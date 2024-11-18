https://crimea.ria.ru/20241118/kakuyu-podderzhku-v-krymu-poluchayut-predpriyatiya-legkoy-promyshlennosti-1141940052.html

Какую поддержку в Крыму получают предприятия легкой промышленности

Какую поддержку в Крыму получают предприятия легкой промышленности - РИА Новости Крым, 18.11.2024

Какую поддержку в Крыму получают предприятия легкой промышленности

Предприятия легкой промышленности в Крыму получают специальную меру поддержки. Об этом журналистам рассказал начальник управления промышленного комплекса... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T15:11

2024-11-18T15:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Предприятия легкой промышленности в Крыму получают специальную меру поддержки. Об этом журналистам рассказал начальник управления промышленного комплекса Минпрома РК Денис Малтабар.Он отметил, что легкая промышленность в общем объеме промышленности республики занимает порядка 1-2%."На капитализацию Фонда в этом году выделено около 100 миллионов рублей, в следующем году мы надеемся на 300 миллионов суммарно", – добавил начальник управления.По информации министерства, предприятия легкой промышленности в Крыму выпускают как различную текстильную продукцию, игры и игрушки, так и разнообразные кожаные и меховые изделия.Министерство поддерживает предприятия легкой промышленности с 2014 года, в частности, им предоставляются на льготных условиях торговые места для участия в школьных базарах.Одно из предприятий Крыма создает футболки с уникальными светящимися рисунками. На нем установлено современное оборудование, которое не имеет аналогов в России, запущен полный цикл производства, начиная от пошива футболок и заканчивая печатью рисунков.На предприятии внедрены эксклюзивные технологии, которые позволяют обеспечивать высокие стандарты качества. В своем производстве оно использует премиальный трикотаж с добавлением эластана.Сейчас на предприятии работают более 200 человек, и планируется расширение – идет ремонт в новом помещении. Для этого, по словам Любови Глызовой, им необходимы заемные средства.В Минпроме РК подчеркнули, что эта компания активно поддерживает детские дома, приюты и помогает другим нуждающимся людям, а также оказывает помощь и поддержку в рамках СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сформируют два промышленных кластераВ Крыму назвали один из флагманов в формировании местного ВВПВ Крыму Фонд развития промышленности получит федеральную субсидию

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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