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Коммунальщики vs дорожники: что происходит с ремонтом дорог в Крыму - РИА Новости Крым, 21.09.2023
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Коммунальщики vs дорожники: что происходит с ремонтом дорог в Крыму
Коммунальщики vs дорожники: что происходит с ремонтом дорог в Крыму - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Коммунальщики vs дорожники: что происходит с ремонтом дорог в Крыму
Качество ремонтов дорог в Крыму заметно повысилось с 2017 года, при этом одной из главных проблем остается несогласованность с коммунальными службами, которые... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T18:39
2023-09-21T18:39
крым
ремонт дорог
алла вертинская
виталий викторов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Качество ремонтов дорог в Крыму заметно повысилось с 2017 года, при этом одной из главных проблем остается несогласованность с коммунальными службами, которые после завершения дорожных работ вскрывают участки для замены сетей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали эксперты Общероссийского Народного фронта в Крыму.Заметные улучшения"С начала запуска национального проекта "Безопасные и качественные дороги" мы проверили более трехсот магистралей, более сотни – за последний год. С 2017 года видим улучшение качества дорожных работ", – констатирует руководитель исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.По словам ее коллеги, члена крымского регионального штаба ОНФ Виталия Викторова, меняется не только качество укладки дорожного полотна, но и работы по благоустройству.Проблемы остаются"Первое, на что мы реагируем – жалобы людей, обещают отремонтировать ту или иную дорогу, даже ставят ее в план, но из года в год ничего не происходит", – продолжает Вертинская.Также, по ее словам, существует еще большая проблема – новые дороги разрывают коммунальные службы.Кроме того, во многих случаях в ходе ремонтов улиц недостаточно внимания уделяется их освещению и устройству остановочных павильонов, а также содержанию дорог после ремонта. По словам членов ОНФ, с любым вопросом относительно качества ремонтов дорог жители Крыма могут обращаться в региональное подразделение Общероссийского Народного фронта – здесь проблему возьмут на контроль и постараются решить.Ранее сообщалось, что в Крыму в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в этом году отремонтируют более 160 км автодорожного полотна. Также в рамках нацпроекта запланированы работы по ремонту искусственных сооружений, в частности, до конца года в порядок должны привести 24 моста. Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области ремонтируют участок сухопутного пути в Крым – схемаТри тысячи километров: в Крыму завершили профилирование дорогВсе в дело: Аксенов предложил отсыпать селевым щебнем дороги Ялты
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4.7
96
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крым, ремонт дорог, алла вертинская, виталий викторов, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, онф, общество, видео
Коммунальщики vs дорожники: что происходит с ремонтом дорог в Крыму

Новые дороги в Крыму строят без учета коммуникаций – ОНФ

18:39 21.09.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Качество ремонтов дорог в Крыму заметно повысилось с 2017 года, при этом одной из главных проблем остается несогласованность с коммунальными службами, которые после завершения дорожных работ вскрывают участки для замены сетей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали эксперты Общероссийского Народного фронта в Крыму.

Заметные улучшения

"С начала запуска национального проекта "Безопасные и качественные дороги" мы проверили более трехсот магистралей, более сотни – за последний год. С 2017 года видим улучшение качества дорожных работ", – констатирует руководитель исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.
По словам ее коллеги, члена крымского регионального штаба ОНФ Виталия Викторова, меняется не только качество укладки дорожного полотна, но и работы по благоустройству.

"Ранее мы обращали внимание только на полотно дороги. Нам говорили, что невозможно сделать никакого благоустройства: ни тротуаров, ни отсыпки обочин. Но при нашем участии и участии администраций это меняется. Сейчас качество полотна нас устраивает – пришли другие подрядчики, с более квалифицированными рабочими, современной техникой. Теперь мы обращаем внимание на благоустройство пешеходных зон восстановление после ремонта дороги", - отметил он.

Проблемы остаются

"Первое, на что мы реагируем – жалобы людей, обещают отремонтировать ту или иную дорогу, даже ставят ее в план, но из года в год ничего не происходит", – продолжает Вертинская.
Также, по ее словам, существует еще большая проблема – новые дороги разрывают коммунальные службы.

"Если это происходит, участок сразу слетает с гарантии у подрядчика и новая дорога превращается в кошмар. Здесь нужен комплексный подход, взаимодействие всех служб", – отмечают члены ОНФ.

Кроме того, во многих случаях в ходе ремонтов улиц недостаточно внимания уделяется их освещению и устройству остановочных павильонов, а также содержанию дорог после ремонта. По словам членов ОНФ, с любым вопросом относительно качества ремонтов дорог жители Крыма могут обращаться в региональное подразделение Общероссийского Народного фронта – здесь проблему возьмут на контроль и постараются решить.
Ранее сообщалось, что в Крыму в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в этом году отремонтируют более 160 км автодорожного полотна. Также в рамках нацпроекта запланированы работы по ремонту искусственных сооружений, в частности, до конца года в порядок должны привести 24 моста.
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