https://crimea.ria.ru/20231013/v-krymu-podryadchik-prosit-esche-polmilliarda-rubley-na-stroitelstvo-trassy-1132083581.html

В Крыму подрядчик просит еще полмиллиарда рублей на строительство трассы

В Крыму подрядчик просит еще полмиллиарда рублей на строительство трассы - РИА Новости Крым, 13.10.2023

В Крыму подрядчик просит еще полмиллиарда рублей на строительство трассы

Для строительства участка объездной дороги "Дубки - Левадки" в Симферополе подрядчик запросил дополнительно полмиллиарда рублей. Об этом в ходе рабочего... РИА Новости Крым, 13.10.2023

2023-10-13T19:45

2023-10-13T19:45

2023-10-13T19:45

крым

сергей аксенов

дороги крыма

ремонт и строительство дорог в крыму

симферополь

ао "вад"

крымавтодор

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111603/38/1116033884_0:124:5234:3068_1920x0_80_0_0_07010516c7088b25c8d6474a4c62807c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Для строительства участка объездной дороги "Дубки - Левадки" в Симферополе подрядчик запросил дополнительно полмиллиарда рублей. Об этом в ходе рабочего совещания проинформировал глава Крыма Сергей Аксенов.Глава Крыма заявил, что необходимо пересчитать смету и минимизировать все расходы. По его словам, такие же вопросы накопились и в отношении ГКУ "Служба автомобильных дорог Республики Крым".Четырехполосная дорога первой категории "Дубки - Левадки" строилась на средства ФЦП и должна была быть завершена в августе 2018 года. Однако в связи с переносом газовых путей и затянувшимся изъятием земельных участков ее сдали в эксплуатацию в 2019 году.Осенью 2020 года на этом участке объездной дороги произошел обвал. Выяснилось, что подрядная организация не справилась со своими обязанностями. Объект передали "Крымавтодору", который должен был содержать ее в безопасных эксплуатационных характеристиках и ликвидировать обвалы. Передвигаться по этой трассе безопасно, но нет освещения, объяснял министр транспорта Республики Крым Евгений Исаков.В октябре 2020 года объект поручили компании "ВАД", которая строила федеральную трассу "Таврида". Строительство должны были завершить в 2021 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком завел дело на директора компании, построившей трассу в КрымуДорога перемен: как в Крыму меняется дорожная и транспортная логистика?В Симферополе отремонтируют двухуровневую развязку на объездной

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, дороги крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, симферополь, ао "вад", крымавтодор, новости крыма