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В Крыму сформируют два промышленных кластера - РИА Новости Крым, 29.10.2024
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В Крыму сформируют два промышленных кластера
В Крыму сформируют два промышленных кластера - РИА Новости Крым, 29.10.2024
В Крыму сформируют два промышленных кластера
В Крыму сформируют два промышленных кластера, которые помогут достичь главной задачи региона - ежегодного роста производства на 1,7%. Об этом во вторник сообщил РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T12:16
2024-10-29T14:36
промышленность в крыму
сергей аксенов
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. В Крыму сформируют два промышленных кластера, которые помогут достичь главной задачи региона - ежегодного роста производства на 1,7%. Об этом во вторник сообщил глава республики Сергей Аксенов."В рамках комплексного развития территорий работа ведется совместно с правительством Российской Федерации: в республике формируются два кластера, где будут создаваться новые промышленные производства", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.На сегодняшний день, по его данным, в республике работают и обеспечены стопроцентной загрузкой более 4740 промышленных предприятий, на которых занято порядка 62 тысяч человек. В целом отрасль формирует не менее трети консолидированного бюджета региона.По его мнению, развитию отрасли помогает "Промышленное меню" республики, в которое вошли инвестиционные площадки, инфраструктурные промышленные проекты, меры государственной поддержки. За счет одноименного нацпроекта на 5% в год растет производительность труда. При этом одна из проблем - нехватка квалифицированных кадров."Стратегическая задача – обеспечить рост промышленного производства не менее чем на 1,7 % ежегодно. Это требует большой и напряженной системной работы", - подытожил Аксенов.Индекс промышленного производства по итогам восьми месяцев этого года уже составил свыше 100%, сообщал ранее Аксенов. Положительная динамика наблюдается в химической промышленности, машиностроении, в производстве строительных материалов, резиновых и пластмассовых изделий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали один из флагманов в формировании местного ВВПКак национализация повлияла на производство цемента в КрымуВ Крыму Фонд развития промышленности получит федеральную субсидию
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РИА Новости Крым
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60
промышленность в крыму, сергей аксенов, крым, новости крыма, экономика крыма
В Крыму сформируют два промышленных кластера

Крым ориентируется на ежегодный рост промышленного производства на 1,7% - Аксенов

12:16 29.10.2024 (обновлено: 14:36 29.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБахчисарайский цементный завод
Бахчисарайский цементный завод - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. В Крыму сформируют два промышленных кластера, которые помогут достичь главной задачи региона - ежегодного роста производства на 1,7%. Об этом во вторник сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В рамках комплексного развития территорий работа ведется совместно с правительством Российской Федерации: в республике формируются два кластера, где будут создаваться новые промышленные производства", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
На сегодняшний день, по его данным, в республике работают и обеспечены стопроцентной загрузкой более 4740 промышленных предприятий, на которых занято порядка 62 тысяч человек. В целом отрасль формирует не менее трети консолидированного бюджета региона.
"В ближайшей перспективе на ряде предприятий планируется реализация важных импортозамещающих проектов в отраслях машиностроения, производстве строительных материалов, парфюмерно-косметической отрасли. Рассматривается возможность реализации инвестиционных проектов по созданию новых промышленных предприятий в сфере производства строительных материалов, электронных компонентов и пластиковых труб", - перечислил Аксенов.
По его мнению, развитию отрасли помогает "Промышленное меню" республики, в которое вошли инвестиционные площадки, инфраструктурные промышленные проекты, меры государственной поддержки. За счет одноименного нацпроекта на 5% в год растет производительность труда. При этом одна из проблем - нехватка квалифицированных кадров.
"Стратегическая задача – обеспечить рост промышленного производства не менее чем на 1,7 % ежегодно. Это требует большой и напряженной системной работы", - подытожил Аксенов.
Индекс промышленного производства по итогам восьми месяцев этого года уже составил свыше 100%, сообщал ранее Аксенов. Положительная динамика наблюдается в химической промышленности, машиностроении, в производстве строительных материалов, резиновых и пластмассовых изделий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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