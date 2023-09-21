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В Херсонской области ремонтируют участок сухопутного пути в Крым – схема - РИА Новости Крым, 21.09.2023
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В Херсонской области ремонтируют участок сухопутного пути в Крым – схема
В Херсонской области ремонтируют участок сухопутного пути в Крым – схема - РИА Новости Крым, 21.09.2023
В Херсонской области ремонтируют участок сухопутного пути в Крым – схема
Дорожники приступают к ремонтным работам на участках нескольких дорог Херсонской области, в том числе в порядок приведут часть сухопутного пути в Крым, сообщил... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T10:04
2023-09-21T10:04
херсонская область
ремонт дорог
новости
андрей алексеенко
каховка
геническ
северо-крымский канал
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Дорожники приступают к ремонтным работам на участках нескольких дорог Херсонской области, в том числе в порядок приведут часть сухопутного пути в Крым, сообщил в четверг глава регионального правительства Андрей Алексеенко.Всего, по его словам, дорожники отремонтируют 164 км самых нужных людям участков, которые выбирали в ходе опросов. В том числе отремонтируют дороги Нижние Серогозы – Ивановка и Рыково – ж/д переезд, Лепетиха – Геническ, подход к Скадовску от федеральной трассы Армянск – Херсон, два подхода к мостам через Северо-Крымский канал – от Каланчака до Мирного и от Каланчака до Новоалександровки.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Запорожской области отремонтировали участок дороги между городами Приморск и Бердянск, которая является частью сухопутного коридора в Крым. Кроме того, дорожники досрочно завершили ремонт левой части Крымского моста, поврежденной в результате теракте 17 июля 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:На ремонт дороги Бахчисарай – Ялта выделили больше 750 миллионов рублейНовый асфальт и тротуары: в Севастополе досрочно сдали пять дорогКогда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"
херсонская область
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херсонская область, ремонт дорог, новости, андрей алексеенко, каховка, геническ, северо-крымский канал, марат хуснуллин
В Херсонской области ремонтируют участок сухопутного пути в Крым – схема

Власти Херсонщины: в Херсонской области ремонтируют участок сухопутного пути в Крым

10:04 21.09.2023
 
© Telegram-канал АвтодорРемонт дорог
Ремонт дорог
© Telegram-канал Автодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Дорожники приступают к ремонтным работам на участках нескольких дорог Херсонской области, в том числе в порядок приведут часть сухопутного пути в Крым, сообщил в четверг глава регионального правительства Андрей Алексеенко.

"Перекоп – Чаплынка – Аскания-Нова. Это участок альтернативного маршрута в Крым, который пока в откровенно страшном состоянии. Дорога от Чаплынки на Асканию и к трассе Геническ – Каховка критически важна для жителей наших центральных районов", – указал Алексеенко один из участков.

© Telegram Андрей АлексеенкоКарта ремонта дорог
Карта ремонта дорог
© Telegram Андрей Алексеенко
Карта ремонта дорог
Всего, по его словам, дорожники отремонтируют 164 км самых нужных людям участков, которые выбирали в ходе опросов. В том числе отремонтируют дороги Нижние Серогозы – Ивановка и Рыково – ж/д переезд, Лепетиха – Геническ, подход к Скадовску от федеральной трассы Армянск – Херсон, два подхода к мостам через Северо-Крымский канал – от Каланчака до Мирного и от Каланчака до Новоалександровки.
© Telegram Андрей АлексеенкоКарта ремонта дорог
Карта ремонта дорог
© Telegram Андрей Алексеенко
Карта ремонта дорог

"В сумме на программу ремонта областных дорог выделяется больше 3 миллиардов рублей. Еще 420 миллионов – на ремонт мостов через каналы", – уточнил глава областного правительства.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Запорожской области отремонтировали участок дороги между городами Приморск и Бердянск, которая является частью сухопутного коридора в Крым. Кроме того, дорожники досрочно завершили ремонт левой части Крымского моста, поврежденной в результате теракте 17 июля 2023 года.
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Херсонская областьРемонт дорогНовостиАндрей АлексеенкоКаховкаГеническСеверо-Крымский каналМарат Хуснуллин
 
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