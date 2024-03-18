https://crimea.ria.ru/20240318/agent-sbu-v-krymu-khotela-sovershit-terakt-s-pomoschyu-banderosmuzi-1135798847.html
Агент СБУ в Крыму хотела совершить теракт с помощью "бандеросмузи"
Агент СБУ в Крыму хотела совершить теракт с помощью "бандеросмузи" - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Агент СБУ в Крыму хотела совершить теракт с помощью "бандеросмузи"
24-летняя россиянка, задержанная в Крыму по подозрению в подготовке теракта по заданию украинских спецслужб, намеревалась поджечь релейный шкаф на железной... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T13:16
2024-03-18T13:16
2024-03-18T13:16
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
крым
безопасность республики крым и севастополя
предотвращение терактов в крыму
теракт
диверсия
украина
железные дороги крыма
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. 24-летняя россиянка, задержанная в Крыму по подозрению в подготовке теракта по заданию украинских спецслужб, намеревалась поджечь релейный шкаф на железной дороге с помощью самостоятельно изготовленного коктейля Молотова, который украинские боевики и националисты называют "бандеросмузи". Об этом рассказала сама девушка в видеоматериале ФСБ, опубликованном РИА Новости.Ранее ФСБ России сообщила о задержании россиянки 1999 года рождения, которая по заданию украинских спецслужб планировала поджечь релейный шкаф на железной дороге, чтобы нарушить военные перевозки.У задержанной были изъяты самодельные зажигательные устройства и средства связи, в которых хранилась переписка с украинским координатором."Приветствую, друзья! Наш "бандеросмузи" готов. Завтра я еще его испытаю, но мне кажется, что все будет хорошо", – комментирует она, демонстрируя пластиковую бутылку с мутной жидкостью.Затем показано, как эта же бутылка горит на траве.Злоумышленница также рассказала, как ее вербовали украинские спецслужбы. По ее словам, неизвестный человек обратился к ней через мессенджер и предложил подзаработать, занявшись "делом в формате закладок". Девушка поначалу отказалась, посчитав, что нужно будет иметь дело с распространением наркотиков. Но собеседник убедил ее в том, что нужно будет "просто распространять листовки".Задержанная добавила, что за закладки ей обещали 500 долларов, за коктейль Молотова – от 800 до 1000 долларов и дополнительное вознаграждение.Злоумышленница добавила, что испытания приготовленной ею зажигательной смеси показали ее неэффективность. Об этом она сообщила своему куратору, на что он ответил, что релейный шкаф можно просто облить бензином и поджечь.Ранее сотрудники УФСБ по Белгородской области задержали уроженку Белгорода, которая готовила диверсию на железнодорожном объекте по заданию украинских спецслужб. Она незаконно приобрела взрывное устройство и планировала совершить подрыв железнодорожных путей, проходящих по территории Белгородской области.А в Крыму ФСБ задержала мужчину и женщину, которые готовили теракты по заданию Киева.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре украинца в Крыму осуждены за шпионажФСБ задержала готовившего теракт по заданию Украины россиянинаРоссиянка готовила диверсию на ж/д объекте по заданию спецслужб Украины
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news.crimea@rian.ru
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Задержание агента украинских спецслужб в Крыму.
Агент украинских спецслужб, которую поймали в Крыму при подготовке теракта на ж/д, планировала поджечь релейный шкаф при помощи "бандеросмузи". Видео публикует ФСБ.
2024-03-18T13:16
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, безопасность республики крым и севастополя, предотвращение терактов в крыму, теракт, диверсия, украина, железные дороги крыма, новости крыма, видео
Агент СБУ в Крыму хотела совершить теракт с помощью "бандеросмузи"
Задержанная в Крыму агент СБУ планировала совершить теракт с помощью "бандеросмузи"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. 24-летняя россиянка, задержанная в Крыму по подозрению в подготовке теракта по заданию украинских спецслужб, намеревалась поджечь релейный шкаф на железной дороге с помощью самостоятельно изготовленного коктейля Молотова, который украинские боевики и националисты называют "бандеросмузи". Об этом рассказала сама девушка в видеоматериале ФСБ, опубликованном РИА Новости.
Ранее ФСБ России сообщила
о задержании россиянки 1999 года рождения, которая по заданию украинских спецслужб планировала поджечь релейный шкаф на железной дороге, чтобы нарушить военные перевозки.
У задержанной были изъяты самодельные зажигательные устройства и средства связи, в которых хранилась переписка с украинским координатором.
"Приветствую, друзья! Наш "бандеросмузи" готов. Завтра я еще его испытаю, но мне кажется, что все будет хорошо", – комментирует она, демонстрируя пластиковую бутылку с мутной жидкостью.
Затем показано, как эта же бутылка горит на траве.
Злоумышленница также рассказала, как ее вербовали украинские спецслужбы. По ее словам, неизвестный человек обратился к ней через мессенджер и предложил подзаработать, занявшись "делом в формате закладок". Девушка поначалу отказалась, посчитав, что нужно будет иметь дело с распространением наркотиков. Но собеседник убедил ее в том, что нужно будет "просто распространять листовки".
Затем через посредника она связалась с "более высокопоставленным" лицом, который представился сотрудником СБУ. Как именно в ходе общения они "проскочили от темы закладок до темы коктейля Молотова", девушка пояснить не смогла.
Задержанная добавила, что за закладки ей обещали 500 долларов, за коктейль Молотова – от 800 до 1000 долларов и дополнительное вознаграждение.
Злоумышленница добавила, что испытания приготовленной ею зажигательной смеси показали ее неэффективность. Об этом она сообщила своему куратору, на что он ответил, что релейный шкаф можно просто облить бензином и поджечь.
Ранее сотрудники УФСБ по Белгородской области задержали уроженку Белгорода, которая готовила диверсию на железнодорожном объекте по заданию украинских спецслужб. Она незаконно приобрела взрывное устройство и планировала совершить подрыв железнодорожных путей, проходящих по территории Белгородской области.
А в Крыму ФСБ задержала мужчину и женщину, которые готовили теракты по заданию Киева.
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