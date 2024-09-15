https://crimea.ria.ru/20240915/rossiyskie-voennye-sbili-tri-istrebitelya-vsu-za-sutki-1140357435.html

Российские военные сбили три истребителя ВСУ за сутки

Российские военные сбили три истребителя ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 15.09.2024

Российские военные сбили три истребителя ВСУ за сутки

ВКС России и средствами российской ПВО в течение суток сбиты три истребителя воздушных сил Украины. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.09.2024

2024-09-15T12:39

2024-09-15T12:39

2024-09-15T12:51

министерство обороны рф

новости сво

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авиация

воздушно-космический силы (вкс)

пво

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. ВКС России и средствами российской ПВО в течение суток сбиты три истребителя воздушных сил Украины. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.Также перехвачены: реактивный снаряд HIMARS производства США, четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и 55 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 22 вне зоны проведения специальной военной операции, перечислили в ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 645 самолетов, 283 вертолета, 31609 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18144 танка и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14622 орудия полевой артиллерии и минометов, 26102 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240915/vs-rf-unichtozhili-eshelon-s-zapadnym-oruzhiem-i-sklad-raketnogo-vooruzheniya-1140357353.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, авиация, воздушно-космический силы (вкс), пво, потери всу