Рейтинг@Mail.ru
Весной в армию России призвали 150 тысяч человек – где служили крымчане - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240930/vesnoy-v-armiyu-rossii-prizvali-150-tysyach-chelovek--gde-sluzhili-krymchane-1140744722.html
Весной в армию России призвали 150 тысяч человек – где служили крымчане
Весной в армию России призвали 150 тысяч человек – где служили крымчане - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Весной в армию России призвали 150 тысяч человек – где служили крымчане
В ходе весенней призывной кампании в Вооруженные силы России, другие войска и воинские формирования были отправлены 150 тысяч человек. Об этом в ходе брифинга... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T13:29
2024-09-30T13:29
армия и флот
вооруженные силы россии
весенний призыв
новости
министерство обороны рф
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/18/1136823508_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_ed3ba6f63875cc9defbd8a82fb1ccda4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В ходе весенней призывной кампании в Вооруженные силы России, другие войска и воинские формирования были отправлены 150 тысяч человек. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ.Для отправки пополнения в воинские части было выполнено около 200 рейсов гражданской авиации, а также 15 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил и 14 воинских эшелонов, уточнил представитель Генштаба."Все призывники на время следования обеспечивались рационами питания, а если дорога занимала более трех суток, то для них было организовано питание в вагонах-ресторанах. Такая практика уже давно сложилась в Вооруженных силах и показала свою эффективность", - отметил Цимлянский.Всего за весеннюю призывную кампанию воздушными судами гражданской и военной авиации, воинскими эшелонами и пассажирскими поездами было перевезено около 110 тыс. призывников. Для комплектования научных и научно-производственных подразделений было отобрано около 600 человек, а для спортивных рот – 200 человек.В ходе весеннего призыва было создано 17 научных рот и один научный взвод, из них восемь рот Военного инновационного технополиса "Эра" и 10 научно-производственных подразделений. Призывники из Крыма были отправлены в 126-ю отдельную гвардейскую Горловскую дважды Краснознаменную, ордена Суворова бригаду береговой обороны, где прошли курс молодого бойца. После этого они были распределены по различным подразделениям – в танковый батальон, в снайперы, в разведку, в батальон управления и другие.Ранее в России был запущен в работу Реестр электронных повесток. Он поможет сформировать электронную базу призывников и тем самым ликвидировать многие ошибки в работе военкоматов. Пока Реестр запускается в порядке эксперимента в нескольких регионах, поэтому в 2024 году повестки будут вручаться по старой системе, в бумажном виде.Об особенностях осеннего призыва-2024 читайте здесь &gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько контрактников поступили в российские войска с начала годаВ Генштабе ответили на вопрос о привлечении призывников к участию в СВО
https://crimea.ria.ru/20240930/skolko-srochnikov-prizovut-osenyu---ukaz-putina-1140743775.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/18/1136823508_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_7bd295f1ffa86bdc389bef5c776ce550.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армия и флот, вооруженные силы россии, весенний призыв, новости, министерство обороны рф, новости, россия
Весной в армию России призвали 150 тысяч человек – где служили крымчане

В ходе весеннего призыва в Вооруженные силы РФ отправились 150 тысяч человек

13:29 30.09.2024
 
© РИА Новости КрымВесенний призыв в Вооруженные силы России из Крыма
Весенний призыв в Вооруженные силы России из Крыма - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В ходе весенней призывной кампании в Вооруженные силы России, другие войска и воинские формирования были отправлены 150 тысяч человек. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ.
"Задание, установленное указом президента Российской Федерации, выполнено своевременно и в полном объеме. Для прохождения военной службы в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования призвано 150 тысяч человек", - заявил он.
Для отправки пополнения в воинские части было выполнено около 200 рейсов гражданской авиации, а также 15 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил и 14 воинских эшелонов, уточнил представитель Генштаба.
"Все призывники на время следования обеспечивались рационами питания, а если дорога занимала более трех суток, то для них было организовано питание в вагонах-ресторанах. Такая практика уже давно сложилась в Вооруженных силах и показала свою эффективность", - отметил Цимлянский.
Всего за весеннюю призывную кампанию воздушными судами гражданской и военной авиации, воинскими эшелонами и пассажирскими поездами было перевезено около 110 тыс. призывников. Для комплектования научных и научно-производственных подразделений было отобрано около 600 человек, а для спортивных рот – 200 человек.
В ходе весеннего призыва было создано 17 научных рот и один научный взвод, из них восемь рот Военного инновационного технополиса "Эра" и 10 научно-производственных подразделений. Призывники из Крыма были отправлены в 126-ю отдельную гвардейскую Горловскую дважды Краснознаменную, ордена Суворова бригаду береговой обороны, где прошли курс молодого бойца. После этого они были распределены по различным подразделениям – в танковый батальон, в снайперы, в разведку, в батальон управления и другие.
Ранее в России был запущен в работу Реестр электронных повесток. Он поможет сформировать электронную базу призывников и тем самым ликвидировать многие ошибки в работе военкоматов. Пока Реестр запускается в порядке эксперимента в нескольких регионах, поэтому в 2024 году повестки будут вручаться по старой системе, в бумажном виде.
Об особенностях осеннего призыва-2024 читайте здесь >>>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько контрактников поступили в российские войска с начала года
В Генштабе ответили на вопрос о привлечении призывников к участию в СВО
Военный билет и повестка - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
12:51
Сколько срочников призовут осенью - указ Путина
 
Армия и флотВооруженные силы РоссииВесенний призывНовостиМинистерство обороны РФНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:29Весной в армию России призвали 150 тысяч человек – где служили крымчане
13:22Ливни с грозами и градом обрушатся на Крым
13:11Экс-мэр города Саки стал замминистра транспорта Крыма
13:08Во время разгрузки уничтожен воинский эшелон ВСУ
12:51Сколько срочников призовут осенью - указ Путина
12:44Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
12:34В России стартует осенний призыв: особенности кампании
12:26Авария с автобусом и фурой на Кубани: в каком состоянии пострадавшие
11:57"Триумф справедливости": главы новых регионов о воссоединении с Россией
11:48Как пройдет проверка систем оповещения в Крыму и Севастополе
11:21В Генштабе ответили на вопрос о привлечении призывников к участию в СВО
11:16Отделяет зрелые ягоды - в Севастополе виноград убирает "умный" комбайн
11:09Аксенов уволил Торубарову с поста министра спорта Крыма
11:02Хранила в комоде не ту "синтетику": в Севастополе раскрыли наркодилера
10:37Сколько туристов едут отдыхать в Крым через новые территории РФ
10:19Черное море и Крым показали из космоса
09:59Серию терактов и диверсий предотвратили в Ингушетии
09:35Правда на нашей стороне: Путин поздравил новые регионы
08:48В Крыму поздравили Донбасс и Новороссию с Днем воссоединения с Россией
08:39Уже не фантастика: в крымском санатории лечат с помощью экзоскелета
Лента новостейМолния