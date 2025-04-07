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В Симферополе проведут эксперимент с дорожной разметкой - РИА Новости Крым, 07.04.2025
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В Симферополе проведут эксперимент с дорожной разметкой
В Симферополе проведут эксперимент с дорожной разметкой - РИА Новости Крым, 07.04.2025
В Симферополе проведут эксперимент с дорожной разметкой
Наносить дорожную разметку "зебра" на пешеходных переходах в центре Симферополя в текущем году намерены не краской, а холодным пластиком. Также рассматривается... РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T07:35
2025-04-07T07:35
радио "спутник в крыму"
дорожное движение
мбу "город"
новости крыма
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Наносить дорожную разметку "зебра" на пешеходных переходах в центре Симферополя в текущем году намерены не краской, а холодным пластиком. Также рассматривается возможность нанести пластиковую разметку возле социальных объектов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил и.о. директора МБУ "Город" Роман Гусынин.Позитивный опытПо словам Гусынина, пластиковую разметку на дорогах крымской столицы впервые нанесли в прошлом году, и эта практика оправдала себя больше, чем ожидалось."Мы в первый раз на улице Куйбышева провели такой эксперимент. В том году она простояла полностью в нормативном состоянии, и в этом она в таком же. Так что мы на этом участке разметку пока менять не будем", – рассказал Гусынин.Положительный опыт теперь хотят масштабировать на пешеходные переходы, эксперименты начнут в текущем году.В отличие от разметки краской, гарантийный срок которой три месяца, срок службы пластиковой разметки (термопластик или холодный пластик) девять месяцев. Это качественный и износостойкий материал, способный выдержать воздействие продолжительных дождей, устойчивый к истиранию, но его использование существенно дороже, отметил Гусынин.По его словам, на этот год смогли закупить больше пластика специально для таких работ благодаря дополнительному финансированию на улучшение материальной и технической базы предприятия. К плановым работам по обновлению дорожной разметки в Симферополе уже приступили вместе с подрядчиком, на оплату которого также были выделены дополнительные средства, уточнил Гусынин."Мы с каждым годом увеличиваем мощности", – заметил он.Обновление светофоровТакже, по словам Гусынина, для обеспечения безопасности дорожного движения силами МБУ "Город" поэтапно устанавливаются новые светофоры, в том числе в рамках реализации проекта "Зеленая волна".По словам начальника управления дорожного хозяйства ДГХ Симферополя Анатолия Тараненко, модернизация всех светофоров на самых аварийных участках было очень большим объемом работы, но она не заканчивается.Перекрестки, где требуется установка светофорных объектов, администрации города известны, но процесс реализации таких проектов, по его словам, небыстрый.В рамках подготовки к майским праздникам и летнему сезону в городе также начали косить траву и заменять кашпо с цветами на ограждениях и у дорог центральных улиц."А в мае будет большое обновление: силами "Горзеленхоза" начнем высаживать летники, будут новые гидровазоны – более качественный продукт в плане ухода за растениями и более симпатичные", – сказал Гусынин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие работы проведут к лету на автостанциях КрымаЧасть трассы "Таврида" закроют для проезда грузовиковВ Балаклаве на месяц перекроют центральную улицу
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дорожное движение, мбу "город", новости крыма, симферополь
В Симферополе проведут эксперимент с дорожной разметкой

В Симферополе разметку пешеходных переходов в 2025 году начнут наносить холодным пластиком

07:35 07.04.2025
 
© Фото: sev.gov.ru/Пешеходный переход
Пешеходный переход
© Фото: sev.gov.ru/
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Наносить дорожную разметку "зебра" на пешеходных переходах в центре Симферополя в текущем году намерены не краской, а холодным пластиком. Также рассматривается возможность нанести пластиковую разметку возле социальных объектов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил и.о. директора МБУ "Город" Роман Гусынин.

Позитивный опыт

По словам Гусынина, пластиковую разметку на дорогах крымской столицы впервые нанесли в прошлом году, и эта практика оправдала себя больше, чем ожидалось.
"Мы в первый раз на улице Куйбышева провели такой эксперимент. В том году она простояла полностью в нормативном состоянии, и в этом она в таком же. Так что мы на этом участке разметку пока менять не будем", – рассказал Гусынин.
Положительный опыт теперь хотят масштабировать на пешеходные переходы, эксперименты начнут в текущем году.
"Будем пробовать делать холодным пластиком пешеходные переходы. Рассматривается также вопрос сделать так возле соцобъектов, что немаловажно. Это школы, садики и так далее", – поделится планами Гусынин.
В отличие от разметки краской, гарантийный срок которой три месяца, срок службы пластиковой разметки (термопластик или холодный пластик) девять месяцев. Это качественный и износостойкий материал, способный выдержать воздействие продолжительных дождей, устойчивый к истиранию, но его использование существенно дороже, отметил Гусынин.
По его словам, на этот год смогли закупить больше пластика специально для таких работ благодаря дополнительному финансированию на улучшение материальной и технической базы предприятия. К плановым работам по обновлению дорожной разметки в Симферополе уже приступили вместе с подрядчиком, на оплату которого также были выделены дополнительные средства, уточнил Гусынин.
"Мы с каждым годом увеличиваем мощности", – заметил он.

Обновление светофоров

Также, по словам Гусынина, для обеспечения безопасности дорожного движения силами МБУ "Город" поэтапно устанавливаются новые светофоры, в том числе в рамках реализации проекта "Зеленая волна".
"За два года мы провели масштабную работу: все светофоры, которые есть сейчас в муниципалитете, модернизированы, полностью соответствуют ГОСТу, установлены видеокамеры… Также работаем с "Зеленой волной". У нас будет на базе ЕДДС офис, где люди в ручном режиме будут регулировать (дорожное движение)", – сказал Гусынин.
По словам начальника управления дорожного хозяйства ДГХ Симферополя Анатолия Тараненко, модернизация всех светофоров на самых аварийных участках было очень большим объемом работы, но она не заканчивается.
Перекрестки, где требуется установка светофорных объектов, администрации города известны, но процесс реализации таких проектов, по его словам, небыстрый.
"Куйбышева – Титова, Коцюбинского – Киевская... Мы знаем эти локации и работаем с этим. Вся эта работа совместно с ГАИ проводится. У нас заложены деньги на корректировку (документов). Будем инициативу прорабатывать и согласовать с соответствующими органами. Все поэтапно", – сказал Тараненко.
В рамках подготовки к майским праздникам и летнему сезону в городе также начали косить траву и заменять кашпо с цветами на ограждениях и у дорог центральных улиц.
"А в мае будет большое обновление: силами "Горзеленхоза" начнем высаживать летники, будут новые гидровазоны – более качественный продукт в плане ухода за растениями и более симпатичные", – сказал Гусынин.
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