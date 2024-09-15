https://crimea.ria.ru/20240915/situatsiya-v-kurskoy-oblasti-otrazheny-popytki-proryva-vsu-cherez-granitsu-rf-1140358126.html

Ситуация в Курской области: отражены попытки прорыва ВСУ через границу РФ

Ситуация в Курской области: отражены попытки прорыва ВСУ через границу РФ - РИА Новости Крым, 15.09.2024

Ситуация в Курской области: отражены попытки прорыва ВСУ через границу РФ

Российские войска продолжают ведение наступательных действий в Курской области и наносят поражение формированиям украинских боевиков. Об этом в воскресенье... РИА Новости Крым, 15.09.2024

2024-09-15T13:30

2024-09-15T13:30

2024-09-15T13:57

курская область

новости

ситуация в курской области после нападения всу

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0f/1140358286_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_85baa6892e983e9af0acd03de82649fd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Российские войска продолжают ведение наступательных действий в Курской области и наносят поражение формированиям украинских боевиков. Об этом в воскресенье сообщают в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий и нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки, сказано в сообщении оборонного ведомства РФ.Также за прошедшие сутки подразделениями группировки российских войск отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Любимовка и Малая Локня. Сорваны две попытки атаки в направлении населенных пунктов Викторовка, Ольговка и Кремяное. В результате ВСУ потеряли до 25-ти человек убитыми и ранеными, уничтожены бронетранспортер и две боевые бронированные машины. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ.Противник потерял до 60-ти человек убитыми и ранеными, три танка, бронетранспортер и пять боевых бронированных машины.Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Николо-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Русское Поречное и Южный,перечислили в Минобороны РФ.Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й и 41-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-ой бригады президента, а также 103-й и 106-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Водолаги, Журавка, Ободы, Катериновка, Речки, Павловка, Сосновка, Сумы, Хотень, Юнаковка, Ястребиное и Ямполь.За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 22 единицы бронетехники, в том числе три танка, четыре бронетранспортера и 15 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие и 8 автомобилей. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 13400 военнослужащих, 113 танков, 44 боевые машины пехоты, 91 бронетранспортер, 718 боевых бронированных машин, 431 автомобиль, 96 артиллерийских орудий, 26 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь "HIMARS" и пять MLRS производства США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 13 единиц инженерной техники, из них семь инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продвижение армии России и огромные потери ВСУ: итоги суток в зоне СВОРоссийские военные сбили три истребителя ВСУ за суткиВС РФ уничтожили эшелон с западным оружием и склад ракетного вооружения

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, новости, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу