Объездную на Евпаторию планируют открыть для проезда в 2024 году
Рабочее движение по трассе Симферополь – Евпатория – Мирный планируют открыть в 2024 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Рабочее движение по объездной дороге Симферополь – Евпатория – Мирный планируется открыть в следующем году. Об этом сообщил министр транспорта региона Николай Лукашенко.
"Активными темпами ведется строительство второго этапа автомобильной дороги Симферополь – Евпатория – Мирное, по которой планируется запустить рабочее движение уже в следующем году", - сказал Лукашенко журналистам.
Строительство транспортной развязки на пересечении западного обхода (автодорога Симферополь – Евпатория – Мирное – Дубки) ведется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".
Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым. Подрядчики – ООО "КрымСтройМост" и ООО "ЮгСтройСервис". Стоимость работ – 750 млн рублей.
Как сообщил в комментарии РИА Новости Крым главный специалист Службы автомобильных дорог республики Илья Дюкин, строительная готовность развязки на пересечении западного обхода Симферополя и автодороги Симферополь – Николаевка достигает 70%. Завершение основного объема работ запланировано на конец текущего года, ввод объекта в эксплуатацию – на первый квартал следующего года.
Трасса Симферополь – Евпатория – Мирный – четырехполосная дорога первой технической категории с расчетной скоростью движения до 100 км/ч. На этом участке предусмотрено строительство восьми транспортных развязок, 17 мостов и путепроводов. Новый маршрут позволит значительно сократить время пути и разгрузить дорожную инфраструктуру Сак и Евпатории от транзитного движения. По состоянию на середину октября готовность объекта составляла порядка 80%.
Согласно плану-графику, дорогу должны достроить до конца 2024 года. Начальник Службы автомобильных дорог республики Максим Тарасов сообщил, что работы идут с опережением графика. Запустить движение по трассе планируется к концу второго квартала.
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