https://crimea.ria.ru/20240318/agent-sbu-v-krymu-khotela-sovershit-terakt-s-pomoschyu-banderosmuzi-1135798847.html

Агент СБУ в Крыму хотела совершить теракт с помощью "бандеросмузи"

Агент СБУ в Крыму хотела совершить теракт с помощью "бандеросмузи" - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Агент СБУ в Крыму хотела совершить теракт с помощью "бандеросмузи"

24-летняя россиянка, задержанная в Крыму по подозрению в подготовке теракта по заданию украинских спецслужб, намеревалась поджечь релейный шкаф на железной... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T13:16

2024-03-18T13:16

2024-03-18T13:16

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. 24-летняя россиянка, задержанная в Крыму по подозрению в подготовке теракта по заданию украинских спецслужб, намеревалась поджечь релейный шкаф на железной дороге с помощью самостоятельно изготовленного коктейля Молотова, который украинские боевики и националисты называют "бандеросмузи". Об этом рассказала сама девушка в видеоматериале ФСБ, опубликованном РИА Новости.Ранее ФСБ России сообщила о задержании россиянки 1999 года рождения, которая по заданию украинских спецслужб планировала поджечь релейный шкаф на железной дороге, чтобы нарушить военные перевозки.У задержанной были изъяты самодельные зажигательные устройства и средства связи, в которых хранилась переписка с украинским координатором."Приветствую, друзья! Наш "бандеросмузи" готов. Завтра я еще его испытаю, но мне кажется, что все будет хорошо", – комментирует она, демонстрируя пластиковую бутылку с мутной жидкостью.Затем показано, как эта же бутылка горит на траве.Злоумышленница также рассказала, как ее вербовали украинские спецслужбы. По ее словам, неизвестный человек обратился к ней через мессенджер и предложил подзаработать, занявшись "делом в формате закладок". Девушка поначалу отказалась, посчитав, что нужно будет иметь дело с распространением наркотиков. Но собеседник убедил ее в том, что нужно будет "просто распространять листовки".Задержанная добавила, что за закладки ей обещали 500 долларов, за коктейль Молотова – от 800 до 1000 долларов и дополнительное вознаграждение.Злоумышленница добавила, что испытания приготовленной ею зажигательной смеси показали ее неэффективность. Об этом она сообщила своему куратору, на что он ответил, что релейный шкаф можно просто облить бензином и поджечь.Ранее сотрудники УФСБ по Белгородской области задержали уроженку Белгорода, которая готовила диверсию на железнодорожном объекте по заданию украинских спецслужб. Она незаконно приобрела взрывное устройство и планировала совершить подрыв железнодорожных путей, проходящих по территории Белгородской области.А в Крыму ФСБ задержала мужчину и женщину, которые готовили теракты по заданию Киева.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре украинца в Крыму осуждены за шпионажФСБ задержала готовившего теракт по заданию Украины россиянинаРоссиянка готовила диверсию на ж/д объекте по заданию спецслужб Украины

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание агента украинских спецслужб в Крыму. Агент украинских спецслужб, которую поймали в Крыму при подготовке теракта на ж/д, планировала поджечь релейный шкаф при помощи "бандеросмузи". Видео публикует ФСБ. 2024-03-18T13:16 true PT0M55S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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