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Что означает увеличение штатной численности Вооруженных сил РФ - РИА Новости Крым, 16.09.2024
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Что означает увеличение штатной численности Вооруженных сил РФ
Что означает увеличение штатной численности Вооруженных сил РФ - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Что означает увеличение штатной численности Вооруженных сил РФ
Увеличение штатной численности Вооруженных сил Российской Федерации позволит армии эффективнее откликаться на любые растущие угрозы и быть готовой к различным... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T17:10
2024-09-16T17:10
эксклюзивы риа новости крым
новости
армия и флот
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Увеличение штатной численности Вооруженных сил Российской Федерации позволит армии эффективнее откликаться на любые растущие угрозы и быть готовой к различным сценариям, что особенно актуально на фоне агрессивной риторики со стороны стран НАТО. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ до 2 млн 389 тысяч человек, в том числе 1,5 млн военнослужащих. В предыдущий раз штатную численность увеличивали в декабре 2023, она составляла 2 209 130 человек, включая 1 320 000 военных.Эксперт подчеркивает, что с новым расширением штата российская армия по числу военных становится на один уровень с американской и уступает по численности личного состава только КНР. В Европе же, с учетом боевого опыта и технического вооружения, Россия становится наиболее сильной.По мнению Евсеева, расширение штатной численности происходит в основном за счет сухопутных войск. Это нужно еще и для сохранения прочности обороноспособности на всех остальных рубежах России на время проведения специальной военной операции.Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии "Парламентской газете" отметил, что в указе президента об увеличении штатной численности армии "нет никакого пространства для слухов и кривотолков". Он подчеркнул, что это абсолютно плановое мероприятие, которое проводится в соответствии с планом развития Вооруженных сил. Этим планом предусматривается поэтапное увеличение численности, исходя из условий нынешней международной обстановки, пояснил Картаполов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего Путин увеличил штат ВС РФ и кто пойдет служитьПутин утвердил Корабельный устав ВМФ и Морскую доктринуУ западных границ России создадут 12 новых воинских частей
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новости, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, владимир путин (политик), владимир евсеев
Что означает увеличение штатной численности Вооруженных сил РФ

Что означает увеличение штатной численности Вооруженных сил РФ

17:10 16.09.2024
 
© РИА Новости . Николай Журавлев / Перейти в фотобанкШевроны вооруженных сил Российской Федерации.
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Николай Журавлев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Увеличение штатной численности Вооруженных сил Российской Федерации позволит армии эффективнее откликаться на любые растущие угрозы и быть готовой к различным сценариям, что особенно актуально на фоне агрессивной риторики со стороны стран НАТО. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.
В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ до 2 млн 389 тысяч человек, в том числе 1,5 млн военнослужащих. В предыдущий раз штатную численность увеличивали в декабре 2023, она составляла 2 209 130 человек, включая 1 320 000 военных.

"С учетом того, что нынешняя западная элита является не только недостаточно профессионально подготовленной, но и авантюристической, Россия готовится к разным сценариям развития событий. РФ никому не угрожает, и негативного сценария мы не хотим, но если Запад будет продолжать в том же стиле, то мы должны быть готовы", - убежден Евсеев.

Эксперт подчеркивает, что с новым расширением штата российская армия по числу военных становится на один уровень с американской и уступает по численности личного состава только КНР. В Европе же, с учетом боевого опыта и технического вооружения, Россия становится наиболее сильной.

"Фактически Вооруженные силы РФ будут способны в случае необходимости вести боевые действия с европейскими государствами - членами НАТО самостоятельно. И Европе это надо четко понимать", - подчеркивает он.

По мнению Евсеева, расширение штатной численности происходит в основном за счет сухопутных войск. Это нужно еще и для сохранения прочности обороноспособности на всех остальных рубежах России на время проведения специальной военной операции.
"Ну и давайте не забывать, что западники все громче ставят вопрос о применении по территориям РФ западных дальнобойных систем. Если это будет так, Москва в какой-то момент может поставить вопрос о нанесении ударов по логистическим узлам, по которым идет поставка вооружений на территории стран Запада", - добавил эксперт.
Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии "Парламентской газете" отметил, что в указе президента об увеличении штатной численности армии "нет никакого пространства для слухов и кривотолков". Он подчеркнул, что это абсолютно плановое мероприятие, которое проводится в соответствии с планом развития Вооруженных сил. Этим планом предусматривается поэтапное увеличение численности, исходя из условий нынешней международной обстановки, пояснил Картаполов.
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