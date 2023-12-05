https://crimea.ria.ru/20231205/novuyu-obezdnuyu-vokrug-simferopolya-stroyat-s-operezheniem-grafika--aksenov-1133318720.html

Новую объездную вокруг Симферополя строят с опережением графика – Аксенов

Новую объездную вокруг Симферополя строят с опережением графика – Аксенов - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Новую объездную вокруг Симферополя строят с опережением графика – Аксенов

Строительство юго-восточного обхода Симферополя, который соединит трассу "Таврида" с дорогой на Южный берег Крыма в обход поселков Добровской долины,... РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T13:41

2023-12-05T13:41

2023-12-05T13:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Строительство юго-восточного обхода Симферополя, который соединит трассу "Таврида" с дорогой на Южный берег Крыма в обход поселков Добровской долины, планируется завершить в марте 2025 года, работы идут с опережением графика. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Дорога протяженностью 25 километров в обход крымской столицы будет исполнена в четырех полосах. Работы ведутся в два этапа в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя", добавил Аксенов.Строительство автомобильной дороги в обход города Симферополя на участке Донское – Перевальное началось весной прошлого года. Проект реализуется в два этапа: 1-й – участок 15,8 км от трассы "Таврида" у села Донское до села Заречное, 2-й – участок трассы протяженностью 9,4 км через село Заречное до выезда из села Перевальное.Новая четырехполосная дорога протяженностью 25,2 км будет соответствовать категории 1В с расчетной скоростью движения до 100 км/ч. Реализация проекта позволит разгрузить улицы крымской столицы от транзитного транспорта и перераспределить транспортные потоки от "Тавриды" в направлении Алушты.Объект будет включать две транспортные развязки в разных уровнях, шесть путепроводов, мост и две площадки для отдыха.Читайте также на РИА Новости Крым:Объездную на Евпаторию планируют открыть для проезда в 2024 годуКогда закончат строительство Николаевской развязки в Симферополе"Придется потерпеть": какие большие улицы Симферополя закроют на ремонт

https://crimea.ria.ru/20231205/dve-dorogi-v-krymu-peredadut-v-federalnuyu-sobstvennost-1133316449.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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