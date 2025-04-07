https://crimea.ria.ru/20250407/kak-nepogoda-v-krymu-otrazitsya-na-urozhae-fruktov---minselkhoz-1145494679.html

Как непогода в Крыму отразится на урожае фруктов - минсельхоз

Как непогода в Крыму отразится на урожае фруктов - минсельхоз - РИА Новости Крым, 07.04.2025

Как непогода в Крыму отразится на урожае фруктов - минсельхоз

Фруктовые деревья в Крыму не пострадали при ухудшении погоды в Крыму, на территории садов не фиксировали заморозков, при этом показательной станет ночь на 9... РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T16:45

2025-04-07T16:45

2025-04-07T16:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Фруктовые деревья в Крыму не пострадали при ухудшении погоды в Крыму, на территории садов не фиксировали заморозков, при этом показательной станет ночь на 9 апреля, которая может принести минусовые температуры. Об этом РИА Новости Крым сообщил в понедельник министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.Ранее в соцсетях сообщалось, что "заморозки в Крыму уничтожили до 30% цветений фруктовых деревьев". Однако без урожая жители и гости полуострова не останутся, поскольку аграрии обычно сами удаляют часть цветений.При этом он подчеркнул, что по прогнозу Росгидрометцентра, самой холодной за эту неделю станет ночь с 8 на 9 апреля – именно этот отрезок времени вызывает особенные опасения аграриев. Только по его итогам садоводы смогут объективно оценить ситуацию с цветением фруктовых деревьев."Ориентиром для нас становится утро среды. Срез будем делать именно утром 9 апреля", - сказал министр.Мартовские заморозки в Крыму также не отразились на цветении косточковых, завязи на деревьях в большинстве хозяйств не пострадали, сообщал ранее руководитель института садоводства Крыма Никитского ботанического сада Александр Сотник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Насколько безопасны ранние овощи в КрымуАграрии Крыма получат 2,5 млрд рублей субсидий – на что пойдут деньгиКаким будет апрель в Крыму – долгосрочный прогноз от ФОБОС

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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