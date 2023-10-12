https://crimea.ria.ru/20231012/v-simferopole-otremontiruyut-dvukhurovnevuyu-razvyazku-na-obezdnoy-1132031170.html

В Симферополе отремонтируют двухуровневую развязку на объездной

В Симферополе отремонтируют двухуровневую развязку на объездной - РИА Новости Крым, 12.10.2023

В Симферополе отремонтируют двухуровневую развязку на объездной

В Симферополе отремонтируют двухуровневую транспортную развязку на пересечении улиц Куйбышева и Объездной дороги. Соотвествующее распоряжение главы Крыма... РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T20:46

2023-10-12T20:46

2023-10-12T20:46

ситуация на дорогах крыма

крым

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе отремонтируют двухуровневую транспортную развязку на пересечении улиц Куйбышева и Объездной дороги. Соотвествующее распоряжение главы Крыма опубликовано на правительственном портале республики.В соответствии с распоряжением, стоимость работ составит более 34,5 млн рублей. Подрядчик должен завершить ремонт до 1 декабря текущего года. Авансовый платеж составляет половину стоимости контракта. Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым.Ранее сообщалось, что ремонт на транспортной развязке на пересечении объездной дороги Симферополя и трассы Симферополь-Николаевка планируют завершить в течение трех месяцев. Читайте также на РИА Новости Крым:Трассу Симферополь - Евпатория - Мирный закончат в 2023 году – АксеновОт Судака до трассы “Таврида” построят новую дорогуКоммунальщики vs дорожники: что происходит с ремонтом дорог в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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