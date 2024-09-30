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В Генштабе ответили на вопрос о привлечении призывников к участию в СВО
В Генштабе ответили на вопрос о привлечении призывников к участию в СВО - РИА Новости Крым, 30.09.2024
В Генштабе ответили на вопрос о привлечении призывников к участию в СВО
Призывники, которые попадут на службу в ходе осеннего призыва, не будут привлекаться к участию в спецоперации. Об этом на брифинге сообщил заместитель... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T11:21
2024-09-30T11:21
2024-09-30T11:32
осенний призыв
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
армия и флот
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Призывники, которые попадут на службу в ходе осеннего призыва, не будут привлекаться к участию в спецоперации. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский.Около трети призывников попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. После этого они будут направлены в войска.Цимлянский также напомнил о практике формирования научно-производственных подразделений и спортивных рот, "в которых созданы все необходимые условия для подготовки наиболее перспективных спортсменов".Осенний призыв в России начинается 1 октября и закончится 31 декабря, кроме районов Крайнего Севера, там мероприятия продлятся с 1 ноября по 31 декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в России пройдет осенний призывРеестр электронных повесток - зачем он нужен и что меняет для россиянЧто будет с армией России по окончании СВО – мнение
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осенний призыв, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, армия и флот, новости
В Генштабе ответили на вопрос о привлечении призывников к участию в СВО
Призывников не будут привлекать к участию в спецоперации - Генштаб РФ
11:21 30.09.2024 (обновлено: 11:32 30.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Призывники, которые попадут на службу в ходе осеннего призыва, не будут привлекаться к участию в спецоперации. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский.
"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории Российской Федерации. Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут", - сказал Цимлянский.
Около трети призывников попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. После этого они будут направлены в войска.
Цимлянский также напомнил о практике формирования научно-производственных подразделений и спортивных рот, "в которых созданы все необходимые условия для подготовки наиболее перспективных спортсменов".
Осенний призыв в России начинается 1 октября и закончится 31 декабря, кроме районов Крайнего Севера, там мероприятия продлятся с 1 ноября по 31 декабря.
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