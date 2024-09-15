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Российские военные сбили три истребителя ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 15.09.2024
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Российские военные сбили три истребителя ВСУ за сутки
Российские военные сбили три истребителя ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 15.09.2024
Российские военные сбили три истребителя ВСУ за сутки
ВКС России и средствами российской ПВО в течение суток сбиты три истребителя воздушных сил Украины. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T12:39
2024-09-15T12:51
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
авиация
воздушно-космический силы (вкс)
пво
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. ВКС России и средствами российской ПВО в течение суток сбиты три истребителя воздушных сил Украины. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.Также перехвачены: реактивный снаряд HIMARS производства США, четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и 55 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 22 вне зоны проведения специальной военной операции, перечислили в ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 645 самолетов, 283 вертолета, 31609 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18144 танка и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14622 орудия полевой артиллерии и минометов, 26102 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20240915/vs-rf-unichtozhili-eshelon-s-zapadnym-oruzhiem-i-sklad-raketnogo-vooruzheniya-1140357353.html
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, авиация, воздушно-космический силы (вкс), пво, потери всу
Российские военные сбили три истребителя ВСУ за сутки

Три истребителя ВСУ сбиты за сутки военнослужащими российской армии

12:39 15.09.2024 (обновлено: 12:51 15.09.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкИстребители Су-35 в зоне спецоперации
Истребители Су-35 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. ВКС России и средствами российской ПВО в течение суток сбиты три истребителя воздушных сил Украины. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.

"ВКС России в течение суток сбиты два истребителя Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины", – сказано в сообщении.

Также перехвачены: реактивный снаряд HIMARS производства США, четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и 55 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 22 вне зоны проведения специальной военной операции, перечислили в ведомстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 645 самолетов, 283 вертолета, 31609 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18144 танка и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14622 орудия полевой артиллерии и минометов, 26102 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииАвиацияВоздушно-космический силы (ВКС)ПВОПотери ВСУ
 
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