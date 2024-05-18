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Число пострадавших при обстреле Скадовска ВСУ увеличилось до 11 человек - РИА Новости Крым, 18.05.2024
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Число пострадавших при обстреле Скадовска ВСУ увеличилось до 11 человек
Число пострадавших при обстреле Скадовска ВСУ увеличилось до 11 человек - РИА Новости Крым, 18.05.2024
Число пострадавших при обстреле Скадовска ВСУ увеличилось до 11 человек
Количество пострадавших при обстреле Скадовска украинской армией из РСЗО HIMARS увеличилось до 11 человек, сообщили в пресс-службе губернатора Сальдо. РИА Новости Крым, 18.05.2024
2024-05-18T11:37
2024-05-18T11:39
скадовск
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
himars
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Количество пострадавших при обстреле Скадовска украинской армией из РСЗО HIMARS увеличилось до 11 человек, сообщили в пресс-службе губернатора Сальдо.На месте работают экстренные службы. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Ранее сообщалось о троих раненых. В результате ракетного обстрела со стороны украинских террористов разрушен индивидуальный жилой дом. Спасатели приступили к тушению возникшего пожара.
https://crimea.ria.ru/20240518/tri-cheloveka-raneny-v-khersonskoy-oblasti-pri-obstrele-vsu-iz-himars-1137377506.html
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скадовск, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), himars, новости, происшествия
Число пострадавших при обстреле Скадовска ВСУ увеличилось до 11 человек

Количество пострадавших при обстреле Скадовска HIMARS увеличилось до 11 человек - Сальдо

11:37 18.05.2024 (обновлено: 11:39 18.05.2024)
 
© GINTS IVUSKANSВысокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Фото AFP
Высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Фото AFP
© GINTS IVUSKANS
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Количество пострадавших при обстреле Скадовска украинской армией из РСЗО HIMARS увеличилось до 11 человек, сообщили в пресс-службе губернатора Сальдо.
"Количество пострадавших при обстреле Скадовска украинской армией из РСЗО HIMARS увеличилось до 11 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Многих пострадавших посекло осколками", - сообщили в пресс-службе главы Херсонской области.
На месте работают экстренные службы. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.
Ранее сообщалось о троих раненых. В результате ракетного обстрела со стороны украинских террористов разрушен индивидуальный жилой дом. Спасатели приступили к тушению возникшего пожара.
Ракета-носитель запускает высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS) по намеченной цели - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
10:36
Три человека ранены в Херсонской области при обстреле ВСУ из HIMARS
 
СкадовскОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)HIMARSНовостиПроисшествия
 
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