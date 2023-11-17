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Объездную на Евпаторию планируют открыть для проезда в 2024 году - РИА Новости Крым, 17.11.2023
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Объездную на Евпаторию планируют открыть для проезда в 2024 году
Объездную на Евпаторию планируют открыть для проезда в 2024 году - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Объездную на Евпаторию планируют открыть для проезда в 2024 году
Рабочее движение по объездной дороге Симферополь – Евпатория – Мирный планируется открыть в следующем году. Об этом сообщил министр транспорта региона Николай... РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T12:46
2023-11-17T12:46
ситуация на дорогах крыма
крым
симферополь
николай лукашенко
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ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Рабочее движение по объездной дороге Симферополь – Евпатория – Мирный планируется открыть в следующем году. Об этом сообщил министр транспорта региона Николай Лукашенко.Строительство транспортной развязки на пересечении западного обхода (автодорога Симферополь – Евпатория – Мирное – Дубки) ведется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым. Подрядчики – ООО "КрымСтройМост" и ООО "ЮгСтройСервис". Стоимость работ – 750 млн рублей.Как сообщил в комментарии РИА Новости Крым главный специалист Службы автомобильных дорог республики Илья Дюкин, строительная готовность развязки на пересечении западного обхода Симферополя и автодороги Симферополь – Николаевка достигает 70%. Завершение основного объема работ запланировано на конец текущего года, ввод объекта в эксплуатацию – на первый квартал следующего года.Трасса Симферополь – Евпатория – Мирный – четырехполосная дорога первой технической категории с расчетной скоростью движения до 100 км/ч. На этом участке предусмотрено строительство восьми транспортных развязок, 17 мостов и путепроводов. Новый маршрут позволит значительно сократить время пути и разгрузить дорожную инфраструктуру Сак и Евпатории от транзитного движения. По состоянию на середину октября готовность объекта составляла порядка 80%.Согласно плану-графику, дорогу должны достроить до конца 2024 года. Начальник Службы автомобильных дорог республики Максим Тарасов сообщил, что работы идут с опережением графика. Запустить движение по трассе планируется к концу второго квартала.Читайте также на РИА Новости Крым:"Придется потерпеть": какие большие улицы Симферополя закроют на ремонтВ российском Крыму построили и отремонтировали более 4000 км дорогВ Симферополе отремонтируют двухуровневую развязку на объездной
https://crimea.ria.ru/20231117/kogda-zakonchat-stroitelstvo-nikolaevskoy-razvyazki-v-simferopole-1132852058.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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Объездную на Евпаторию планируют открыть для проезда в 2024 году

Рабочее движение по трассе Симферополь – Евпатория – Мирный планируют открыть в 2024 году

12:46 17.11.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Рабочее движение по объездной дороге Симферополь – Евпатория – Мирный планируется открыть в следующем году. Об этом сообщил министр транспорта региона Николай Лукашенко.
"Активными темпами ведется строительство второго этапа автомобильной дороги Симферополь – Евпатория – Мирное, по которой планируется запустить рабочее движение уже в следующем году", - сказал Лукашенко журналистам.
Строительство транспортной развязки на пересечении западного обхода (автодорога Симферополь – Евпатория – Мирное – Дубки) ведется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".
Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым. Подрядчики – ООО "КрымСтройМост" и ООО "ЮгСтройСервис". Стоимость работ – 750 млн рублей.
Как сообщил в комментарии РИА Новости Крым главный специалист Службы автомобильных дорог республики Илья Дюкин, строительная готовность развязки на пересечении западного обхода Симферополя и автодороги Симферополь – Николаевка достигает 70%. Завершение основного объема работ запланировано на конец текущего года, ввод объекта в эксплуатацию – на первый квартал следующего года.
Трасса Симферополь – Евпатория – Мирный – четырехполосная дорога первой технической категории с расчетной скоростью движения до 100 км/ч. На этом участке предусмотрено строительство восьми транспортных развязок, 17 мостов и путепроводов. Новый маршрут позволит значительно сократить время пути и разгрузить дорожную инфраструктуру Сак и Евпатории от транзитного движения. По состоянию на середину октября готовность объекта составляла порядка 80%.
Согласно плану-графику, дорогу должны достроить до конца 2024 года. Начальник Службы автомобильных дорог республики Максим Тарасов сообщил, что работы идут с опережением графика. Запустить движение по трассе планируется к концу второго квартала.
Строительство Николаевской развязки в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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Когда закончат строительство Николаевской развязки в Симферополе
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