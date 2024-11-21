https://crimea.ria.ru/20241121/esche-bolee-1600-boevikov-poteryali-vsu-za-sutki-v-zone-spetsoperatsii-1142031059.html
Еще более 1600 боевиков потеряли ВСУ за сутки в зоне спецоперации
Еще более 1600 боевиков потеряли ВСУ за сутки в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Еще более 1600 боевиков потеряли ВСУ за сутки в зоне спецоперации
ВСУ за сутки потеряли еще 1620 боевиков, технику и вооружения, в том числе британские и американские. Об этом сказано в сводке Минобороны России в четверг. РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T13:39
2024-11-21T13:39
2024-11-21T13:39
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще 1620 боевиков, технику и вооружения, в том числе британские и американские. Об этом сказано в сводке Минобороны России в четверг.В зоне действия подразделений группировки "Север" потери ВСУ составили до 145 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин и гаубица Д-30.Отделения группы "Запад" улучшили тактическое положение, отразили пять контратак штурмовых групп противника, уничтожили до 480 военных ВСУ, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, американскую гаубицу М198 и гаубицу Д-30, два орудия Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада с боеприпасами.Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили 11 контратак. Противник потерял более 385 человек, две американские боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортер М113, боевую бронированную машину, два автомобиля, орудие Д-20, две самоходные артустановки "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".Бойцы группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили контратаку, ликвидировали до 145 боевиков, танк, боевую машину пехоты, американский бронетранспортер М113, три автомобиля и самоходную артустановку "Акация".Подразделениями группировки "Днепр" разбили до 85-ти военнослужащих ВСУ, девять автомобилей, гаубицу Д-30, полевой склад боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки отразили вражескую контратаку, уничтожили до 380 украинских боевиков, 12 автомобилей, британскую самоходную артиллерийская установка Braveheart, два орудия Д-20, гаубицу Д-30 и четыре американских орудия М119, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", полевой склад боеприпасов и, как сообщалось, освободили населенный пункт Дальнее в Донбассе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым военным путем не взять – АксеновАксенов оценил угрозу ударов по Крыму дальнобойными ракетами НАТОЕще 24 украинских боевика сдались в плен в Курской области
новые регионы россии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Еще более 1600 боевиков потеряли ВСУ за сутки в зоне спецоперации
ВСУ за сутки потеряли еще более 1600 боевиков на всех направлениях боев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще 1620 боевиков, технику и вооружения, в том числе британские и американские. Об этом сказано в сводке Минобороны России в четверг.
В зоне действия подразделений группировки "Север" потери ВСУ составили до 145 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин и гаубица Д-30.
Отделения группы "Запад" улучшили тактическое положение, отразили пять контратак штурмовых групп противника, уничтожили до 480 военных ВСУ, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, американскую гаубицу М198 и гаубицу Д-30, два орудия Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада с боеприпасами.
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили 11 контратак. Противник потерял более 385 человек, две американские боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортер М113, боевую бронированную машину, два автомобиля, орудие Д-20, две самоходные артустановки "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".
Бойцы группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили контратаку, ликвидировали до 145 боевиков, танк, боевую машину пехоты, американский бронетранспортер М113, три автомобиля и самоходную артустановку "Акация".
Подразделениями группировки "Днепр" разбили до 85-ти военнослужащих ВСУ, девять автомобилей, гаубицу Д-30, полевой склад боеприпасов.
Бойцы "Южной" группировки
отразили вражескую контратаку, уничтожили до 380 украинских боевиков, 12 автомобилей, британскую самоходную артиллерийская установка Braveheart, два орудия Д-20, гаубицу Д-30 и четыре американских орудия М119, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", полевой склад боеприпасов и, как сообщалось, освободили населенный пункт Дальнее в Донбассе.
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