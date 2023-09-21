https://crimea.ria.ru/20230921/kommunalschiki-vs-dorozhniki-chto-proiskhodit-s-remontom-dorog-v-krymu-1131573222.html

Коммунальщики vs дорожники: что происходит с ремонтом дорог в Крыму

Коммунальщики vs дорожники: что происходит с ремонтом дорог в Крыму - РИА Новости Крым, 21.09.2023

Коммунальщики vs дорожники: что происходит с ремонтом дорог в Крыму

Качество ремонтов дорог в Крыму заметно повысилось с 2017 года, при этом одной из главных проблем остается несогласованность с коммунальными службами, которые... РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T18:39

2023-09-21T18:39

2023-09-21T18:39

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Качество ремонтов дорог в Крыму заметно повысилось с 2017 года, при этом одной из главных проблем остается несогласованность с коммунальными службами, которые после завершения дорожных работ вскрывают участки для замены сетей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали эксперты Общероссийского Народного фронта в Крыму.Заметные улучшения"С начала запуска национального проекта "Безопасные и качественные дороги" мы проверили более трехсот магистралей, более сотни – за последний год. С 2017 года видим улучшение качества дорожных работ", – констатирует руководитель исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.По словам ее коллеги, члена крымского регионального штаба ОНФ Виталия Викторова, меняется не только качество укладки дорожного полотна, но и работы по благоустройству.Проблемы остаются"Первое, на что мы реагируем – жалобы людей, обещают отремонтировать ту или иную дорогу, даже ставят ее в план, но из года в год ничего не происходит", – продолжает Вертинская.Также, по ее словам, существует еще большая проблема – новые дороги разрывают коммунальные службы.Кроме того, во многих случаях в ходе ремонтов улиц недостаточно внимания уделяется их освещению и устройству остановочных павильонов, а также содержанию дорог после ремонта. По словам членов ОНФ, с любым вопросом относительно качества ремонтов дорог жители Крыма могут обращаться в региональное подразделение Общероссийского Народного фронта – здесь проблему возьмут на контроль и постараются решить.Ранее сообщалось, что в Крыму в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в этом году отремонтируют более 160 км автодорожного полотна. Также в рамках нацпроекта запланированы работы по ремонту искусственных сооружений, в частности, до конца года в порядок должны привести 24 моста. Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области ремонтируют участок сухопутного пути в Крым – схемаТри тысячи километров: в Крыму завершили профилирование дорогВсе в дело: Аксенов предложил отсыпать селевым щебнем дороги Ялты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ремонт дорог, алла вертинская, виталий викторов, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, онф, общество, видео