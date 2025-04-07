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Власти Латвии готовят массовое уничтожение военных мемориалов – разведка

Власти Латвии готовят массовое уничтожение военных мемориалов – разведка - РИА Новости Крым, 07.04.2025

Власти Латвии готовят массовое уничтожение военных мемориалов – разведка

Власти Латвии прорабатывают планы по уничтожению в кратчайшие сроки порядка трети мемориалов советским-воинам освободителям на территории страны. Об этом... РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T15:41

2025-04-07T15:41

2025-04-07T15:41

латвия

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ссср

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Власти Латвии прорабатывают планы по уничтожению в кратчайшие сроки порядка трети мемориалов советским-воинам освободителям на территории страны. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.Как отметили в ведомстве, для придания акту вандализма видимости "цивилизованности" предполагается действовать "строго в рамках латвийского правового поля". В частности, преступная схема предусматривает проведение фиктивных археологических исследований, которые должны "во что бы то ни стало опровергнуть" существование под мемориалами массовых захоронений бойцов.Задача уничтожения мемориалов, по данным СВР, возложена на один из "поисковых отрядов", руководство которого дало предварительное согласие "за разумную плату" надругаться над могилами и сфабриковать "нужные" протоколы раскопок об отсутствии следов захоронения.Первыми в списке на уничтожение стоят расположенные в Риге православное Торнякалнское и воинское Братское кладбища.Ранее правительство РВ в Эстонии сообщило, что сотрудники Эстонского военного музея уничтожили на Таллинском военном кладбище монументы в честь погибших советских солдат и моряков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

латвия, память, новости, история, великая отечественная война, ссср