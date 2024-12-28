https://crimea.ria.ru/20241228/vlasti-kryma-dopuskayut-stroitelstvo-novykh-obkhodov-simferopolya-1143000723.html

Власти Крыма допускают строительство новых обходов Симферополя

Власти Крыма допускают строительство новых обходов Симферополя - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Власти Крыма допускают строительство новых обходов Симферополя

Власти Крыма на данный момент не планируют строительство новых объездных дорог в обход Симферополя, но в случае необходимости такой вариант будет рассмотрен. Об РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T19:47

2024-12-28T19:47

2024-12-28T19:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Власти Крыма на данный момент не планируют строительство новых объездных дорог в обход Симферополя, но в случае необходимости такой вариант будет рассмотрен. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.В Симферопольском районе продолжается строительство юго-восточного обхода Симферополя – автодороги Донское-Перевальное. Объект строят по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Дорога соединит федеральную трассу "Таврида" с дорогой на Алушту. В рамках первого этапа построен участок протяженностью 15,8 км. До октября следующего года дорожникам предстоит построить еще 9,4 из 25 километров автодороги.Полное интервью председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка слушайте 29 декабря в 12.00 на радио "Спутник в Крыму".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые дороги и мосты: в минтрансе Крыма отчитались по итогам 2024 годаВ Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортамКогда откроют объездную дорогу Донское –Перевальное в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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