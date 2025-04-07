https://crimea.ria.ru/20250407/kholodnyy-arkticheskiy-front-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1145452543.html

Холодный арктический фронт: погода в Крыму в понедельник

Холодный арктический фронт: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 07.04.2025

Холодный арктический фронт: погода в Крыму в понедельник

В понедельник сложные погодные условия в Крыму будут определяться прохождением арктического холодного фронта. Ожидается сильный дождь, мокрый снег, в горах... РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T00:01

2025-04-07T00:01

2025-04-07T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В понедельник сложные погодные условия в Крыму будут определяться прохождением арктического холодного фронта. Ожидается сильный дождь, мокрый снег, в горах снег, в южных, центральных и восточных районах полуострова очень сильные осадки. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Вечером местами на дорогах гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Сильный дождь, мокрый снег, вечером гололедица. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3...+5 градусов с понижением к вечеру до -2.В Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, днем дождь, мокрый снег. Ветер ночью северо-западный, днем северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4...+6 градусов.В Ялте и Алуште облачно, дождь. Ночью и днем температура воздуха составит +6...+8 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь со снегом. Ночью и днем столбики термометров покажут +3...+5 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250404/obval-kholoda-i-silnye-dozhdi---na-krym-idet-trekhdnevnyy-shtorm-1145435790.html

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алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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