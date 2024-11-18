https://crimea.ria.ru/20241118/yadernaya-bezopasnost-na-zaporozhskoy-aes--balitskiy-otsenil-ugrozu-1141938466.html

Ядерная безопасность на Запорожской АЭС – Балицкий оценил угрозу

Ядерная безопасность на Запорожской АЭС – Балицкий оценил угрозу - РИА Новости Крым, 18.11.2024

Ядерная безопасность на Запорожской АЭС – Балицкий оценил угрозу

Безопасность Запорожской атомной электростанции обеспечивается на высоком уровне, ядерной угрозы на ЗАЭС нет. Об этом сообщил губернатор Запорожской области... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T14:02

2024-11-18T14:02

2024-11-18T14:02

заэс (запорожская атомная электростанция)

евгений балицкий

владимир путин (политик)

ядерная энергетика

запорожская область

энергодар

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Безопасность Запорожской атомной электростанции обеспечивается на высоком уровне, ядерной угрозы на ЗАЭС нет. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным.По его словам, дополнительное развертывание полка радиационной, химической и биологической защиты позволяет с уверенностью говорить о том, что ядерная угроза на ЗАЭС сведена к минимуму, а сам объект находится под контролем.Запорожская АЭС находится рядом Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ответили Гросси на заявление о сроках пребывания на ЗАЭССтали известны подробности о погибшем при ударе ВСУ по центру ЭнергодараБоевики пытались сорвать ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

энергодар

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), евгений балицкий, владимир путин (политик), ядерная энергетика, запорожская область, энергодар, новости, безопасность