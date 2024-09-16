https://crimea.ria.ru/20240916/putin-uvelichil-shtatnuyu-chislennost-vooruzhennykh-sil-rossii-1140381151.html

Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России

Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России - РИА Новости Крым, 16.09.2024

Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России

Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тысяч человек, среди них 1,5 млн военнослужащих. РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T14:27

2024-09-16T14:27

2024-09-16T14:32

владимир путин (политик)

вооруженные силы россии

армия и флот

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тысяч человек, среди них 1,5 млн военнослужащих. В предыдущий раз штатную численность увеличивали в декабре 2023, она составляла 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), вооруженные силы россии, армия и флот, новости, россия