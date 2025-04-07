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Холодный арктический фронт: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 07.04.2025
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Холодный арктический фронт: погода в Крыму в понедельник
Холодный арктический фронт: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Холодный арктический фронт: погода в Крыму в понедельник
В понедельник сложные погодные условия в Крыму будут определяться прохождением арктического холодного фронта. Ожидается сильный дождь, мокрый снег, в горах... РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T00:01
2025-04-07T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В понедельник сложные погодные условия в Крыму будут определяться прохождением арктического холодного фронта. Ожидается сильный дождь, мокрый снег, в горах снег, в южных, центральных и восточных районах полуострова очень сильные осадки. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Вечером местами на дорогах гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Сильный дождь, мокрый снег, вечером гололедица. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3...+5 градусов с понижением к вечеру до -2.В Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, днем дождь, мокрый снег. Ветер ночью северо-западный, днем северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4...+6 градусов.В Ялте и Алуште облачно, дождь. Ночью и днем температура воздуха составит +6...+8 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь со снегом. Ночью и днем столбики термометров покажут +3...+5 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250404/obval-kholoda-i-silnye-dozhdi---na-krym-idet-trekhdnevnyy-shtorm-1145435790.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Холодный арктический фронт: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник заморозки и очень сильные осадки

00:01 07.04.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаморозки
Заморозки - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В понедельник сложные погодные условия в Крыму будут определяться прохождением арктического холодного фронта. Ожидается сильный дождь, мокрый снег, в горах снег, в южных, центральных и восточных районах полуострова очень сильные осадки. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Вечером местами на дорогах гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 10-15 м/с, порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3…+8 градусов с понижением к вечеру до -2", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно. Сильный дождь, мокрый снег, вечером гололедица. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3...+5 градусов с понижением к вечеру до -2.
В Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, днем дождь, мокрый снег. Ветер ночью северо-западный, днем северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4...+6 градусов.
В Ялте и Алуште облачно, дождь. Ночью и днем температура воздуха составит +6...+8 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь со снегом. Ночью и днем столбики термометров покажут +3...+5 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Штормовая погода - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
4 апреля, 13:04
Обвал холода и сильные дожди - на Крым идет трехдневный шторм
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Холодный арктический фронт: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 7 апреля
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