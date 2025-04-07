https://crimea.ria.ru/20250407/vremya-geroev-anton-starostin-proshel-stazhirovku-v-pravitelstve-kryma-1145495022.html

"Время героев": Антон Старостин прошел стажировку в правительстве Крыма

"Время героев": Антон Старостин прошел стажировку в правительстве Крыма - РИА Новости Крым, 07.04.2025

"Время героев": Антон Старостин прошел стажировку в правительстве Крыма

Герой России Антон Старостин успешно прошел стажировку в правительстве Крыма в рамках кадровой программы "Время героев", сообщил глава Республики Сергей Аксенов РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T16:07

2025-04-07T16:07

2025-04-07T16:07

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сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Герой России Антон Старостин успешно прошел стажировку в правительстве Крыма в рамках кадровой программы "Время героев", сообщил глава Республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.В публикации говорится, что 7 апреля Антона Старостина назначили заместителем председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым."Время героев" – кадровая программа, реализуемая по поручению президента Владимира Путина. Благодаря ей участники и ветераны спецоперации могут пройти обучение и подготовку для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти и в крупных компаниях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Севастополь - Город Героев": почти тысяча участников СВО подали заявки"Герои Крыма" – как подать заявку на участие в кадровой программеОни не предадут: Герой России Роман Кулаков о службе и новой элите страны

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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