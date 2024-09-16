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Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России - РИА Новости Крым, 16.09.2024
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Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России
Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России
Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тысяч человек, среди них 1,5 млн военнослужащих. РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T14:27
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владимир путин (политик)
вооруженные силы россии
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тысяч человек, среди них 1,5 млн военнослужащих. В предыдущий раз штатную численность увеличивали в декабре 2023, она составляла 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), вооруженные силы россии, армия и флот, новости, россия
Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России

Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил России

14:27 16.09.2024 (обновлено: 14:32 16.09.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тысяч человек, среди них 1,5 млн военнослужащих.
В предыдущий раз штатную численность увеличивали в декабре 2023, она составляла 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военных.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)Вооруженные силы РоссииАрмия и флотНовостиРоссия
 
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