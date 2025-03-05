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В Крыму появился современный центр диагностики пищевых продуктов - РИА Новости Крым, 05.03.2025
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В Крыму появился современный центр диагностики пищевых продуктов
В Крыму появился современный центр диагностики пищевых продуктов - РИА Новости Крым, 05.03.2025
В Крыму появился современный центр диагностики пищевых продуктов
На базе Федерального центра охраны здоровья животных в Крыму открыли новый лабораторно-диагностический корпус. Об этом соообщил председатель Совета министров... РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T21:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. На базе Федерального центра охраны здоровья животных в Крыму открыли новый лабораторно-диагностический корпус. Об этом соообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.В 2024 году в крымский филиал, подведомственный Россельхознадзору, поступило более 20 тысяч проб, что позволило провести свыше 40 тысяч исследований и обеспечить контроль качества продукции, отметил председатель совмина.В прошлом году было отобрано 439 проб мясной, молочной, рыбной и другой продукции; около 10% из них признаны некачественными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стали производить больше продуктов и электроникиМеню для релокантов: Володин высказался о пищевом нововведении в ЕСРоссийский рынок полностью обеспечен продуктами - Патрушев
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РИА Новости Крым
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новости крыма, юрий гоцанюк, россельхознадзор, крым, продукты
В Крыму появился современный центр диагностики пищевых продуктов

В Крыму открыли новый лабораторно-диагностический корпус по исследованию пищевых продуктов

21:56 05.03.2025 (обновлено: 21:58 05.03.2025)
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаВ Крыму открыли новый лабораторно-диагностический корпус по исследованию пищевых продуктов
В Крыму открыли новый лабораторно-диагностический корпус по исследованию пищевых продуктов
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. На базе Федерального центра охраны здоровья животных в Крыму открыли новый лабораторно-диагностический корпус. Об этом соообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
"Благодаря современному оборудованию здесь можно исследовать пищевые продукты и сырье, корм животного и растительного происхождения, а также питьевую воду и напитки", – говорится в сообщении.
В 2024 году в крымский филиал, подведомственный Россельхознадзору, поступило более 20 тысяч проб, что позволило провести свыше 40 тысяч исследований и обеспечить контроль качества продукции, отметил председатель совмина.
В прошлом году было отобрано 439 проб мясной, молочной, рыбной и другой продукции; около 10% из них признаны некачественными.
"Количество проверок по фальсификату в торговых сетях, учреждениях образования и здравоохранения нужно увеличить. Минпром и минсельхоз Крыма окажут центру всестороннюю помощь", – подчеркнул Гоцанюк.
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