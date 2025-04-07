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"Время героев": Антон Старостин прошел стажировку в правительстве Крыма
"Время героев": Антон Старостин прошел стажировку в правительстве Крыма - РИА Новости Крым, 07.04.2025
"Время героев": Антон Старостин прошел стажировку в правительстве Крыма
Герой России Антон Старостин успешно прошел стажировку в правительстве Крыма в рамках кадровой программы "Время героев", сообщил глава Республики Сергей Аксенов РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T16:07
2025-04-07T16:07
2025-04-07T16:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Герой России Антон Старостин успешно прошел стажировку в правительстве Крыма в рамках кадровой программы "Время героев", сообщил глава Республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.В публикации говорится, что 7 апреля Антона Старостина назначили заместителем председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым."Время героев" – кадровая программа, реализуемая по поручению президента Владимира Путина. Благодаря ей участники и ветераны спецоперации могут пройти обучение и подготовку для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти и в крупных компаниях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Севастополь - Город Героев": почти тысяча участников СВО подали заявки"Герои Крыма" – как подать заявку на участие в кадровой программеОни не предадут: Герой России Роман Кулаков о службе и новой элите страны
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новости, новости крыма, время героев, совет министров рк, общество, сергей аксенов
"Время героев": Антон Старостин прошел стажировку в правительстве Крыма
Герой России Старостин прошел стажировку в правительстве Крыма в рамках кадровой программы