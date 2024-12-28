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Власти Крыма допускают строительство новых обходов Симферополя - РИА Новости Крым, 28.12.2024
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Власти Крыма допускают строительство новых обходов Симферополя
Власти Крыма допускают строительство новых обходов Симферополя - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Власти Крыма допускают строительство новых обходов Симферополя
Власти Крыма на данный момент не планируют строительство новых объездных дорог в обход Симферополя, но в случае необходимости такой вариант будет рассмотрен. Об РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T19:47
2024-12-28T19:47
новости
юрий гоцанюк
крым
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ремонт и строительство дорог в крыму
дороги крыма
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Власти Крыма на данный момент не планируют строительство новых объездных дорог в обход Симферополя, но в случае необходимости такой вариант будет рассмотрен. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.В Симферопольском районе продолжается строительство юго-восточного обхода Симферополя – автодороги Донское-Перевальное. Объект строят по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Дорога соединит федеральную трассу "Таврида" с дорогой на Алушту. В рамках первого этапа построен участок протяженностью 15,8 км. До октября следующего года дорожникам предстоит построить еще 9,4 из 25 километров автодороги.Полное интервью председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка слушайте 29 декабря в 12.00 на радио "Спутник в Крыму".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые дороги и мосты: в минтрансе Крыма отчитались по итогам 2024 годаВ Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортамКогда откроют объездную дорогу Донское –Перевальное в Крыму
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новости, юрий гоцанюк, крым, новости крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, дороги крыма, симферополь
Власти Крыма допускают строительство новых обходов Симферополя

Власти Крыма рассмотрят варианты строительства новых обходов Симферополя при необходимости

19:47 28.12.2024
 
© Компания "ВАД"Завершены работы по строительству и реконструкции 15,8 километров автодороги, построенных в обход города Симферополя на участке Донское – Перевальное (первый этап работ)
Завершены работы по строительству и реконструкции 15,8 километров автодороги, построенных в обход города Симферополя на участке Донское – Перевальное (первый этап работ)
© Компания "ВАД"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Власти Крыма на данный момент не планируют строительство новых объездных дорог в обход Симферополя, но в случае необходимости такой вариант будет рассмотрен. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Нужно разобраться со всем текущим состоянием дорог, отремонтировать их все. Дополнительных объездных пока не планируется. Но если возникнет необходимость строительства новой объездной, мы примем такое решение", - сказал он.
В Симферопольском районе продолжается строительство юго-восточного обхода Симферополя – автодороги Донское-Перевальное. Объект строят по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Дорога соединит федеральную трассу "Таврида" с дорогой на Алушту. В рамках первого этапа построен участок протяженностью 15,8 км. До октября следующего года дорожникам предстоит построить еще 9,4 из 25 километров автодороги.
Полное интервью председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка слушайте 29 декабря в 12.00 на радио "Спутник в Крыму".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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НовостиЮрий ГоцанюкКрымНовости КрымаРемонт и строительство дорог в КрымуДороги КрымаСимферополь
 
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