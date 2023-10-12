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В Симферополе отремонтируют двухуровневую развязку на объездной - РИА Новости Крым, 12.10.2023
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В Симферополе отремонтируют двухуровневую развязку на объездной
В Симферополе отремонтируют двухуровневую развязку на объездной - РИА Новости Крым, 12.10.2023
В Симферополе отремонтируют двухуровневую развязку на объездной
В Симферополе отремонтируют двухуровневую транспортную развязку на пересечении улиц Куйбышева и Объездной дороги. Соотвествующее распоряжение главы Крыма... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T20:46
2023-10-12T20:46
ситуация на дорогах крыма
крым
симферополь
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
городская среда
логистика
сергей аксенов
крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе отремонтируют двухуровневую транспортную развязку на пересечении улиц Куйбышева и Объездной дороги. Соотвествующее распоряжение главы Крыма опубликовано на правительственном портале республики.В соответствии с распоряжением, стоимость работ составит более 34,5 млн рублей. Подрядчик должен завершить ремонт до 1 декабря текущего года. Авансовый платеж составляет половину стоимости контракта. Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым.Ранее сообщалось, что ремонт на транспортной развязке на пересечении объездной дороги Симферополя и трассы Симферополь-Николаевка планируют завершить в течение трех месяцев. Читайте также на РИА Новости Крым:Трассу Симферополь - Евпатория - Мирный закончат в 2023 году – АксеновОт Судака до трассы “Таврида” построят новую дорогуКоммунальщики vs дорожники: что происходит с ремонтом дорог в Крыму
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крым, симферополь, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, городская среда, логистика, сергей аксенов, крымавтодор, служба автомобильных дорог республики крым, новости крыма
В Симферополе отремонтируют двухуровневую развязку на объездной

Определен подрядчик на ремонт развязки на Объездной улице в Симферополе – указ Аксенова

20:46 12.10.2023
 
© РИА Новости КрымРемонт дорог в Крыму
Ремонт дорог в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе отремонтируют двухуровневую транспортную развязку на пересечении улиц Куйбышева и Объездной дороги. Соотвествующее распоряжение главы Крыма опубликовано на правительственном портале республики.

"Определить государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымавтодор" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение работ по текущему ремонту на объекте: "Ремонт транспортной развязки в двух уровнях на пересечении улиц Куйбышева и Объездной дороги в границах муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым", – сказано в документе.

В соответствии с распоряжением, стоимость работ составит более 34,5 млн рублей. Подрядчик должен завершить ремонт до 1 декабря текущего года. Авансовый платеж составляет половину стоимости контракта. Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым.
Ранее сообщалось, что ремонт на транспортной развязке на пересечении объездной дороги Симферополя и трассы Симферополь-Николаевка планируют завершить в течение трех месяцев.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымСимферопольРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогГородская средаЛогистикаСергей АксеновКрымавтодорСлужба автомобильных дорог Республики КрымНовости Крыма
 
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