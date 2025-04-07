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Новый премьер Белоруссии Турчин прибыл в Москву на встречу с Мишустиным - РИА Новости Крым, 07.04.2025
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Новый премьер Белоруссии Турчин прибыл в Москву на встречу с Мишустиным
Новый премьер Белоруссии Турчин прибыл в Москву на встречу с Мишустиным - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Новый премьер Белоруссии Турчин прибыл в Москву на встречу с Мишустиным
В Москве состоялись переговоры нового главы правительства Беларуси Александра Турчина и главы правительства России Михаила Мишустина. РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T15:29
2025-04-07T15:29
новости
александр турчин
белоруссия
политика
россия
михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Москве состоялись переговоры нового главы правительства Беларуси Александра Турчина и главы правительства России Михаила Мишустина.Он отметил, что прошлый год был важным для отношений России и Белоруссии, благодаря 25-летию Союзного государства и 30-летию Договора о дружбе и сотрудничестве."К этим юбилейным датам мы подошли с ощутимыми результатами, что еще раз подтверждает правильность выбранной главами государств модели Союзного государства, которая является одним из самых образцовых примеров экономической интеграции не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. В связи с этим нацелены на четкое выполнение основных направлений реализации Союзного договора на 2024–2026 годы", – подчеркнул премьер-министр Беларуси.В свою очередь, глава правительства России Михаил Мишустин напомнил, что 13 марта в переговорах президентов Беларуси и России были достигнуты важные договоренности о сотрудничестве в Союзном государстве. Задача правительств – быстро и точно выполнять решения, принятые на высшем уровне.Во время встречи обсудили и подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экспорт из Крыма: что и куда продает республикаЕдинение народов Беларуси и России: 80 лет общей ПобедыЛукашенко: только сообща россияне и белорусы смогут противостоять вызовам
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РИА Новости Крым
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новости, александр турчин, белоруссия, политика, россия, михаил мишустин
Новый премьер Белоруссии Турчин прибыл в Москву на встречу с Мишустиным

Премьер Белоруссии Александр Турчин прибыл в Москву на встречу с Михаилом Мишустиным

15:29 07.04.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкАлександр Турчин
Александр Турчин - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Москве состоялись переговоры нового главы правительства Беларуси Александра Турчина и главы правительства России Михаила Мишустина.

"Первые визиты после выборов либо после назначения руководство Беларуси традиционно осуществляет именно в Россию. Это наглядно свидетельствует о приоритетности и долгосрочности белорусско-российского стратегического партнерства", – сказал Турчин.

Он отметил, что прошлый год был важным для отношений России и Белоруссии, благодаря 25-летию Союзного государства и 30-летию Договора о дружбе и сотрудничестве.
"К этим юбилейным датам мы подошли с ощутимыми результатами, что еще раз подтверждает правильность выбранной главами государств модели Союзного государства, которая является одним из самых образцовых примеров экономической интеграции не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. В связи с этим нацелены на четкое выполнение основных направлений реализации Союзного договора на 2024–2026 годы", – подчеркнул премьер-министр Беларуси.
В свою очередь, глава правительства России Михаил Мишустин напомнил, что 13 марта в переговорах президентов Беларуси и России были достигнуты важные договоренности о сотрудничестве в Союзном государстве. Задача правительств – быстро и точно выполнять решения, принятые на высшем уровне.
Во время встречи обсудили и подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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НовостиАлександр ТурчинБелоруссияПолитикаРоссияМихаил Мишустин
 
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