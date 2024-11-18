https://crimea.ria.ru/20241118/esche-24-ukrainskikh-boevika-sdalis-v-plen-v-kurskoy-oblasti-1141939194.html

Еще 24 украинских боевика сдались в плен в Курской области

Еще 24 украинских боевика сдались в плен в Курской области - РИА Новости Крым, 18.11.2024

Еще 24 украинских боевика сдались в плен в Курской области

Вооруженные силы России продолжают разгром формирований ВСУ на Курском направлении, где за сутки в плен сдались более 20 украинских боевиков. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T14:26

2024-11-18T14:26

2024-11-18T14:26

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

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министерство обороны рф

новости

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают разгром формирований ВСУ на Курском направлении, где за сутки в плен сдались более 20 украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Среди уничтоженной ВС РФ украинской военной техники и 155 мм самоходная артиллерийская установка "PzH-2000" производства ФРГ, 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152 мм орудие Д-20 и три 122 мм гаубицы Д-30.По информации Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированных, десантно-штурмовых бригад, бригаде морской пехоты, бригадам территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Дарьино, Леонидово, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.Также уничтожены 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин, командно-штабная машина и другая техника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украине разрешили бить вглубь России – реакция КремляУдары дальнобойными ракетами по России: Зеленский сделал заявлениеДиверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противника

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, потери всу , министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии