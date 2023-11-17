https://crimea.ria.ru/20231117/obezdnuyu-na-evpatoriyu-planiruyut-otkryt-dlya-proezda-v-2024-godu-1132853219.html

Объездную на Евпаторию планируют открыть для проезда в 2024 году

Объездную на Евпаторию планируют открыть для проезда в 2024 году - РИА Новости Крым, 17.11.2023

Объездную на Евпаторию планируют открыть для проезда в 2024 году

Рабочее движение по объездной дороге Симферополь – Евпатория – Мирный планируется открыть в следующем году. Об этом сообщил министр транспорта региона Николай... РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T12:46

2023-11-17T12:46

2023-11-17T12:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Рабочее движение по объездной дороге Симферополь – Евпатория – Мирный планируется открыть в следующем году. Об этом сообщил министр транспорта региона Николай Лукашенко.Строительство транспортной развязки на пересечении западного обхода (автодорога Симферополь – Евпатория – Мирное – Дубки) ведется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым. Подрядчики – ООО "КрымСтройМост" и ООО "ЮгСтройСервис". Стоимость работ – 750 млн рублей.Как сообщил в комментарии РИА Новости Крым главный специалист Службы автомобильных дорог республики Илья Дюкин, строительная готовность развязки на пересечении западного обхода Симферополя и автодороги Симферополь – Николаевка достигает 70%. Завершение основного объема работ запланировано на конец текущего года, ввод объекта в эксплуатацию – на первый квартал следующего года.Трасса Симферополь – Евпатория – Мирный – четырехполосная дорога первой технической категории с расчетной скоростью движения до 100 км/ч. На этом участке предусмотрено строительство восьми транспортных развязок, 17 мостов и путепроводов. Новый маршрут позволит значительно сократить время пути и разгрузить дорожную инфраструктуру Сак и Евпатории от транзитного движения. По состоянию на середину октября готовность объекта составляла порядка 80%.Согласно плану-графику, дорогу должны достроить до конца 2024 года. Начальник Службы автомобильных дорог республики Максим Тарасов сообщил, что работы идут с опережением графика. Запустить движение по трассе планируется к концу второго квартала.Читайте также на РИА Новости Крым:"Придется потерпеть": какие большие улицы Симферополя закроют на ремонтВ российском Крыму построили и отремонтировали более 4000 км дорогВ Симферополе отремонтируют двухуровневую развязку на объездной

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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