяч человек
Весной в армию России призовут 160 тысяч человек - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Весной в армию России призовут 160 тысяч человек
160 тысяч человек призовут на срочную службу в России в весенний призыв. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном... РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T16:36
2025-03-31T16:36
2025-03-31T16:40
владимир путин (политик)
весенний призыв
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. 160 тысяч человек призовут на срочную службу в России в весенний призыв. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.Обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан России, президент поручил правительству исполнительным органам субъектов РФ и призывным комиссиям.В рамках осеннего призыва 2024 года в воинские подразделения отправились служить 133 тысяч человек. В ходе весенней призывной кампании прошлого года в Вооруженные силы России, другие войска и воинские формирования были отправлены 150 тысяч человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повестки в армию начали вручать через электронный реестрСрочники весеннего призыва не будут привлечены к СВО – ГенштабУвеличение численности армии в России – Кремль назвал причину
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владимир путин (политик), весенний призыв, вооруженные силы россии, россия, новости
Весной в армию России призовут 160 тысяч человек
160 тысяч человек призовут на службу в армию России весной – указ
16:36 31.03.2025 (обновлено: 16:40 31.03.2025)