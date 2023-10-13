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В Крыму подрядчик просит еще полмиллиарда рублей на строительство трассы - РИА Новости Крым, 13.10.2023
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В Крыму подрядчик просит еще полмиллиарда рублей на строительство трассы
В Крыму подрядчик просит еще полмиллиарда рублей на строительство трассы - РИА Новости Крым, 13.10.2023
В Крыму подрядчик просит еще полмиллиарда рублей на строительство трассы
Для строительства участка объездной дороги "Дубки - Левадки" в Симферополе подрядчик запросил дополнительно полмиллиарда рублей. Об этом в ходе рабочего... РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T19:45
2023-10-13T19:45
крым
сергей аксенов
дороги крыма
ремонт и строительство дорог в крыму
симферополь
ао "вад"
крымавтодор
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Для строительства участка объездной дороги "Дубки - Левадки" в Симферополе подрядчик запросил дополнительно полмиллиарда рублей. Об этом в ходе рабочего совещания проинформировал глава Крыма Сергей Аксенов.Глава Крыма заявил, что необходимо пересчитать смету и минимизировать все расходы. По его словам, такие же вопросы накопились и в отношении ГКУ "Служба автомобильных дорог Республики Крым".Четырехполосная дорога первой категории "Дубки - Левадки" строилась на средства ФЦП и должна была быть завершена в августе 2018 года. Однако в связи с переносом газовых путей и затянувшимся изъятием земельных участков ее сдали в эксплуатацию в 2019 году.Осенью 2020 года на этом участке объездной дороги произошел обвал. Выяснилось, что подрядная организация не справилась со своими обязанностями. Объект передали "Крымавтодору", который должен был содержать ее в безопасных эксплуатационных характеристиках и ликвидировать обвалы. Передвигаться по этой трассе безопасно, но нет освещения, объяснял министр транспорта Республики Крым Евгений Исаков.В октябре 2020 года объект поручили компании "ВАД", которая строила федеральную трассу "Таврида". Строительство должны были завершить в 2021 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком завел дело на директора компании, построившей трассу в КрымуДорога перемен: как в Крыму меняется дорожная и транспортная логистика?В Симферополе отремонтируют двухуровневую развязку на объездной
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крым, сергей аксенов, дороги крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, симферополь, ао "вад", крымавтодор, новости крыма
В Крыму подрядчик просит еще полмиллиарда рублей на строительство трассы

На строительство трассы "Дубки - Левадки" в Крыму подрядчик просит еще полмиллиарда рублей

19:45 13.10.2023
 
© Фото: пресс-служба главы РКАвтодорога Дубки-Левадки под Симферополем
Автодорога Дубки-Левадки под Симферополем
© Фото: пресс-служба главы РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Для строительства участка объездной дороги "Дубки - Левадки" в Симферополе подрядчик запросил дополнительно полмиллиарда рублей. Об этом в ходе рабочего совещания проинформировал глава Крыма Сергей Аксенов.
"Провел рабочее совещание с руководством и специалистами ГКУ "Инвестстрой Республики Крым". Обсудили цели и задачи учреждения на предстоящий период. Одна из важных тем – завершение строительства объездной трассы Симферополя на участке Дубки – Левадки. По информации подрядчика, на это потребуется еще около 500 млн рублей, однако считаю, что озвученная сумма неоправданно завышена".
Глава Крыма заявил, что необходимо пересчитать смету и минимизировать все расходы. По его словам, такие же вопросы накопились и в отношении ГКУ "Служба автомобильных дорог Республики Крым".
"В понедельник планирую провести совещание с его руководством и ответственными лицами, чтобы обсудить проблемные объекты дорожного строительства. Будем разбираться, кто и по какой причине затягивает сроки и завышает стоимость работ, что категорически неприемлемо. Прежде чем подписывать смету, должностные лица должны убедиться в целесообразности расходов и справедливости итоговой стоимости", - сказал глава республики.
Четырехполосная дорога первой категории "Дубки - Левадки" строилась на средства ФЦП и должна была быть завершена в августе 2018 года. Однако в связи с переносом газовых путей и затянувшимся изъятием земельных участков ее сдали в эксплуатацию в 2019 году.
Осенью 2020 года на этом участке объездной дороги произошел обвал. Выяснилось, что подрядная организация не справилась со своими обязанностями. Объект передали "Крымавтодору", который должен был содержать ее в безопасных эксплуатационных характеристиках и ликвидировать обвалы. Передвигаться по этой трассе безопасно, но нет освещения, объяснял министр транспорта Республики Крым Евгений Исаков.
В октябре 2020 года объект поручили компании "ВАД", которая строила федеральную трассу "Таврида". Строительство должны были завершить в 2021 году.
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