https://crimea.ria.ru/20250305/v-krymu-poyavilsya-sovremennyy-tsentr-diagnostiki-pischevykh-produktov-1144683494.html

В Крыму появился современный центр диагностики пищевых продуктов

В Крыму появился современный центр диагностики пищевых продуктов - РИА Новости Крым, 05.03.2025

В Крыму появился современный центр диагностики пищевых продуктов

На базе Федерального центра охраны здоровья животных в Крыму открыли новый лабораторно-диагностический корпус. Об этом соообщил председатель Совета министров... РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T21:56

2025-03-05T21:56

2025-03-05T21:58

новости крыма

юрий гоцанюк

россельхознадзор

крым

продукты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. На базе Федерального центра охраны здоровья животных в Крыму открыли новый лабораторно-диагностический корпус. Об этом соообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.В 2024 году в крымский филиал, подведомственный Россельхознадзору, поступило более 20 тысяч проб, что позволило провести свыше 40 тысяч исследований и обеспечить контроль качества продукции, отметил председатель совмина.В прошлом году было отобрано 439 проб мясной, молочной, рыбной и другой продукции; около 10% из них признаны некачественными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стали производить больше продуктов и электроникиМеню для релокантов: Володин высказался о пищевом нововведении в ЕСРоссийский рынок полностью обеспечен продуктами - Патрушев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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