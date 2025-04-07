Как непогода в Крыму отразится на урожае фруктов - минсельхоз
Фруктовые деревья в Крыму не пострадали при ухудшении погоды в Крыму - минсельхоз
© РИА Новости КрымЗамерзшие цветы абрикоса в Крыму
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Фруктовые деревья в Крыму не пострадали при ухудшении погоды в Крыму, на территории садов не фиксировали заморозков, при этом показательной станет ночь на 9 апреля, которая может принести минусовые температуры. Об этом РИА Новости Крым сообщил в понедельник министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
Ранее в соцсетях сообщалось, что "заморозки в Крыму уничтожили до 30% цветений фруктовых деревьев". Однако без урожая жители и гости полуострова не останутся, поскольку аграрии обычно сами удаляют часть цветений.
"На 7 апреля температура на участках садов не пускалась ниже 2 градусов тепла. То есть реальных заморозков на почве сегодня нет. Несмотря на срывающийся снег и осадки по всему Крыму, нигде в садах минусовая температура не зафиксирована. Сейчас никаких вопросов о подмерзании и о гибели завязи нет", - прокомментировал ситуацию министр.
При этом он подчеркнул, что по прогнозу Росгидрометцентра, самой холодной за эту неделю станет ночь с 8 на 9 апреля – именно этот отрезок времени вызывает особенные опасения аграриев. Только по его итогам садоводы смогут объективно оценить ситуацию с цветением фруктовых деревьев.
"Ориентиром для нас становится утро среды. Срез будем делать именно утром 9 апреля", - сказал министр.
Мартовские заморозки в Крыму также не отразились на цветении косточковых, завязи на деревьях в большинстве хозяйств не пострадали, сообщал ранее руководитель института садоводства Крыма Никитского ботанического сада Александр Сотник.
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