https://crimea.ria.ru/20230921/v-khersonskoy-oblasti-remontiruyut-uchastok-sukhoputnogo-puti-v-krym--skhema-1131567369.html

В Херсонской области ремонтируют участок сухопутного пути в Крым – схема

В Херсонской области ремонтируют участок сухопутного пути в Крым – схема - РИА Новости Крым, 21.09.2023

В Херсонской области ремонтируют участок сухопутного пути в Крым – схема

Дорожники приступают к ремонтным работам на участках нескольких дорог Херсонской области, в том числе в порядок приведут часть сухопутного пути в Крым, сообщил... РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T10:04

2023-09-21T10:04

2023-09-21T10:04

херсонская область

ремонт дорог

новости

андрей алексеенко

каховка

геническ

северо-крымский канал

марат хуснуллин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Дорожники приступают к ремонтным работам на участках нескольких дорог Херсонской области, в том числе в порядок приведут часть сухопутного пути в Крым, сообщил в четверг глава регионального правительства Андрей Алексеенко.Всего, по его словам, дорожники отремонтируют 164 км самых нужных людям участков, которые выбирали в ходе опросов. В том числе отремонтируют дороги Нижние Серогозы – Ивановка и Рыково – ж/д переезд, Лепетиха – Геническ, подход к Скадовску от федеральной трассы Армянск – Херсон, два подхода к мостам через Северо-Крымский канал – от Каланчака до Мирного и от Каланчака до Новоалександровки.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Запорожской области отремонтировали участок дороги между городами Приморск и Бердянск, которая является частью сухопутного коридора в Крым. Кроме того, дорожники досрочно завершили ремонт левой части Крымского моста, поврежденной в результате теракте 17 июля 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:На ремонт дороги Бахчисарай – Ялта выделили больше 750 миллионов рублейНовый асфальт и тротуары: в Севастополе досрочно сдали пять дорогКогда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"

херсонская область

каховка

геническ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, ремонт дорог, новости, андрей алексеенко, каховка, геническ, северо-крымский канал, марат хуснуллин