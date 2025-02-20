https://crimea.ria.ru/20250220/kogda-v-simferopole-stanut-umnymi-vse-svetofory-1144335167.html

Когда в Симферополе станут "умными" все светофоры

Когда в Симферополе станут "умными" все светофоры - РИА Новости Крым, 20.02.2025

Когда в Симферополе станут "умными" все светофоры

В Симферополе до конца текущего года все светофоры станут цифровыми. Какие мероприятия предусмотрены для улучшения дорожной ситуации в крымской столице в эфире... РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T13:59

2025-02-20T13:59

2025-02-20T13:59

радио "спутник в крыму"

крым

симферополь

городская среда

транспорт

логистика

александр семенченко

анатолий тараненко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе до конца текущего года все светофоры станут цифровыми. Какие мероприятия предусмотрены для улучшения дорожной ситуации в крымской столице в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали замглавы администрации города Александр Семенченко и начальник управления дорожного хозяйства Анатолий Тараненко.По словам Семенченко, на сегодняшний день в Симферополе перешли на "цифру" около 107 светофоров, и процесс замены регулирующих приборов на "умные" продолжается.Тараненко добавил, что транспортных светофоров, требующих замены, в Симферополе осталось всего семь. "Их мы должны сделать в этом году", – уточнил он.Как рассказали гости эфира, первыми "поумнели" светофоры на центральных улицах Симферополя, а также на выездах из города в сторону Севастополя и Ялты. Там участки самые проблемные, особенно по утрам, когда люди едут в Симферополь на работу, и в выходные, когда отправляются на отдых на Южный берег Крыма, пояснил Семенченко."Программное обеспечение мы взяли одно из лучших в Российской Федерации, которое уже работает в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург. И самостоятельно все это адаптируется под специфику нашего города", – отметил Семенченко.Он добавил, что у большинства цифровых светофоров есть несколько режимов работы. Один "заточен" под час пик, и, когда с одной стороны машин едет больше, он продлевает зеленый свет для конкретного направления. Аналогичным образом светофор действует в двух других режимах – на выезде из города в вечернее и дневное время.Пока регулирование дорожной обстановки на основе данных с цифровых светофоров и камер (системы связаны между собой) производится в ручном режиме. Но в перспективе процесс автоматизируют.Экспериментальный светофор запускают в ближайшие дни на перекрестке улиц Желябова и Маяковского. До конца марта он будет в автоматическом режиме регулировать интервал между фазами своей работы."То есть он будет понимать количество автомобилей, которое стоит перед ним, и, если оно увеличивается, самостоятельно продлевать зеленый сигнал. А если будет видеть, что стоит мало машин, уменьшать. Исходя из того, как этот "пилот" пройдет, мы будем его расширять на проблемные участки", – рассказал Семенченко.Но полностью доверять автоматике заботу о безопасности на дороге, конечно, не будут, подчеркнул он: за ситуацией в любом случае всегда будут следить диспетчеры ЕДДС.Начальник управления дорожного хозяйства профильного департамента Тараненко добавил, что эффективность работы цифровых светофоров в Симферополе уже можно оценить, так как движение стало более организованным."Как таковых пробок нет – есть заторы. Причины: аварии или ситуации природного характера, например, дерево упало (на дорогу). Но такого, что человек в пробке по 40 минут стоит без причины, нет. Хотя, конечно, нам еще есть над чем работать", – признал Тараненко.Он отметил, что автоматизированная система управления дорожного движения подразумевает реализацию поэтапно, "потому что все это очень дорого".При этом подчеркнул, что, хотя современные светофоры эффективно регулируют движение, ситуация на дорогах не зависит только от них."Светофор – это один из элементов, который облегчает водителю движение и обеспечивает безопасное пересечение перекрестков. Вся остальная дорожная ситуация складывается из качества покрытия, ширины дороги, количества полос и так далее. Ну и правила дорожного движения водителям надо выполнять", – заключил Тараненко.Ранее начальник управления ГИБДД МВД Крыма Анатолий Борисенко рассказал РИА Новости Крым, что почти 80% светофоров в Симферополе перевели в "умный" режим.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе до конца года закрыли важную улицу – идет масштабный ремонтКто виноват в авариях с участием общественного транспорта в КрымуВласти Крыма допускают строительство новых обходов Симферополя

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крым, симферополь, городская среда, транспорт, логистика, александр семенченко, анатолий тараненко, новости крыма, дороги крыма