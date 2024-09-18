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Повышение численности ВC РФ направлено на оснащение новых военных округов
Повышение численности ВC РФ направлено на оснащение новых военных округов - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Повышение численности ВC РФ направлено на оснащение новых военных округов
Указ о повышении штатной численности ВС РФ направлен на кадровое оснащение вновь созданных военных округов. Об этом в ходе совещания по развитию Вооруженных сил РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T20:32
2024-09-18T20:32
2024-09-18T20:40
владимир путин (политик)
новости
вооруженные силы россии
россия
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Указ о повышении штатной численности ВС РФ направлен на кадровое оснащение вновь созданных военных округов. Об этом в ходе совещания по развитию Вооруженных сил России в условиях СВО заявил президент страны Владимир Путин.Также глава государства обратил внимание на создание бесплотных авиасистем разных типов: от стратегических и тяжелых до малых и сверхмалых. Это, по его словам, и разведчики, и ударные комплексы, патрульные, контрбатарейные, комплексы саперы, минеры и истребители."Однако для эффективного применения этих вооружений нужны высококвалифицированные расчеты, нужно, чтобы у нас были люди, которые готовы работать на этой технике. Эффективность применения будет зависеть прямо от уровня подготовки ВС РФ", – подчеркнул президент.Владимир Путин заявил, что нужно решить ключевую задачу – обеспечить комплектование вооруженных сил подготовленными людьми, подготовленным и обученным личным составом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что означает увеличение штатной численности Вооруженных сил РФВКС России провели успешный пуск ракеты "Ангара-1.2"Воздушно-космические силы провели пуск ракеты в интересах Минобороны РФ
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владимир путин (политик), новости, вооруженные силы россии, россия, армия и флот
Повышение численности ВC РФ направлено на оснащение новых военных округов
Указ о повышении численности ВС РФ направлен на оснащение новых военных округов – Путин
20:32 18.09.2024 (обновлено: 20:40 18.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Указ о повышении штатной численности ВС РФ направлен на кадровое оснащение вновь созданных военных округов. Об этом в ходе совещания по развитию Вооруженных сил России в условиях СВО заявил президент страны Владимир Путин.
"У нас реализуется программа комплексного переоснащения армии и флота. А значит в войска поступят уже не единичные, а серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи", – заявил Путин.
Также глава государства обратил внимание на создание бесплотных авиасистем разных типов: от стратегических и тяжелых до малых и сверхмалых. Это, по его словам, и разведчики, и ударные комплексы, патрульные, контрбатарейные, комплексы саперы, минеры и истребители.
"Однако для эффективного применения этих вооружений нужны высококвалифицированные расчеты, нужно, чтобы у нас были люди, которые готовы работать на этой технике. Эффективность применения будет зависеть прямо от уровня подготовки ВС РФ", – подчеркнул президент.
Владимир Путин заявил, что нужно решить ключевую задачу – обеспечить комплектование вооруженных сил подготовленными людьми, подготовленным и обученным личным составом.
"Именно на решение этой задачи был направлен опубликованный на днях указ об установлении штатной численности Вооруженных сил РФ
. Он вступит в силу с 1 декабря текущего года", – подытожил Владимир Путин.
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