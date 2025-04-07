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Власти Латвии готовят массовое уничтожение военных мемориалов – разведка - РИА Новости Крым, 07.04.2025
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Власти Латвии готовят массовое уничтожение военных мемориалов – разведка
Власти Латвии готовят массовое уничтожение военных мемориалов – разведка - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Власти Латвии готовят массовое уничтожение военных мемориалов – разведка
Власти Латвии прорабатывают планы по уничтожению в кратчайшие сроки порядка трети мемориалов советским-воинам освободителям на территории страны. Об этом... РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T15:41
2025-04-07T15:41
латвия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Власти Латвии прорабатывают планы по уничтожению в кратчайшие сроки порядка трети мемориалов советским-воинам освободителям на территории страны. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.Как отметили в ведомстве, для придания акту вандализма видимости "цивилизованности" предполагается действовать "строго в рамках латвийского правового поля". В частности, преступная схема предусматривает проведение фиктивных археологических исследований, которые должны "во что бы то ни стало опровергнуть" существование под мемориалами массовых захоронений бойцов.Задача уничтожения мемориалов, по данным СВР, возложена на один из "поисковых отрядов", руководство которого дало предварительное согласие "за разумную плату" надругаться над могилами и сфабриковать "нужные" протоколы раскопок об отсутствии следов захоронения.Первыми в списке на уничтожение стоят расположенные в Риге православное Торнякалнское и воинское Братское кладбища.Ранее правительство РВ в Эстонии сообщило, что сотрудники Эстонского военного музея уничтожили на Таллинском военном кладбище монументы в честь погибших советских солдат и моряков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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латвия, память, новости, история, великая отечественная война, ссср
Власти Латвии готовят массовое уничтожение военных мемориалов – разведка

Власти Латвии планируют уничтожить порядка трети мемориалов советским воинам – СВР

15:41 07.04.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЦветы у мемориального комплекса "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков"
Цветы у мемориального комплекса Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Власти Латвии прорабатывают планы по уничтожению в кратчайшие сроки порядка трети мемориалов советским-воинам освободителям на территории страны. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"Латвийские власти в неудержимом стремлении омрачить празднование 9 мая 80-летия Великой Победы прорабатывают планы массового уничтожения расположенных на территории страны военных мемориалов. Намечено "в максимально сжатые сроки" избавиться от порядка трети монументов над братскими могилами советских воинов-освободителей", - говорится в заявлении.
Как отметили в ведомстве, для придания акту вандализма видимости "цивилизованности" предполагается действовать "строго в рамках латвийского правового поля". В частности, преступная схема предусматривает проведение фиктивных археологических исследований, которые должны "во что бы то ни стало опровергнуть" существование под мемориалами массовых захоронений бойцов.
Задача уничтожения мемориалов, по данным СВР, возложена на один из "поисковых отрядов", руководство которого дало предварительное согласие "за разумную плату" надругаться над могилами и сфабриковать "нужные" протоколы раскопок об отсутствии следов захоронения.
Первыми в списке на уничтожение стоят расположенные в Риге православное Торнякалнское и воинское Братское кладбища.
Ранее правительство РВ в Эстонии сообщило, что сотрудники Эстонского военного музея уничтожили на Таллинском военном кладбище монументы в честь погибших советских солдат и моряков.
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