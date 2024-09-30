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Весной в армию России призвали 150 тысяч человек – где служили крымчане
Весной в армию России призвали 150 тысяч человек – где служили крымчане - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Весной в армию России призвали 150 тысяч человек – где служили крымчане
В ходе весенней призывной кампании в Вооруженные силы России, другие войска и воинские формирования были отправлены 150 тысяч человек. Об этом в ходе брифинга... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T13:29
2024-09-30T13:29
2024-09-30T13:29
армия и флот
вооруженные силы россии
весенний призыв
новости
министерство обороны рф
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В ходе весенней призывной кампании в Вооруженные силы России, другие войска и воинские формирования были отправлены 150 тысяч человек. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ.Для отправки пополнения в воинские части было выполнено около 200 рейсов гражданской авиации, а также 15 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил и 14 воинских эшелонов, уточнил представитель Генштаба."Все призывники на время следования обеспечивались рационами питания, а если дорога занимала более трех суток, то для них было организовано питание в вагонах-ресторанах. Такая практика уже давно сложилась в Вооруженных силах и показала свою эффективность", - отметил Цимлянский.Всего за весеннюю призывную кампанию воздушными судами гражданской и военной авиации, воинскими эшелонами и пассажирскими поездами было перевезено около 110 тыс. призывников. Для комплектования научных и научно-производственных подразделений было отобрано около 600 человек, а для спортивных рот – 200 человек.В ходе весеннего призыва было создано 17 научных рот и один научный взвод, из них восемь рот Военного инновационного технополиса "Эра" и 10 научно-производственных подразделений. Призывники из Крыма были отправлены в 126-ю отдельную гвардейскую Горловскую дважды Краснознаменную, ордена Суворова бригаду береговой обороны, где прошли курс молодого бойца. После этого они были распределены по различным подразделениям – в танковый батальон, в снайперы, в разведку, в батальон управления и другие.Ранее в России был запущен в работу Реестр электронных повесток. Он поможет сформировать электронную базу призывников и тем самым ликвидировать многие ошибки в работе военкоматов. Пока Реестр запускается в порядке эксперимента в нескольких регионах, поэтому в 2024 году повестки будут вручаться по старой системе, в бумажном виде.Об особенностях осеннего призыва-2024 читайте здесь >>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько контрактников поступили в российские войска с начала годаВ Генштабе ответили на вопрос о привлечении призывников к участию в СВО
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армия и флот, вооруженные силы россии, весенний призыв, новости, министерство обороны рф, новости, россия
Весной в армию России призвали 150 тысяч человек – где служили крымчане
В ходе весеннего призыва в Вооруженные силы РФ отправились 150 тысяч человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В ходе весенней призывной кампании в Вооруженные силы России, другие войска и воинские формирования были отправлены 150 тысяч человек. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ.
"Задание, установленное указом президента Российской Федерации, выполнено своевременно и в полном объеме. Для прохождения военной службы в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования призвано 150 тысяч человек", - заявил он.
Для отправки пополнения в воинские части было выполнено около 200 рейсов гражданской авиации, а также 15 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил и 14 воинских эшелонов, уточнил представитель Генштаба.
"Все призывники на время следования обеспечивались рационами питания, а если дорога занимала более трех суток, то для них было организовано питание в вагонах-ресторанах. Такая практика уже давно сложилась в Вооруженных силах и показала свою эффективность", - отметил Цимлянский.
Всего за весеннюю призывную кампанию воздушными судами гражданской и военной авиации, воинскими эшелонами и пассажирскими поездами было перевезено около 110 тыс. призывников. Для комплектования научных и научно-производственных подразделений было отобрано около 600 человек, а для спортивных рот – 200 человек.
В ходе весеннего призыва было создано
17 научных рот и один научный взвод, из них восемь рот Военного инновационного технополиса "Эра" и 10 научно-производственных подразделений. Призывники из Крыма были отправлены
в 126-ю отдельную гвардейскую Горловскую дважды Краснознаменную, ордена Суворова бригаду береговой обороны, где прошли курс молодого бойца. После этого они были распределены по различным подразделениям – в танковый батальон, в снайперы, в разведку, в батальон управления и другие.
Ранее в России был запущен в работу Реестр электронных повесток
. Он поможет сформировать электронную базу призывников и тем самым ликвидировать многие ошибки в работе военкоматов. Пока Реестр запускается в порядке эксперимента в нескольких регионах, поэтому в 2024 году повестки будут вручаться по старой системе
, в бумажном виде.
Об особенностях осеннего призыва-2024 читайте здесь >>>
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