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Насколько безопасны ранние овощи в Крыму
Насколько безопасны ранние овощи в Крыму - РИА Новости Крым, 06.04.2025
Насколько безопасны ранние овощи в Крыму
В ходе проверки плодовоовощной продукции в теплицах, магазинах, торговых сетях и на рынках в Крыму нарушений не выявлено. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T18:48
2025-04-06T18:48
2025-04-06T18:48
радио "спутник в крыму"
овощи
арсен арзиев
здоровье
россельхознадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В ходе проверки плодовоовощной продукции в теплицах, магазинах, торговых сетях и на рынках в Крыму нарушений не выявлено. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.По словам Арзиева, Россельхознадзор проводит регулярные проверки плодовоовощной продукции для контроля за допустимым количеством в ней пестицидов и агрохимикатов.В этом году количество проб для изучения ситуации было увеличено, но нарушений пока не выявили, добавил он."В рамках фитосанитарного мониторинга в теплицах отбирали и томаты, и огурцы ранние. Сейчас по выявлениям пока все чисто. Остаточное количество пестицидов и агрохимикатов соответствует определенным нормам, не надо беспокоиться. Но мы руку на пульсе в этом вопросе держим", – сказал Арзиев.Он подчеркнул, что в случае выявления нарушений крымчане и гости полуострова будут сразу же проинформированы – сведения опубликуют в официальных источниках ведомства.Арзиев призвал покупателей овощей и фруктов не приобретать товары в местах стихийной торговли и подчеркнул, что такая продукция считается небезопасной, потому что она не исследуется.Ранее руководитель управления рассказал, что по итогам проверки тепличных хозяйств в Крыму и Севастополе было установлено шесть карантинных фитосанитарных зон в связи с обнаружением опасного насекомого-вредителя – западного цветочного трипса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарайском районе закрыли на карантин теплицуВ Симферополе нашли центнер просроченного сыраВ Крыму появился современный центр диагностики пищевых продуктов
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овощи, арсен арзиев, здоровье, россельхознадзор
Насколько безопасны ранние овощи в Крыму
В Крыму проверка ранних овощей не выявила нарушений – Россельхознадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым.
В ходе проверки плодовоовощной продукции в теплицах, магазинах, торговых сетях и на рынках в Крыму нарушений не выявлено. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.
По словам Арзиева, Россельхознадзор проводит регулярные проверки плодовоовощной продукции для контроля за допустимым количеством в ней пестицидов и агрохимикатов.
"В прошлом году у нас были выявления в части превышения остаточного количества пестицидов и нитратов в бахчевых культурах, арбузах и дынях, и плодовоовощной – это огурцы, томаты и другие культуры", – рассказал Арзиев.
В этом году количество проб для изучения ситуации было увеличено, но нарушений пока не выявили, добавил он.
"В рамках фитосанитарного мониторинга в теплицах отбирали и томаты, и огурцы ранние. Сейчас по выявлениям пока все чисто. Остаточное количество пестицидов и агрохимикатов соответствует определенным нормам, не надо беспокоиться. Но мы руку на пульсе в этом вопросе держим", – сказал Арзиев.
Он подчеркнул, что в случае выявления нарушений крымчане и гости полуострова будут сразу же проинформированы – сведения опубликуют в официальных источниках ведомства.
Арзиев призвал покупателей овощей и фруктов не приобретать товары в местах стихийной торговли и подчеркнул, что такая продукция считается небезопасной, потому что она не исследуется.
Ранее руководитель управления рассказал
, что по итогам проверки тепличных хозяйств в Крыму и Севастополе было установлено шесть карантинных фитосанитарных зон в связи с обнаружением опасного насекомого-вредителя – западного цветочного трипса.
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