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Новую объездную вокруг Симферополя строят с опережением графика – Аксенов - РИА Новости Крым, 05.12.2023
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Новую объездную вокруг Симферополя строят с опережением графика – Аксенов
Новую объездную вокруг Симферополя строят с опережением графика – Аксенов - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Новую объездную вокруг Симферополя строят с опережением графика – Аксенов
Строительство юго-восточного обхода Симферополя, который соединит трассу "Таврида" с дорогой на Южный берег Крыма в обход поселков Добровской долины,... РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T13:41
2023-12-05T13:41
ремонт и строительство дорог в крыму
дороги крыма
сергей аксенов
новости крыма
реализация фцп в крыму и севастополе
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Строительство юго-восточного обхода Симферополя, который соединит трассу "Таврида" с дорогой на Южный берег Крыма в обход поселков Добровской долины, планируется завершить в марте 2025 года, работы идут с опережением графика. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Дорога протяженностью 25 километров в обход крымской столицы будет исполнена в четырех полосах. Работы ведутся в два этапа в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя", добавил Аксенов.Строительство автомобильной дороги в обход города Симферополя на участке Донское – Перевальное началось весной прошлого года. Проект реализуется в два этапа: 1-й – участок 15,8 км от трассы "Таврида" у села Донское до села Заречное, 2-й – участок трассы протяженностью 9,4 км через село Заречное до выезда из села Перевальное.Новая четырехполосная дорога протяженностью 25,2 км будет соответствовать категории 1В с расчетной скоростью движения до 100 км/ч. Реализация проекта позволит разгрузить улицы крымской столицы от транзитного транспорта и перераспределить транспортные потоки от "Тавриды" в направлении Алушты.Объект будет включать две транспортные развязки в разных уровнях, шесть путепроводов, мост и две площадки для отдыха.Читайте также на РИА Новости Крым:Объездную на Евпаторию планируют открыть для проезда в 2024 годуКогда закончат строительство Николаевской развязки в Симферополе"Придется потерпеть": какие большие улицы Симферополя закроют на ремонт
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ремонт и строительство дорог в крыму, дороги крыма, сергей аксенов, новости крыма, реализация фцп в крыму и севастополе, симферополь, крым, логистика
Новую объездную вокруг Симферополя строят с опережением графика – Аксенов

Аксенов: новую дорогу в обход Симферополя достроят в марте 2025 года

13:41 05.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство юго-восточного обхода Симферополя
Строительство юго-восточного обхода Симферополя - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Строительство юго-восточного обхода Симферополя, который соединит трассу "Таврида" с дорогой на Южный берег Крыма в обход поселков Добровской долины, планируется завершить в марте 2025 года, работы идут с опережением графика. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Строительство автомобильной дороги на участке Донское – Перевальное планируется завершить в марте 2025 года. Необходимые средства на это выделены по поручению президента. Отставаний от графика нет, строительство идет с опережением", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Дорога протяженностью 25 километров в обход крымской столицы будет исполнена в четырех полосах. Работы ведутся в два этапа в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя", добавил Аксенов.
Строительство автомобильной дороги в обход города Симферополя на участке Донское – Перевальное началось весной прошлого года. Проект реализуется в два этапа: 1-й – участок 15,8 км от трассы "Таврида" у села Донское до села Заречное, 2-й – участок трассы протяженностью 9,4 км через село Заречное до выезда из села Перевальное.
Новая четырехполосная дорога протяженностью 25,2 км будет соответствовать категории 1В с расчетной скоростью движения до 100 км/ч. Реализация проекта позволит разгрузить улицы крымской столицы от транзитного транспорта и перераспределить транспортные потоки от "Тавриды" в направлении Алушты.
Объект будет включать две транспортные развязки в разных уровнях, шесть путепроводов, мост и две площадки для отдыха.
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Ремонт и строительство дорог в КрымуДороги КрымаСергей АксеновНовости КрымаРеализация ФЦП в Крыму и СевастополеСимферопольКрымЛогистика
 
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