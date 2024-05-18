https://crimea.ria.ru/20240518/chislo-postradavshikh-pri-obstrele-skadovska-vsu-uvelichilos-do-11-chelovek-1137378410.html

Число пострадавших при обстреле Скадовска ВСУ увеличилось до 11 человек

Число пострадавших при обстреле Скадовска ВСУ увеличилось до 11 человек - РИА Новости Крым, 18.05.2024

Число пострадавших при обстреле Скадовска ВСУ увеличилось до 11 человек

Количество пострадавших при обстреле Скадовска украинской армией из РСЗО HIMARS увеличилось до 11 человек, сообщили в пресс-службе губернатора Сальдо. РИА Новости Крым, 18.05.2024

2024-05-18T11:37

2024-05-18T11:37

2024-05-18T11:39

скадовск

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Количество пострадавших при обстреле Скадовска украинской армией из РСЗО HIMARS увеличилось до 11 человек, сообщили в пресс-службе губернатора Сальдо.На месте работают экстренные службы. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Ранее сообщалось о троих раненых. В результате ракетного обстрела со стороны украинских террористов разрушен индивидуальный жилой дом. Спасатели приступили к тушению возникшего пожара.

https://crimea.ria.ru/20240518/tri-cheloveka-raneny-v-khersonskoy-oblasti-pri-obstrele-vsu-iz-himars-1137377506.html

скадовск

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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