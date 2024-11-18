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Ядерная безопасность на Запорожской АЭС – Балицкий оценил угрозу - РИА Новости Крым, 18.11.2024
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Ядерная безопасность на Запорожской АЭС – Балицкий оценил угрозу
Ядерная безопасность на Запорожской АЭС – Балицкий оценил угрозу - РИА Новости Крым, 18.11.2024
Ядерная безопасность на Запорожской АЭС – Балицкий оценил угрозу
Безопасность Запорожской атомной электростанции обеспечивается на высоком уровне, ядерной угрозы на ЗАЭС нет. Об этом сообщил губернатор Запорожской области... РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T14:02
2024-11-18T14:02
заэс (запорожская атомная электростанция)
евгений балицкий
владимир путин (политик)
ядерная энергетика
запорожская область
энергодар
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Безопасность Запорожской атомной электростанции обеспечивается на высоком уровне, ядерной угрозы на ЗАЭС нет. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным.По его словам, дополнительное развертывание полка радиационной, химической и биологической защиты позволяет с уверенностью говорить о том, что ядерная угроза на ЗАЭС сведена к минимуму, а сам объект находится под контролем.Запорожская АЭС находится рядом Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ответили Гросси на заявление о сроках пребывания на ЗАЭССтали известны подробности о погибшем при ударе ВСУ по центру ЭнергодараБоевики пытались сорвать ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
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заэс (запорожская атомная электростанция), евгений балицкий, владимир путин (политик), ядерная энергетика, запорожская область, энергодар, новости, безопасность
Ядерная безопасность на Запорожской АЭС – Балицкий оценил угрозу

Безопасность Запорожской АЭС обеспечивается на высоком уровне – Балицкий

14:02 18.11.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВизит главы МАГАТЭ Р. Гросси на Запорожскую АЭС
Визит главы МАГАТЭ Р. Гросси на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Безопасность Запорожской атомной электростанции обеспечивается на высоком уровне, ядерной угрозы на ЗАЭС нет. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Сегодня все меры принимает "Росатом", чтобы объект был защищен. Электроэнергию мы пока не получаем с нее, потому что инфраструктура системно у нас выбивается. Но безопасность объекта сегодня на высоком уровне", - сказал руководитель региона.
По его словам, дополнительное развертывание полка радиационной, химической и биологической защиты позволяет с уверенностью говорить о том, что ядерная угроза на ЗАЭС сведена к минимуму, а сам объект находится под контролем.
Запорожская АЭС находится рядом Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Евгений БалицкийВладимир Путин (политик)Ядерная энергетикаЗапорожская областьЭнергодарНовостиБезопасность
 
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