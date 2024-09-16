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Что означает увеличение штатной численности Вооруженных сил РФ

Что означает увеличение штатной численности Вооруженных сил РФ - РИА Новости Крым, 16.09.2024

Что означает увеличение штатной численности Вооруженных сил РФ

Увеличение штатной численности Вооруженных сил Российской Федерации позволит армии эффективнее откликаться на любые растущие угрозы и быть готовой к различным... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T17:10

2024-09-16T17:10

2024-09-16T17:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Увеличение штатной численности Вооруженных сил Российской Федерации позволит армии эффективнее откликаться на любые растущие угрозы и быть готовой к различным сценариям, что особенно актуально на фоне агрессивной риторики со стороны стран НАТО. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ до 2 млн 389 тысяч человек, в том числе 1,5 млн военнослужащих. В предыдущий раз штатную численность увеличивали в декабре 2023, она составляла 2 209 130 человек, включая 1 320 000 военных.Эксперт подчеркивает, что с новым расширением штата российская армия по числу военных становится на один уровень с американской и уступает по численности личного состава только КНР. В Европе же, с учетом боевого опыта и технического вооружения, Россия становится наиболее сильной.По мнению Евсеева, расширение штатной численности происходит в основном за счет сухопутных войск. Это нужно еще и для сохранения прочности обороноспособности на всех остальных рубежах России на время проведения специальной военной операции.Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии "Парламентской газете" отметил, что в указе президента об увеличении штатной численности армии "нет никакого пространства для слухов и кривотолков". Он подчеркнул, что это абсолютно плановое мероприятие, которое проводится в соответствии с планом развития Вооруженных сил. Этим планом предусматривается поэтапное увеличение численности, исходя из условий нынешней международной обстановки, пояснил Картаполов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего Путин увеличил штат ВС РФ и кто пойдет служитьПутин утвердил Корабельный устав ВМФ и Морскую доктринуУ западных границ России создадут 12 новых воинских частей

https://crimea.ria.ru/20240916/v-prigraniche-kurskoy-oblasti-nachalas-obyazatelnaya-evakuatsiya-naseleniya-1140381988.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, владимир путин (политик), владимир евсеев