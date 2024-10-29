https://crimea.ria.ru/20241029/v-krymu-sformiruyut-dva-promyshlennykh-klastera-1141426281.html

В Крыму сформируют два промышленных кластера

В Крыму сформируют два промышленных кластера - РИА Новости Крым, 29.10.2024

В Крыму сформируют два промышленных кластера

В Крыму сформируют два промышленных кластера, которые помогут достичь главной задачи региона - ежегодного роста производства на 1,7%. Об этом во вторник сообщил РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T12:16

2024-10-29T12:16

2024-10-29T14:36

промышленность в крыму

сергей аксенов

крым

новости крыма

экономика крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/05/1140138422_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9af80433b6533010748ab7e72e6545a7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. В Крыму сформируют два промышленных кластера, которые помогут достичь главной задачи региона - ежегодного роста производства на 1,7%. Об этом во вторник сообщил глава республики Сергей Аксенов."В рамках комплексного развития территорий работа ведется совместно с правительством Российской Федерации: в республике формируются два кластера, где будут создаваться новые промышленные производства", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.На сегодняшний день, по его данным, в республике работают и обеспечены стопроцентной загрузкой более 4740 промышленных предприятий, на которых занято порядка 62 тысяч человек. В целом отрасль формирует не менее трети консолидированного бюджета региона.По его мнению, развитию отрасли помогает "Промышленное меню" республики, в которое вошли инвестиционные площадки, инфраструктурные промышленные проекты, меры государственной поддержки. За счет одноименного нацпроекта на 5% в год растет производительность труда. При этом одна из проблем - нехватка квалифицированных кадров."Стратегическая задача – обеспечить рост промышленного производства не менее чем на 1,7 % ежегодно. Это требует большой и напряженной системной работы", - подытожил Аксенов.Индекс промышленного производства по итогам восьми месяцев этого года уже составил свыше 100%, сообщал ранее Аксенов. Положительная динамика наблюдается в химической промышленности, машиностроении, в производстве строительных материалов, резиновых и пластмассовых изделий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали один из флагманов в формировании местного ВВПКак национализация повлияла на производство цемента в КрымуВ Крыму Фонд развития промышленности получит федеральную субсидию

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промышленность в крыму, сергей аксенов, крым, новости крыма, экономика крыма