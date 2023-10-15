https://crimea.ria.ru/20231015/v-rossiyskom-krymu-postroili-i-otremontirovali-bolee-4000-km-dorog-1132103207.html
В российском Крыму построили и отремонтировали более 4000 км дорог
В российском Крыму построили и отремонтировали более 4000 км дорог - РИА Новости Крым, 15.10.2023
В российском Крыму построили и отремонтировали более 4000 км дорог
После воссоединения с Россией в Крыму построили и отремонтировали более 4 000 километров дорог, в Севастополе – 660 километров. Данные статистики озвучили главы РИА Новости Крым, 15.10.2023
2023-10-15T13:45
2023-10-15T13:45
2023-10-15T13:45
дороги крыма
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новости крыма
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михаил развожаев
сергей аксенов
ремонт и строительство дорог в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. После воссоединения с Россией в Крыму построили и отремонтировали более 4 000 километров дорог, в Севастополе – 660 километров. Данные статистики озвучили главы двух регионов, поздравляя работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.В Севастополе до 2014 года состояние дорог также оставляло желать лучшего, написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Дороги в 2014 году – это "Okey Google, где в Севастополе асфальт? – иронизирует он. - Дороги в 2014 году — это всего лишь 30% в удовлетворительном состоянии. <…> Спустя девять лет я могу сказать с уверенностью: беспрецедентная поддержка со стороны государства позволила нам провести колоссальную работу".С 2014 года в Севастополе приведено в нормативное состояние около 750 дорог протяженностью 660 км, в том числе 460 км в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", уточнил Развожаев. Построено и реконструировано 23,6 км. Благодаря труду дорожников город преображается, написал губернатор.14 октября строители полностью восстановили автодорожную часть Крымского моста. Движение автотранспорта и пассажирских автобусов было открыто по всем полосам.Ранее сообщалось, что на строительство участка объездной дороги "Дубки - Левадки" в Симферополе подрядчик запросил полмиллиарда рублей дополнительно. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал эту сумму завышенной и сказал, что смету необходимо пересматривать.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком завел дело на директора компании, построившей трассу в КрымуВ Симферополе отремонтируют двухуровневую развязку на объезднойТрассу Симферополь - Евпатория - Мирный закончат в 2023 году – Аксенов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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дороги крыма, крым, севастополь, новости крыма, новости, михаил развожаев, сергей аксенов, ремонт и строительство дорог в крыму
В российском Крыму построили и отремонтировали более 4000 км дорог
В Крыму с 2014 года построили и отремонтировали более 4000 км дорог, в Севастополе – 660
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. После воссоединения с Россией в Крыму построили и отремонтировали более 4 000 километров дорог, в Севастополе – 660 километров. Данные статистики озвучили главы двух регионов, поздравляя работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.
"Впервые с советских времен проведен комплексный ремонт покрытия мостовых сооружений. С 2014 по 2022 год доля крымских дорог в нормативном состоянии увеличена в два раза: с 20 до почти 40%. Трасса "Таврида" стала одним из символов возрождения нашего полуострова", - написал в своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.
В Севастополе до 2014 года состояние дорог также оставляло желать лучшего, написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Дороги в 2014 году – это "Okey Google, где в Севастополе асфальт? – иронизирует он. - Дороги в 2014 году — это всего лишь 30% в удовлетворительном состоянии. <…> Спустя девять лет я могу сказать с уверенностью: беспрецедентная поддержка со стороны государства позволила нам провести колоссальную работу".
С 2014 года в Севастополе приведено в нормативное состояние около 750 дорог протяженностью 660 км, в том числе 460 км в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", уточнил Развожаев. Построено и реконструировано 23,6 км. Благодаря труду дорожников город преображается, написал губернатор.
"С 2021 года мы начали ремонтировать грунтовые дороги и продолжаем эту работу. В этом году мы закончили реконструкцию путепровода в Инкермане и сделали освещение от Ялтинского кольца до Президентской дороги. 8-й участок трассы "Таврида" готов на 99%, идет реконструкция "Огурца" и Капитанской улицы, завершается строительство пяти надземных переходов".
14 октября строители полностью восстановили автодорожную часть Крымского моста
. Движение автотранспорта и пассажирских автобусов было открыто по всем полосам.
Ранее сообщалось, что на строительство участка объездной дороги
"Дубки - Левадки" в Симферополе подрядчик запросил полмиллиарда рублей дополнительно. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал эту сумму завышенной и сказал, что смету необходимо пересматривать.
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