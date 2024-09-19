https://crimea.ria.ru/20240919/chto-budet-s-armiey-rossii-po-okonchanii-svo--mnenie-1140462528.html

Что будет с армией России по окончании СВО – мнение

Что будет с армией России по окончании СВО – мнение - РИА Новости Крым, 19.09.2024

Что будет с армией России по окончании СВО – мнение

По окончании спецоперации российская армия будет самой профессиональной в мире в части подготовки и опыта, а также оснащения современным вооружением, 80%... РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T12:27

2024-09-19T12:27

2024-09-19T12:27

радио "спутник в крыму"

вооруженные силы россии

новости сво

мнения

игорь шатров

армия и флот

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. По окончании спецоперации российская армия будет самой профессиональной в мире в части подготовки и опыта, а также оснащения современным вооружением, 80% которого уже сейчас есть в ВС РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Учитывая новые вызовы, в ВС РФ вскоре появятся не только расчеты беспилотников, поддерживающие штурмовые группы, стрелковые части и прочее, но и целые подразделения для обеспечения беспилотных авиасистем, считает Шатров."Скорее всего, будут созданы отдельные беспилотные подразделения, как часть Воздушно-космических сил. Потому что сейчас речь идет о том, чтобы создавать, например, не авианосцы, а носители беспилотных систем на море. То есть очень много таких вариантов, изменений, о которых еще несколько лет назад и подумать было нельзя", – заключил эксперт.16 сентября президент России Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность ВС РФ до 2 млн 389 тысяч человек. В Кремле заявили, что это обусловлено ростом числа угроз по периметру границ РФ. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что решение обусловлено "чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах".18 сентября на совещании по развитию армии в условиях СВО президент страны заявил, что указ о повышении штатной численности ВС РФ направлен на кадровое оснащение вновь созданных военных округов. А также обратил внимание на создание бесплотных авиасистем разных типов: от стратегических и тяжелых до малых и сверхмалых.При этом Путин подчеркнул, что для эффективного применения этих вооружений нужны высококвалифицированные расчеты, эффективность напрямую будет зависеть от уровня подготовки Вооруженных сил России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов провел заседание совета по военной безопасности приграничья Повестки в армию начали вручать через электронный реестр

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы россии, новости сво, мнения, игорь шатров, армия и флот, беспилотник (бпла, дрон)