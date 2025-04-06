https://crimea.ria.ru/20250406/naskolko-bezopasny-rannie-ovoschi-v-krymu-1145400953.html

Насколько безопасны ранние овощи в Крыму

Насколько безопасны ранние овощи в Крыму - РИА Новости Крым, 06.04.2025

Насколько безопасны ранние овощи в Крыму

В ходе проверки плодовоовощной продукции в теплицах, магазинах, торговых сетях и на рынках в Крыму нарушений не выявлено. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 06.04.2025

2025-04-06T18:48

2025-04-06T18:48

2025-04-06T18:48

радио "спутник в крыму"

овощи

арсен арзиев

здоровье

россельхознадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В ходе проверки плодовоовощной продукции в теплицах, магазинах, торговых сетях и на рынках в Крыму нарушений не выявлено. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.По словам Арзиева, Россельхознадзор проводит регулярные проверки плодовоовощной продукции для контроля за допустимым количеством в ней пестицидов и агрохимикатов.В этом году количество проб для изучения ситуации было увеличено, но нарушений пока не выявили, добавил он."В рамках фитосанитарного мониторинга в теплицах отбирали и томаты, и огурцы ранние. Сейчас по выявлениям пока все чисто. Остаточное количество пестицидов и агрохимикатов соответствует определенным нормам, не надо беспокоиться. Но мы руку на пульсе в этом вопросе держим", – сказал Арзиев.Он подчеркнул, что в случае выявления нарушений крымчане и гости полуострова будут сразу же проинформированы – сведения опубликуют в официальных источниках ведомства.Арзиев призвал покупателей овощей и фруктов не приобретать товары в местах стихийной торговли и подчеркнул, что такая продукция считается небезопасной, потому что она не исследуется.Ранее руководитель управления рассказал, что по итогам проверки тепличных хозяйств в Крыму и Севастополе было установлено шесть карантинных фитосанитарных зон в связи с обнаружением опасного насекомого-вредителя – западного цветочного трипса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарайском районе закрыли на карантин теплицуВ Симферополе нашли центнер просроченного сыраВ Крыму появился современный центр диагностики пищевых продуктов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

овощи, арсен арзиев, здоровье, россельхознадзор