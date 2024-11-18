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Еще 24 украинских боевика сдались в плен в Курской области
Еще 24 украинских боевика сдались в плен в Курской области - РИА Новости Крым, 18.11.2024
Еще 24 украинских боевика сдались в плен в Курской области
Вооруженные силы России продолжают разгром формирований ВСУ на Курском направлении, где за сутки в плен сдались более 20 украинских боевиков. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T14:26
2024-11-18T14:26
2024-11-18T14:26
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
потери всу
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают разгром формирований ВСУ на Курском направлении, где за сутки в плен сдались более 20 украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Среди уничтоженной ВС РФ украинской военной техники и 155 мм самоходная артиллерийская установка "PzH-2000" производства ФРГ, 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152 мм орудие Д-20 и три 122 мм гаубицы Д-30.По информации Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированных, десантно-штурмовых бригад, бригаде морской пехоты, бригадам территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Дарьино, Леонидово, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.Также уничтожены 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин, командно-штабная машина и другая техника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украине разрешили бить вглубь России – реакция КремляУдары дальнобойными ракетами по России: Зеленский сделал заявлениеДиверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противника
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, потери всу , министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии
Еще 24 украинских боевика сдались в плен в Курской области
24 украинских боевика сдались в плен в Курской области - Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают разгром формирований ВСУ на Курском направлении, где за сутки в плен сдались более 20 украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили 420 военнослужащих, две боевые машины пехоты Bradley производства США, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ… Двадцать четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.
Среди уничтоженной ВС РФ украинской военной техники и 155 мм самоходная артиллерийская установка "PzH-2000" производства ФРГ, 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152 мм орудие Д-20 и три 122 мм гаубицы Д-30.
По информации Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированных, десантно-штурмовых бригад, бригаде морской пехоты, бригадам территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Дарьино, Леонидово, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.
"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 33670 военнослужащих, 213 танков, 140 боевых машин пехоты, 115 бронетранспортеров, 1175 боевых бронированных машин, 958 автомобилей, 291 артиллерийское орудие, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США", - уточняют в военном ведомстве.
Также уничтожены 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин, командно-штабная машина и другая техника.
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