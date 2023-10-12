https://crimea.ria.ru/20231012/v-simferopole-otremontiruyut-dvukhurovnevuyu-razvyazku-na-obezdnoy-1132031170.html
В Симферополе отремонтируют двухуровневую развязку на объездной
В Симферополе отремонтируют двухуровневую развязку на объездной - РИА Новости Крым, 12.10.2023
В Симферополе отремонтируют двухуровневую развязку на объездной
В Симферополе отремонтируют двухуровневую транспортную развязку на пересечении улиц Куйбышева и Объездной дороги. Соотвествующее распоряжение главы Крыма... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T20:46
2023-10-12T20:46
2023-10-12T20:46
ситуация на дорогах крыма
крым
симферополь
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
городская среда
логистика
сергей аксенов
крымавтодор
служба автомобильных дорог республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130716221_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3320f0238cb78558db67c91baea64863.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе отремонтируют двухуровневую транспортную развязку на пересечении улиц Куйбышева и Объездной дороги. Соотвествующее распоряжение главы Крыма опубликовано на правительственном портале республики.В соответствии с распоряжением, стоимость работ составит более 34,5 млн рублей. Подрядчик должен завершить ремонт до 1 декабря текущего года. Авансовый платеж составляет половину стоимости контракта. Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым.Ранее сообщалось, что ремонт на транспортной развязке на пересечении объездной дороги Симферополя и трассы Симферополь-Николаевка планируют завершить в течение трех месяцев. Читайте также на РИА Новости Крым:Трассу Симферополь - Евпатория - Мирный закончат в 2023 году – АксеновОт Судака до трассы “Таврида” построят новую дорогуКоммунальщики vs дорожники: что происходит с ремонтом дорог в Крыму
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130716221_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_6b4ebd247ed2a59f7647380183f30c6e.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, городская среда, логистика, сергей аксенов, крымавтодор, служба автомобильных дорог республики крым, новости крыма
В Симферополе отремонтируют двухуровневую развязку на объездной
Определен подрядчик на ремонт развязки на Объездной улице в Симферополе – указ Аксенова