https://crimea.ria.ru/20231015/v-rossiyskom-krymu-postroili-i-otremontirovali-bolee-4000-km-dorog-1132103207.html

В российском Крыму построили и отремонтировали более 4000 км дорог

В российском Крыму построили и отремонтировали более 4000 км дорог - РИА Новости Крым, 15.10.2023

В российском Крыму построили и отремонтировали более 4000 км дорог

После воссоединения с Россией в Крыму построили и отремонтировали более 4 000 километров дорог, в Севастополе – 660 километров. Данные статистики озвучили главы РИА Новости Крым, 15.10.2023

2023-10-15T13:45

2023-10-15T13:45

2023-10-15T13:45

дороги крыма

крым

севастополь

новости крыма

новости

михаил развожаев

сергей аксенов

ремонт и строительство дорог в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130716221_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fcb7122fcf8bb870e032411ebfa901ea.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. После воссоединения с Россией в Крыму построили и отремонтировали более 4 000 километров дорог, в Севастополе – 660 километров. Данные статистики озвучили главы двух регионов, поздравляя работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.В Севастополе до 2014 года состояние дорог также оставляло желать лучшего, написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Дороги в 2014 году – это "Okey Google, где в Севастополе асфальт? – иронизирует он. - Дороги в 2014 году — это всего лишь 30% в удовлетворительном состоянии. <…> Спустя девять лет я могу сказать с уверенностью: беспрецедентная поддержка со стороны государства позволила нам провести колоссальную работу".С 2014 года в Севастополе приведено в нормативное состояние около 750 дорог протяженностью 660 км, в том числе 460 км в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", уточнил Развожаев. Построено и реконструировано 23,6 км. Благодаря труду дорожников город преображается, написал губернатор.14 октября строители полностью восстановили автодорожную часть Крымского моста. Движение автотранспорта и пассажирских автобусов было открыто по всем полосам.Ранее сообщалось, что на строительство участка объездной дороги "Дубки - Левадки" в Симферополе подрядчик запросил полмиллиарда рублей дополнительно. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал эту сумму завышенной и сказал, что смету необходимо пересматривать.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком завел дело на директора компании, построившей трассу в КрымуВ Симферополе отремонтируют двухуровневую развязку на объезднойТрассу Симферополь - Евпатория - Мирный закончат в 2023 году – Аксенов

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дороги крыма, крым, севастополь, новости крыма, новости, михаил развожаев, сергей аксенов, ремонт и строительство дорог в крыму