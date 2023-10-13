В Крыму подрядчик просит еще полмиллиарда рублей на строительство трассы
На строительство трассы "Дубки - Левадки" в Крыму подрядчик просит еще полмиллиарда рублей
© Фото: пресс-служба главы РКАвтодорога Дубки-Левадки под Симферополем
© Фото: пресс-служба главы РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Для строительства участка объездной дороги "Дубки - Левадки" в Симферополе подрядчик запросил дополнительно полмиллиарда рублей. Об этом в ходе рабочего совещания проинформировал глава Крыма Сергей Аксенов.
"Провел рабочее совещание с руководством и специалистами ГКУ "Инвестстрой Республики Крым". Обсудили цели и задачи учреждения на предстоящий период. Одна из важных тем – завершение строительства объездной трассы Симферополя на участке Дубки – Левадки. По информации подрядчика, на это потребуется еще около 500 млн рублей, однако считаю, что озвученная сумма неоправданно завышена".
Глава Крыма заявил, что необходимо пересчитать смету и минимизировать все расходы. По его словам, такие же вопросы накопились и в отношении ГКУ "Служба автомобильных дорог Республики Крым".
"В понедельник планирую провести совещание с его руководством и ответственными лицами, чтобы обсудить проблемные объекты дорожного строительства. Будем разбираться, кто и по какой причине затягивает сроки и завышает стоимость работ, что категорически неприемлемо. Прежде чем подписывать смету, должностные лица должны убедиться в целесообразности расходов и справедливости итоговой стоимости", - сказал глава республики.
Четырехполосная дорога первой категории "Дубки - Левадки" строилась на средства ФЦП и должна была быть завершена в августе 2018 года. Однако в связи с переносом газовых путей и затянувшимся изъятием земельных участков ее сдали в эксплуатацию в 2019 году.
Осенью 2020 года на этом участке объездной дороги произошел обвал. Выяснилось, что подрядная организация не справилась со своими обязанностями. Объект передали "Крымавтодору", который должен был содержать ее в безопасных эксплуатационных характеристиках и ликвидировать обвалы. Передвигаться по этой трассе безопасно, но нет освещения, объяснял министр транспорта Республики Крым Евгений Исаков.
В октябре 2020 года объект поручили компании "ВАД", которая строила федеральную трассу "Таврида". Строительство должны были завершить в 2021 году.
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