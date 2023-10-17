https://crimea.ria.ru/20231017/novuyu-dorogu-v-obkhod-simferopolya-stroyat-s-operezheniem-grafika-1132138725.html

Новую дорогу в обход Симферополя строят с опережением графика

Новую дорогу в обход Симферополя строят с опережением графика - РИА Новости Крым, 17.10.2023

Новую дорогу в обход Симферополя строят с опережением графика

Строительство юго-восточного обхода Симферополя, который соединит трассу "Таврида" с дорогой на Южный берег Крыма в обход поселков Добровской долины, идет с... РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T12:35

2023-10-17T12:35

2023-10-17T12:40

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симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Строительство юго-восточного обхода Симферополя, который соединит трассу "Таврида" с дорогой на Южный берег Крыма в обход поселков Добровской долины, идет с опережением графика. Об этом сообщил начальник Службы автомобильных дорог республики Максим Тарасов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.Объездная дорога Симферополя: 1-й этап построен на 65%Строительство автомобильной дороги в обход города Симферополя на участке Донское – Перевальное началось весной прошлого года. Проект реализуется в два этапа: 1-й – участок 15,8 км от трассы "Таврида" у села Донское до села Заречное, 2-й – участок трассы протяженностью 9,4 км через село Заречное до выезда из села Перевальное.Новая четырехполосная дорога протяженностью 25,2 км будет соответствовать категории 1В с расчетной скоростью движения до 100 км/ч. Реализация проекта позволит разгрузить улицы крымской столицы от транзитного транспорта и перераспределить транспортные потоки от "Тавриды" в направлении Алушты.Объект будет включать две транспортные развязки в разных уровнях, шесть путепроводов, мост и две площадки для отдыха.Объездную Симферополь – Евпатория – Мирный могут сдать раньше срокаСтроительство долгожданной объездной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный также ведется с опережением графика, сообщил Тарасов."Готовность там составляет порядка 80%. Думаю, к концу второго квартала следующего года мы сможем там запустить движение. Возможно, получится быстрее. Даже если будет второй квартал, мы уже идем с опережением графика", - уточнил он.Глава Службы автодорог РК также добавил, что Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства первого этапа дороги Льговское – Грушевка – Судак, которая свяжет "Тавриду" со старой дорогой Белогорск – Феодосия.В ближайшее время будет заключен госконтракт, работы планируется завершить до конца 2025 года.Также в этом году заключен контракт на строительство дороги в Керчи от шоссе Героев Сталинграда до железнодорожной станции "Керчь-Южная", добавил Тарасов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дорога висит в воздухе": когда отремонтируют трассу Ялта-БахчисарайВ российском Крыму построили и отремонтировали более 4000 км дорогНад Ялтой хотят построить новую объездную на Севастополь

https://crimea.ria.ru/20230504/kak-idet-stroitelstvo-trassy-v-obkhod-simferopolya---video-1128529593.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ремонт и строительство дорог в крыму, симферополь, трасса таврида, максим тарасов, служба автомобильных дорог республики крым, новости крыма, крым, логистика