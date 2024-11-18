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Какую поддержку в Крыму получают предприятия легкой промышленности
Какую поддержку в Крыму получают предприятия легкой промышленности - РИА Новости Крым, 18.11.2024
Какую поддержку в Крыму получают предприятия легкой промышленности
Предприятия легкой промышленности в Крыму получают специальную меру поддержки. Об этом журналистам рассказал начальник управления промышленного комплекса... РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T15:11
2024-11-18T15:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Предприятия легкой промышленности в Крыму получают специальную меру поддержки. Об этом журналистам рассказал начальник управления промышленного комплекса Минпрома РК Денис Малтабар.Он отметил, что легкая промышленность в общем объеме промышленности республики занимает порядка 1-2%."На капитализацию Фонда в этом году выделено около 100 миллионов рублей, в следующем году мы надеемся на 300 миллионов суммарно", – добавил начальник управления.По информации министерства, предприятия легкой промышленности в Крыму выпускают как различную текстильную продукцию, игры и игрушки, так и разнообразные кожаные и меховые изделия.Министерство поддерживает предприятия легкой промышленности с 2014 года, в частности, им предоставляются на льготных условиях торговые места для участия в школьных базарах.Одно из предприятий Крыма создает футболки с уникальными светящимися рисунками. На нем установлено современное оборудование, которое не имеет аналогов в России, запущен полный цикл производства, начиная от пошива футболок и заканчивая печатью рисунков.На предприятии внедрены эксклюзивные технологии, которые позволяют обеспечивать высокие стандарты качества. В своем производстве оно использует премиальный трикотаж с добавлением эластана.Сейчас на предприятии работают более 200 человек, и планируется расширение – идет ремонт в новом помещении. Для этого, по словам Любови Глызовой, им необходимы заемные средства.В Минпроме РК подчеркнули, что эта компания активно поддерживает детские дома, приюты и помогает другим нуждающимся людям, а также оказывает помощь и поддержку в рамках СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сформируют два промышленных кластераВ Крыму назвали один из флагманов в формировании местного ВВПВ Крыму Фонд развития промышленности получит федеральную субсидию
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Какую поддержку в Крыму получают предприятия легкой промышленности
Предприятиям легкой промышленности в Крыму в следующем году планируют выделить 300 млн
15:11 18.11.2024 (обновлено: 15:17 18.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Предприятия легкой промышленности в Крыму получают специальную меру поддержки. Об этом журналистам рассказал начальник управления промышленного комплекса Минпрома РК Денис Малтабар.
"Для предприятий легкой промышленности есть специальная мера поддержки в РК – это субсидия на реализацию товаров через маркетплейсы либо через интернет-магазины. Также они могут воспользоваться традиционными мерами поддержки "Фонда развития промышленности" в получении средств на покупку оборудования, модернизацию производства под небольшие проценты", – пояснил Малтабар.
Он отметил, что легкая промышленность в общем объеме промышленности республики занимает порядка 1-2%.
"На капитализацию Фонда в этом году выделено около 100 миллионов рублей, в следующем году мы надеемся на 300 миллионов суммарно", – добавил начальник управления.
По информации министерства, предприятия легкой промышленности в Крыму выпускают как различную текстильную продукцию, игры и игрушки, так и разнообразные кожаные и меховые изделия.
"Одним из обязательных требований к производителям товаров легкой промышленности является безопасность продукции. Это подтверждает наличие сертификата Таможенного союза, а также регистрация и работа в системе маркировки товаров "Честный знак", – уточнили в Минпроме РК.
Министерство поддерживает предприятия легкой промышленности с 2014 года, в частности, им предоставляются на льготных условиях торговые места для участия в школьных базарах.
Одно из предприятий Крыма создает футболки с уникальными светящимися рисунками. На нем установлено современное оборудование, которое не имеет аналогов в России, запущен полный цикл производства, начиная от пошива футболок и заканчивая печатью рисунков.
На предприятии внедрены эксклюзивные технологии, которые позволяют обеспечивать высокие стандарты качества. В своем производстве оно использует премиальный трикотаж с добавлением эластана.
"Мы осуществляем поставку своей продукции на маркетплейсы. Кроим, шьем, печатаем детскую, взрослую продукцию, разрабатываем дизайны. Готовимся к Новому году – разрабатываем принты с символом года. Обсуждаем возможность помощи от правительства, потому что мы расширяемся", – рассказала руководитель предприятия Любовь Глызова.
Сейчас на предприятии работают более 200 человек, и планируется расширение – идет ремонт в новом помещении. Для этого, по словам Любови Глызовой, им необходимы заемные средства.
В Минпроме РК подчеркнули, что эта компания активно поддерживает детские дома, приюты и помогает другим нуждающимся людям, а также оказывает помощь и поддержку в рамках СВО.
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