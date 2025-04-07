https://crimea.ria.ru/20250407/18-letniy-simferopolets-zaklyuchen-pod-strazhu-za-prigotovlenie-k-teraktu-1145495853.html
18-летний симферополец заключен под стражу за приготовление к теракту
18-летний симферополец заключен под стражу за приготовление к теракту - РИА Новости Крым, 07.04.2025
18-летний симферополец заключен под стражу за приготовление к теракту
18-летний житель Симферополя заключен под стражу по обвинению в приготовлении к теракту. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T16:23
2025-04-07T16:23
2025-04-07T16:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. 18-летний житель Симферополя заключен под стражу по обвинению в приготовлении к теракту. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.По данным пресс-службы, юноша являлся участником международного неонацистского движения, деятельность которого решением Верховного суда Российской Федерации признана террористической и запрещена на территории государства.Довести преступные действия до конца фигурант не смог, поскольку был задержан. При обыске у наго дома изъяты предметы, представляющие интерес для следствия. Молодой человек дал признательные показания, детально описал планируемое преступление."Устанавливается его причастность к совершению иных правонарушений. По ходатайству следствия судом юноше избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в Следкоме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент СБУ в Крыму хотела совершить теракт с помощью "бандеросмузи"Троим подозреваемым в подготовке диверсий в Севастополе продлили арестОбвиняемых в подготовке теракта в Крыму украинцев этапировали на полуостров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, симферополь, происшествия, новости крыма, следком крыма и севастополя, новости
18-летний симферополец заключен под стражу за приготовление к теракту
В Крыму 18-летний парень заключен под стражу за приготовление к поджогу здания
16:23 07.04.2025 (обновлено: 16:34 07.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. 18-летний житель Симферополя заключен под стражу по обвинению в приготовлении к теракту. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
По данным пресс-службы, юноша являлся участником международного неонацистского движения, деятельность которого решением Верховного суда Российской Федерации признана террористической и запрещена на территории государства.
"В целях дестабилизации деятельности органов власти, он спланировал поджог здания в городе Симферополе. Для чего молодой человек изготовил орудие преступления и подыскал соучастников террористического акта из числа молодежи", - сказано в сообщении.
Довести преступные действия до конца фигурант не смог, поскольку был задержан. При обыске у наго дома изъяты предметы, представляющие интерес для следствия. Молодой человек дал признательные показания, детально описал планируемое преступление.
"Устанавливается его причастность к совершению иных правонарушений. По ходатайству следствия судом юноше избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в Следкоме.
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