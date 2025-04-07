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В ДТП в Крыму погибли трое и ранены 13 человек - РИА Новости Крым, 07.04.2025
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В ДТП в Крыму погибли трое и ранены 13 человек
В ДТП в Крыму погибли трое и ранены 13 человек - РИА Новости Крым, 07.04.2025
В ДТП в Крыму погибли трое и ранены 13 человек
В авариях на дорогах Крыма за неделю погибли трое и пострадали 13 человек. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T09:56
2025-04-07T09:56
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
госавтоинспекция
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крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В авариях на дорогах Крыма за неделю погибли трое и пострадали 13 человек. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции региона.По данным пресс-службы, за это время в ДТП пострадал один пешеход. 152 раза правоохранители пресекали факты пьяной езды, в том числе 21 водитель привлечен за это повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность."В связи с изменением погодных условий, Госавтоинспекция рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем", - рекомендовали в пресс-службе.Семь человек погибли и 65 пострадали в авариях на дорогах Крыма неделей ранее. В том числе сред пострадавших 14 несовершеннолетних.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе две иномарки слетели с дороги - есть пострадавшийСтрашное ДТП в Сакском районе Крыма: один человек погиб и трое пострадалиВ Симферополе пошел снег
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция, новости крыма, крым, происшествия, госавтоинспекция крыма
В ДТП в Крыму погибли трое и ранены 13 человек

В ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли трое и пострадали 13 человек

09:56 07.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В авариях на дорогах Крыма за неделю погибли трое и пострадали 13 человек. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции региона.
"В период с 31 марта по 6 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 9 ДТП, в которых три человека погибли, в том числе ребенок. 13 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе один несовершеннолетний.", - сказано в сообщении
По данным пресс-службы, за это время в ДТП пострадал один пешеход. 152 раза правоохранители пресекали факты пьяной езды, в том числе 21 водитель привлечен за это повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.
"В связи с изменением погодных условий, Госавтоинспекция рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем", - рекомендовали в пресс-службе.
Семь человек погибли и 65 пострадали в авариях на дорогах Крыма неделей ранее. В том числе сред пострадавших 14 несовершеннолетних.
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