https://crimea.ria.ru/20240915/rossiyskie-voennye-sbili-tri-istrebitelya-vsu-za-sutki-1140357435.html
Российские военные сбили три истребителя ВСУ за сутки
Российские военные сбили три истребителя ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 15.09.2024
Российские военные сбили три истребителя ВСУ за сутки
ВКС России и средствами российской ПВО в течение суток сбиты три истребителя воздушных сил Украины. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T12:39
2024-09-15T12:39
2024-09-15T12:51
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
авиация
воздушно-космический силы (вкс)
пво
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0d/1140322642_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_3fddf19b2046c675a77fbc00255f6752.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. ВКС России и средствами российской ПВО в течение суток сбиты три истребителя воздушных сил Украины. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.Также перехвачены: реактивный снаряд HIMARS производства США, четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и 55 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 22 вне зоны проведения специальной военной операции, перечислили в ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 645 самолетов, 283 вертолета, 31609 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18144 танка и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14622 орудия полевой артиллерии и минометов, 26102 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20240915/vs-rf-unichtozhili-eshelon-s-zapadnym-oruzhiem-i-sklad-raketnogo-vooruzheniya-1140357353.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0d/1140322642_486:0:3218:2048_1920x0_80_0_0_5d26372fc35b58d2432476aee806569a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, авиация, воздушно-космический силы (вкс), пво, потери всу
Российские военные сбили три истребителя ВСУ за сутки
Три истребителя ВСУ сбиты за сутки военнослужащими российской армии
12:39 15.09.2024 (обновлено: 12:51 15.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. ВКС России и средствами российской ПВО в течение суток сбиты три истребителя воздушных сил Украины. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.
"ВКС России в течение суток сбиты два истребителя Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины", – сказано в сообщении.
Также перехвачены: реактивный снаряд HIMARS производства США, четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и 55 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 22 вне зоны проведения специальной военной операции, перечислили в ведомстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 645 самолетов, 283 вертолета, 31609 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18144 танка и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14622 орудия полевой артиллерии и минометов, 26102 единицы специальной военной автомобильной техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.