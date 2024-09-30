https://crimea.ria.ru/20240930/v-genshtabe-otvetili-na-vopros-o-privlechenii-prizyvnikov-k-uchastiyu-v-svo-1140741329.html

В Генштабе ответили на вопрос о привлечении призывников к участию в СВО

В Генштабе ответили на вопрос о привлечении призывников к участию в СВО - РИА Новости Крым, 30.09.2024

В Генштабе ответили на вопрос о привлечении призывников к участию в СВО

Призывники, которые попадут на службу в ходе осеннего призыва, не будут привлекаться к участию в спецоперации. Об этом на брифинге сообщил заместитель... РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T11:21

2024-09-30T11:21

2024-09-30T11:32

осенний призыв

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

армия и флот

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Призывники, которые попадут на службу в ходе осеннего призыва, не будут привлекаться к участию в спецоперации. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский.Около трети призывников попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. После этого они будут направлены в войска.Цимлянский также напомнил о практике формирования научно-производственных подразделений и спортивных рот, "в которых созданы все необходимые условия для подготовки наиболее перспективных спортсменов".Осенний призыв в России начинается 1 октября и закончится 31 декабря, кроме районов Крайнего Севера, там мероприятия продлятся с 1 ноября по 31 декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в России пройдет осенний призывРеестр электронных повесток - зачем он нужен и что меняет для россиянЧто будет с армией России по окончании СВО – мнение

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

осенний призыв, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, армия и флот, новости