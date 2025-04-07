Рейтинг@Mail.ru
Как непогода в Крыму отразится на урожае фруктов - минсельхоз - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250407/kak-nepogoda-v-krymu-otrazitsya-na-urozhae-fruktov---minselkhoz-1145494679.html
Как непогода в Крыму отразится на урожае фруктов - минсельхоз
Как непогода в Крыму отразится на урожае фруктов - минсельхоз - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Как непогода в Крыму отразится на урожае фруктов - минсельхоз
Фруктовые деревья в Крыму не пострадали при ухудшении погоды в Крыму, на территории садов не фиксировали заморозков, при этом показательной станет ночь на 9... РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T16:45
2025-04-07T16:45
эксклюзивы риа новости крым
денис кратюк
минсельхоз крыма
погода
погода в крыму
крымская погода
крым
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145103181_0:234:964:776_1920x0_80_0_0_1d796332d2e7f413f61bc6fc9496454c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Фруктовые деревья в Крыму не пострадали при ухудшении погоды в Крыму, на территории садов не фиксировали заморозков, при этом показательной станет ночь на 9 апреля, которая может принести минусовые температуры. Об этом РИА Новости Крым сообщил в понедельник министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.Ранее в соцсетях сообщалось, что "заморозки в Крыму уничтожили до 30% цветений фруктовых деревьев". Однако без урожая жители и гости полуострова не останутся, поскольку аграрии обычно сами удаляют часть цветений.При этом он подчеркнул, что по прогнозу Росгидрометцентра, самой холодной за эту неделю станет ночь с 8 на 9 апреля – именно этот отрезок времени вызывает особенные опасения аграриев. Только по его итогам садоводы смогут объективно оценить ситуацию с цветением фруктовых деревьев."Ориентиром для нас становится утро среды. Срез будем делать именно утром 9 апреля", - сказал министр.Мартовские заморозки в Крыму также не отразились на цветении косточковых, завязи на деревьях в большинстве хозяйств не пострадали, сообщал ранее руководитель института садоводства Крыма Никитского ботанического сада Александр Сотник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Насколько безопасны ранние овощи в КрымуАграрии Крыма получат 2,5 млрд рублей субсидий – на что пойдут деньгиКаким будет апрель в Крыму – долгосрочный прогноз от ФОБОС
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145103181_0:279:964:1002_1920x0_80_0_0_e70aa04e34eff5b05bedc99636ea73d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис кратюк, минсельхоз крыма, погода, погода в крыму, крымская погода, крым, новости крыма, общество
Как непогода в Крыму отразится на урожае фруктов - минсельхоз

Фруктовые деревья в Крыму не пострадали при ухудшении погоды в Крыму - минсельхоз

16:45 07.04.2025
 
© РИА Новости КрымЗамерзшие цветы абрикоса в Крыму
Замерзшие цветы абрикоса в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Фруктовые деревья в Крыму не пострадали при ухудшении погоды в Крыму, на территории садов не фиксировали заморозков, при этом показательной станет ночь на 9 апреля, которая может принести минусовые температуры. Об этом РИА Новости Крым сообщил в понедельник министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
Ранее в соцсетях сообщалось, что "заморозки в Крыму уничтожили до 30% цветений фруктовых деревьев". Однако без урожая жители и гости полуострова не останутся, поскольку аграрии обычно сами удаляют часть цветений.

"На 7 апреля температура на участках садов не пускалась ниже 2 градусов тепла. То есть реальных заморозков на почве сегодня нет. Несмотря на срывающийся снег и осадки по всему Крыму, нигде в садах минусовая температура не зафиксирована. Сейчас никаких вопросов о подмерзании и о гибели завязи нет", - прокомментировал ситуацию министр.

При этом он подчеркнул, что по прогнозу Росгидрометцентра, самой холодной за эту неделю станет ночь с 8 на 9 апреля – именно этот отрезок времени вызывает особенные опасения аграриев. Только по его итогам садоводы смогут объективно оценить ситуацию с цветением фруктовых деревьев.
"Ориентиром для нас становится утро среды. Срез будем делать именно утром 9 апреля", - сказал министр.
Мартовские заморозки в Крыму также не отразились на цветении косточковых, завязи на деревьях в большинстве хозяйств не пострадали, сообщал ранее руководитель института садоводства Крыма Никитского ботанического сада Александр Сотник.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Насколько безопасны ранние овощи в Крыму
Аграрии Крыма получат 2,5 млрд рублей субсидий – на что пойдут деньги
Каким будет апрель в Крыму – долгосрочный прогноз от ФОБОС
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымДенис КратюкМинсельхоз КрымаПогодаПогода в КрымуКрымская погодаКрымНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:05По Крыму за три месяца перевезли больше 2 млн пассажиров - КЖД
17:54Когда в Керчи откроют ледовый каток и где в Крыму построят такие объекты
17:45Защищал русских на Донбассе: в Щелкино простятся с героем СВО
17:33Упавшую подпорную стену в Ялте укрепят специальной конструкцией
17:11Обменяют мелочь на бумажные деньги: в России стартовала "Монетная неделя"
16:56В Крыму падает уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом
16:45Как непогода в Крыму отразится на урожае фруктов - минсельхоз
16:31Звонит "учитель": в Крыму аферисты взялись за школьников и родителей
16:2318-летний симферополец заключен под стражу за приготовление к теракту
16:20Крымский мост сейчас: ситуация на транспортном переходе
16:07"Время героев": Антон Старостин прошел стажировку в правительстве Крыма
15:41Власти Латвии готовят массовое уничтожение военных мемориалов – разведка
15:29Новый премьер Белоруссии Турчин прибыл в Москву на встречу с Мишустиным
15:08Путин разрешил привлекать подростков к работе в выходные летом
14:52Защищал Родину: в Армянске простятся с героем СВО Дмитрием Тритяком
14:44Как закрытие USAID повлияет на народную дипломатию России за рубежом
14:31Киев потерял еще 150 боевиков в Курской области
14:22В Ялте остановят стройки на четыре месяца
14:14В Крыму выявили три случая заболевания клещевым боррелиозом
14:03В Крыму создают уникальную базу данных жертв нацистской оккупации
Лента новостейМолния