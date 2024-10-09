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Второй этап: как идет строительство дороги Донское - Перевальное в Крыму

Второй этап: как идет строительство дороги Донское - Перевальное в Крыму - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Второй этап: как идет строительство дороги Донское - Перевальное в Крыму

Более половины объема работ в рамках второго этапа строительства объездной дороги Донское - Перевальное в Крыму произведены. Об этом сообщает Служба... РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T16:44

2024-10-09T16:44

2024-10-09T16:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Более половины объема работ в рамках второго этапа строительства объездной дороги Донское - Перевальное в Крыму произведены. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Крыма.Сейчас дорожники продолжают устраивать инженерные сети, выемки и насыпи земляного полотна, укладывать дорожные одежды и возводить искусственные сооружения. Всего на объекте стоимостью 15,2 млрд рублей задействованы около 200 рабочих и порядка 110 единиц техники.Уточняется, что дорога обеспечит транзитное движение в обход Симферополя, позволит перераспределить транспортные потоки в направлении Алушты, разгрузит участок существующей трассы "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта" и улицы крымской столицы.Обход строят по программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Работы выполняет подрядная организация "ВАД". Срок их завершения - октябрь 2025 года. Строительство первого этапа началось весной 2022 года. Новая четырехполосная дорога протяженностью 25,2 км будет соответствовать категории 1В с расчетной скоростью движения до 100 км/ч.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие дороги отремонтируют в Крыму в 2024 годуКрыму выделили еще более 70 млн рублей на дорогиНовую объездную вокруг Симферополя строят с опережением графика – Аксенов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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